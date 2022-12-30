盤點2022年已結業店舖 蓮香樓、珍寶海鮮舫、優之良品……

2022年快將結束，這是艱辛的一年，疫情持續蔓延，多家小店、老字號或地道品牌均在今年相繼結業，與港人告別。隨政府宣告取消各項社交距措拖，通關在即，人人期望在2023年生活「復常」，不過走到街上，街道既熟悉又陌生，香港真的將是回復正常嗎？說了再見，不一定會再見。

2022年已結業的 一起來看看：

蓮香樓

百年老字號蓮香樓，為香港碩果僅存的老式茶樓，以懷舊裝修、傳統點心車及茶盅品茗聞名，除了深受本地老饕歡迎，以往亦是不少訪港旅客必到之處，感受香港的飲茶文化。可惜，與不少老店一樣，因敵不過疫情，中環蓮香樓及荃灣蓮香棧在今年8月宣布結業，不過上環蓮香居仍然繼續營業。

珍寶海鮮舫

擁有46年歷史、承載著無數港人珍貴回憶的珍寶海鮮舫，自2020年3月起一直暫停營業，復業無期。其母公司「香港仔飲食集團」今年5月宣布，將海鮮舫移離香港，但未有透露海鮮舫新的存放地點。珍寶海鮮舫於6月14日被移離，但數日後駛至南海西沙群島附近水域時，遇上風浪而「傾覆」，從此消失。

花華

馬鞍山人氣小店花華Hana在2019年開張，主打一系列手工意粉、咖啡及麵包、甜品等，深受區內區外食客歡迎，假日排長龍是等閒事。惟近日花華突然在Facebook宣布結業，最後營業日為12月30日。

Brew Note Coffee Roaster

Brew Note Coffee Roaster於2014年進駐北角，奈何在12月6日發文宣布在聖誕節前夕結業。咖啡店除了吸引一眾咖啡迷，亦是文化人之聚腳地，中文大學學者周保松就曾在此舉行24場文化沙龍，邀請大律師吳靄儀、歌手黃耀明、前《立場新聞》記者何桂藍、編劇莊梅岩等人主講。日後大家想再品嚐BN出品的話，就需要到深水埗「悄悄食堂」和西九文化區「唞唞」了。

Good Good Grocery

西營盤人氣小店Good Good Grocery，主打一系列日式素食及自製甜品蛋糕，簡約裝修充滿日系味道，一直是城中打卡熱點，吸引不少文青、咖啡迷朝聖。不過到今年5月，Good Good突然宣布只經營至7月3日，表示要「離開舒適圈尋求突破」。

豪華餅店

48年歷史九龍城老字號，賣的都是舊味道，酥皮蛋撻、花卷、合桃蛋糕、瑞士卷等深受街坊歡迎，連發哥周潤發都是常客。店方在9月中宣布將在10月1日結業後，市民從各區蜂擁而至，連續多天門外大排長龍。但不久後，豪華餅店宣布集團The Coffee Academics將會接手，並於下年以新名「香港豪華餅店1977」重新開業，據悉新店會設於香港機場。

快樂餅店

開業達45年、位於灣仔的老字號快樂餅店，於今年8月2日正式結業。一系列味道踏實的平價港式麵包、西餅如招牌奶油筒、紅豆沙翁、雞尾包、蛋撻等，不知陪伴多少灣仔街坊成長。現在如要一嚐快樂餅店出品的話，便要到馬鞍山利安邨街市的分店了。

東寶小館（北角店）

位於北角渣華道街市的人氣食店東寶小館，以風沙雞、墨汁意粉和啤酒戰鬥碗等聞名中外，已故著名美國廚師兼主持人Anthony Bourdain、「奇異博士」Benedict Cumberbatch亦是座上客。今年9月初，東寶突被食環署指餐廳違反租約條款，數日後正式結業，令人震驚。幸事隔不足兩月，東寶已在灣仔一商廈重開，預約長期爆滿，一位難求！

