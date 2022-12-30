Fusion Bank獲發牌照　將會推出基金投資服務

Fusion Bank （「富融銀行」）今日宣布已經獲得香港證監會頒發第1類（證券交易）牌照及第4類（就證券提供意見）牌照，將會成為最新一間提供基金投資服務（下稱「財富管理」）的虛擬銀行。是次發牌亦代表著Fusion Bank的業務將由存款、貸款、外幣兌換及全球匯款拓展至財富管理。

當新服務正式推出以後，客戶只需透過Fusion Bank App即可輕鬆、方便地買賣各種基金產品。 此外，團隊亦會緊貼環球市場走勢，配合人氣熱話、熱門行業及各類基金組別趨勢，為客戶提供專業及宏觀市場的分析。

Fusion Bank執行董事、行政總裁周明先生表示：「成功拓展財富管理業務是Fusion Bank穩步發展的一個重要里程碑。作為騰訊集團等戰略投資的虛擬銀行，Fusion Bank致力推動金融科技普及化，為客戶提供便捷、優惠和安全的金融科技銀行服務。在推出財富管理服務後，我們可以為客戶帶來更完善及便利的理財體驗，為大衆提供多元化理財產品。Fusion Bank往後會繼續本著『融通國際，共創未來』的願景打造一個優質的金融服務平台，並持續優化我們的產品和服務，為客戶創造價值，享受自在未來。」

關於Fusion Bank （「富融銀行」）

Fusion Bank（「富融銀行」）於2019年獲香港金融管理局發出虛擬銀行牌照，由騰訊控股有限公司、中國工商銀行（亞洲）有限公司（「工銀亞洲」）、香港交易及結算所有限公司、高瓴資本及香港著名商人鄭志剛先生（透過其投資主體Perfect Ridge Limited）合資組成，旨在促進本地金融發展，為客戶提供便捷、優惠和安全的銀行金融科技服務。公司總部設於香港，並嚴格遵守相關的監管規定及指引。詳情請瀏覽https://www.fusionbank.com

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