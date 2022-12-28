聖誕節參與Free Hug 港女質疑被性騷擾

聖誕節參與Free Hug，但疑被性騷擾？日前有一位香港女仔在網上發文，稱自己在聖誕節當晚與一位女友人去到尖沙咀海旁，看見多人排成一列進行Free Hug (自由擁抱) 活動，氣氛熱烈，於是加入其中。誰不知過程中遇到一男子的行為過火，令事主事後質疑自己被性騷擾⋯⋯

Free Hug時疑被性騷擾？

事主表示，該名男子上前與自己輕輕擁抱，對方的朋友亦為他們拍照，本來並無問題，「點知佢影相嗰陣除罩伸條脷出嚟左右fik（唔係郁兩下扮cute嗰啲pose，係不斷fik嚟fik去嗰隻）」事主坦言當刻反應不過來，於是在男子與下一人擁抱並做出相同動作時，馬上指罵對方，但由於環境嘈吵，相信對方未有聽見。

聖誕節期間又不少人參與Free Hug（示意圖）

事主又補充，該男子只會選女孩子擁抱，無視隊伍中其他參與Free Hug的男子，「然後我見到個男人個frd係錄影囉，佢同所有女仔都係伸脷fik脷」。

疑似涉事男子 除罩 伸脷 擺動身體

事後有網民根據事主的描述，在社交平台找到疑似涉事男子上傳的影片，影片中可見男子沒有戴上口罩，沿途逐一與年輕女孩擁抱，擁抱時除了伸出舌頭外，身體亦大幅度擺動，做出下半身類似前後推進的動作。

影片中男子沒有戴上口罩，擁抱時除了伸出舌頭外，身體亦大幅度擺動，被指疑似性騷擾

網民反應兩極

相關帖文隨即引起熱議，網民反應兩極，有人留言「咁易比人攬住影相 知咩事啦」、「做得free hug就預左有變態佬要即場話佢啦」、「唔係好明 佢fik條脷邊度性騷擾到你」，似是認為參與Free Hug就應該預料會有風險，而且片中男子行為未有構成性騷擾；有人則持相反意見，「其實free hug一開始用意唔係比人鹹濕 而係希望可以為社會帶來溫暖」、「 同意free hug，唔代表同意對方做其他動作囉」、「條片入面條友又伸脷又前後chok下身，擺明係性騷擾好冇？」

疑似涉事男子的影片：