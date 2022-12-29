2023年香港演唱會時間表
再過幾日便踏入新一年，政府日前宣布取消各項社交距離措拖，活動場地亦不再有人數上限，一連串大型活動都將如火如荼地舉行！其中多位人氣歌手及組合都會在2023年舉行演唱會，樂迷們有排忙！睇住時間撲飛吧！
Alan Walker｜《Walkerverse The Tour》
- 日期：2023年1月6日
- 時間：晚上8時15分
- 門票價錢：$1380 / $980
- 地點：香港亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena
BLACKPINK｜ BORN PINK WORLD TOUR HONG KONG
- 日期：2023年1月13至15日
- 時間：晚上7時、晚上8時
- 門票價錢：$2999 / $2299 / $1899 / $1499 / $999 / $799
- 地點：香港亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena
日落飛車｜Sunset Rollercoaster 香港專場音樂會
- 日期：2023年1月14至15日
- 時間：晚上8時
- 門票價錢：$680 / $580
- 地點：九龍灣國際展貿中心
MC張天賦｜《This is MC演唱會》
- 日期：2023年1月20至22日
- 時間：晚上8時15分
- 門票價錢：$1080 / $880 / $680 / $480
- 地點：紅磡香港體育館
肥媽 Maria Cordero｜《肥媽面對面演唱會》
- 日期：2023年1月27至28日
- 時間：晚上8時15分
- 門票價錢：$880 / $580 / $280
- 地點：紅磡香港體育館
陳柏宇feat.九龍搖擺俱樂部｜《覺醒音樂II》
- 日期：2023年2月4日
- 時間：晚上8時
- 門票價錢：$788 / $588 / $388
- 地點：香港亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena
Tyson Yoshi x Serrini｜DuoVerse 音樂會
- 日期：2023年2月11日
- 時間：晚上8時
- 門票價錢：以抽獎方式換領，詳情按此
- 地點：九龍灣國際展貿中心
Westlife｜《The Wild Dreams Tour》
- 日期：2023年2月14日
- 時間：晚上8時
- 門票價錢：$1299 / $999 / $699
- 地點：香港亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Arena
梁詠琪｜《時間遇上我們演唱會》
- 日期：2023年2月17至19日
- 時間：晚上8時15分
- 門票價錢：$880 / $580 / $380
- 地點：紅磡香港體育館
五堅情｜《MOON LANDING月面著陸》
- 日期：2023年3月4至5日
- 時間：晚上8時
- 門票價錢：$1080/ $880 / $680 / $380
- 地點：九龍灣國際展貿中心
鄭欣宜｜《Believe Us Joyce in Concert》
- 日期：2023年3月16至18日
- 時間：晚上8時15分
- 門票價錢：$880 / $580 / $380
- 地點：紅磡香港體育館
JJ林俊傑｜《JJ20世界巡迴演唱會》
- 日期：2023年3月18日
- 時間：晚上8時15分
- 門票價錢：$1380 / $1080/ $800 / $580
- 地點：中環海濱活動空間
周杰倫｜《嘉年華世界巡迴演唱會》
- 日期：2023年5月5至7日、10至11日、13至14日
- 地點：中環海濱活動空間
- 門票：購買門票或以舊換新門票事宜，將於1月31日前公佈，詳情按此