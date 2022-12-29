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2023年香港演唱會時間表

by editorial

再過幾日便踏入新一年，政府日前宣布取消各項社交距離措拖，活動場地亦不再有人數上限，一連串大型活動都將如火如荼地舉行！其中多位人氣歌手及組合都會在2023年舉行演唱會，樂迷們有排忙！睇住時間撲飛吧！

Alan Walker｜《Walkerverse The Tour》

  • 日期：2023年1月6日
  • 時間：晚上8時15分
  • 門票價錢：$1380 / $980
  • 地點：香港亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena

BLACKPINK｜ BORN PINK WORLD TOUR HONG KONG

  • 日期：2023年1月13至15日
  • 時間：晚上7時、晚上8時
  • 門票價錢：$2999 / $2299 / $1899 / $1499 / $999 / $799
  • 地點：香港亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena

    日落飛車｜Sunset Rollercoaster 香港專場音樂會

    • 日期：2023年1月14至15日
    • 時間：晚上8時
    • 門票價錢：$680 / $580
    • 地點：九龍灣國際展貿中心

    MC張天賦｜《This is MC演唱會》

    • 日期：2023年1月20至22日
    • 時間：晚上8時15分
    • 門票價錢：$1080 / $880 / $680 / $480
    • 地點：紅磡香港體育館

    肥媽 Maria Cordero｜《肥媽面對面演唱會》

    • 日期：2023年1月27至28日
    • 時間：晚上8時15分
    • 門票價錢：$880 / $580 / $280
    • 地點：紅磡香港體育館

    陳柏宇feat.九龍搖擺俱樂部｜《覺醒音樂II》

    • 日期：2023年2月4日
    • 時間：晚上8時
    • 門票價錢：$788 / $588 / $388
    • 地點：香港亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena

    Tyson Yoshi x Serrini｜DuoVerse 音樂會

    • 日期：2023年2月11日
    • 時間：晚上8時
    • 門票價錢：以抽獎方式換領，詳情按此
    • 地點：九龍灣國際展貿中心

    Westlife｜《The Wild Dreams Tour》

    • 日期：2023年2月14日
    • 時間：晚上8時
    • 門票價錢：$1299 / $999 / $699
    • 地點：香港亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Arena

    梁詠琪｜《時間遇上我們演唱會》

    • 日期：2023年2月17至19日
    • 時間：晚上8時15分
    • 門票價錢：$880 / $580 / $380
    • 地點：紅磡香港體育館

    五堅情｜《MOON LANDING月面著陸》

    • 日期：2023年3月4至5日
    • 時間：晚上8時
    • 門票價錢：$1080/ $880 / $680 / $380
    • 地點：九龍灣國際展貿中心

    鄭欣宜｜《Believe Us Joyce in Concert》

    • 日期：2023年3月16至18日
    • 時間：晚上8時15分
    • 門票價錢：$880 / $580 / $380
    • 地點：紅磡香港體育館

    JJ林俊傑｜《JJ20世界巡迴演唱會》

    • 日期：2023年3月18日
    • 時間：晚上8時15分
    • 門票價錢：$1380 / $1080/ $800 / $580
    • 地點：中環海濱活動空間

    周杰倫｜《嘉年華世界巡迴演唱會》

    • 日期：2023年5月5至7日、10至11日、13至14日
    • 地點：中環海濱活動空間
    • 門票：購買門票或以舊換新門票事宜，將於1月31日前公佈，詳情按此

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