46歲台女婚前突被分手 再揭合租20年男友就係單位業主

以為跟另一半相處20年就代表了解對方嗎？早前有台灣女子在討論區以「跟男友結婚前發現的秘密」為題撰寫長文，道出交往20年來，預備結婚前竟突然被男手分手，之後更翻出令人心寒的秘密，引來網民留言：「好可怕，佈局20年……」

現年46歲的台灣女子於討論區上表示一直想買樓，可是男友認為「租一輩子的房子也比不上買一棟房子那麼的貴」，因此兩人便於20年前合力租住三房兩廳單位，每月房租為新台幣$28,000（約港幣$7,100），每人各付一半租金，水電費則由男方負責。事主表示當初睇樓時，男友二話不說便決定好要該單位，又強力否決其他單位，不過事主依然未有起疑心。

女事主表示男方未有多看幾個樓盤便決定租住現時單位。

事主表示：「以前我總覺得奇怪為甚麼房東只見過一次，然後修東西要很久才叫得來；更誇張的是壞掉的東西每次來都是廠商修的。」不過該名所謂「業主」解釋，由於自己有不少物業，所以都會叫外判的廠商來修理。

直到拍拖第12年，事主向男友表示因工作關係要調單位，男友就執著地不准事主搬家，更提出可以早起一點帶她上下班的解決方法。男友又以「房東是男的，擔心事主私約房東出意外」、「自己可以遇得到房東，所以房租事情就由他來處理」為由，一直擔任女友和「業主」的中間人角色。不過事主道出疑慮：「為甚麼他遇得到我卻遇不到？」

今年是兩人拍拖第20年，事主指二人都有共識結婚，惟男友忽然指出她一堆毛病，又表示跟事主不可能有未來，存錢結婚的聘金也因急事拿去做其他用途了，即使事主怎樣苦苦哀求，提出「只交往不結婚」，男方都一一拒絕。後來男方要求事主搬離住宅，事主則指要有時間讓她尋找新單位，同時也要求男方搬走，最終男方答應，而事主就順理成章住下來了。

兩人拍拖20年，男友突然提出分手。

直至上星期，事主收到疑似有人刻意轉寄，有明顯被拆封過過往年份該繳房屋貸款的信件，收件人姓名就是其男友，而貸款金額剛好就是新台幣$14,000（約港幣$3,551）。事主問：「請問我這是幫別人免費繳貸款，繳完被踢掉了嗎？」

帖文引來逾550個留言，網民紛紛為她大感不值，有人直斥男方「好噁心」、「男友完全是用騙的」、「人心叵測，居然是身邊的人。」亦有人建議事主應尋求法律意見及盡快搬走。

失去金錢是可惜，但付出20年青春更讓人無奈。