Crostini

曾在本港有逾30家分店的連鎖餅店Crostini，今年9月13日突宣布全線結業，自2020年疫情開始，經營環境惡劣，未能力挽狂瀾。結業消息來的突然，當日有不少已購入Crostini餅卡及禮券的市民在網上大發雷霆，更短時間內成立「苦主群組」，要求追討賠償。

優之良品

「優之良品 Aji Ichiban」成立於1993年，多年來專售各類零食及涼果，以肉乾及芒果乾等最具人氣，在全港多區皆有分店，亦深受內地自由行人士及各國旅客歡迎。但在今年6月6日，網上流傳優之良品全線結業的消息，指多間分店電話未能接通，其官網自亦無法進入；6月7日，優之良品發言人接受傳媒查詢時證實，所有門市全線結業。

銅鑼灣 Cinema City

今年2月15日，CINEMA CITY於Facebook宣布，感謝各位影迷過去4年的支持，由於租約期滿及受近日疫情影響，CINEMA CITY銅鑼灣糖街VICTORIA戲院將即日結束營業。

群記清湯腩

屹立大埔多年的超人氣名店，曾多次於米芝蓮摘星，清湯牛腩更被譽為全港最好食。出品好皆因採用原隻新鮮牛肉，牛爽腩、崩砂腩、牛筋腩，以至牛面珠、牛鞭等部位一應俱全，配上大量牛骨熬製的湯頭，可謂牛味沖天。

群記亦以「有性格」見稱，價錢不便宜、所有粉麵不得雙拼、堂食吃剩不准帶走、售完即止，不過多年來仍然吸引不少街坊和區外客人支持，足見實力超班。可惜群記今年四月中宣布，在4月29日正式結業，表示「此刻暫別，後會有期」，未有透露結業原因。不少食客得悉後都大嘆不捨，紛紛作最後衝刺，在結業消息出後，連續多天門外出現過百人的人龍，非常誇張。

大利清湯腩

清湯腩老字號大利清湯腩，經營超過三十年，連蘇施黃也是其忠實支持者。可惜近年大利的人氣大不如前，不少人指其出品水準參差，名大於實。繼去年八月關掉天后總店後，最後一家鰂魚涌分店亦已在10月25日結業。

燉 – 養生

由藝人楊明經營的「燉 – 養生」主打燉湯及蒸飯，2018年起在荔枝角、炮台山、灣仔等多區開設分店，不過現時全線門市已結業，楊明女友莊思明透露，生意轉型為主力做批發和網上訂購服務，但相信楊明短時間內亦無暇打理生意。

漢榮書局

1970年成立的漢榮書局，早前宣布於今年12月31日結束營業，結束逾半世紀的風光歲月。漢榮書局多年來專門售賣教科書，早已成為港人求學時代的集體回憶。據書局負責人石漢基透露， 疫情打擊下，加上適齡學童人數一直下跌，書局經營環境已持續每況愈下，只好無奈道別。

康泰旅行社

在港經營逾半世紀的老牌旅行社康泰旅行社﹐一度為香港旅遊業界龍頭，但近年因疫情關係，香港至今仍未全面開關，旅遊業生意一落千丈。雖然康泰發言人曾在10月26日否認清盤傳聞，只表示為節省成本，暫停門市運作，以最小化成本營運，保留實力至全面通關。但到10月28日，康泰母公司「凱撒旅業」正式宣布，旅行社資不抵債，董事會通過啟動清盤程序。

大榮華圍村菜 （灣仔店）

由「食神」梁文韜主理的大榮華酒樓，主打傳統圍村菜，營業逾半世紀，全盛時期有元朗總店、灣仔分店及九龍灣分店三家店。不過繼九龍灣分店於2021年結業，屹立灣仔多年的分店亦不敵疫情打擊，在8月28日告別。

祥香茶餐廳

在西環開業逾50年的祥香茶餐廳，與卓記粥店、已結業的中華飯店被稱為「西環三寶」，裝潢保留舊日情懷，兩層設計的閣樓亦是買少見少。餐廳主打各式新鮮出爐港式麵包，當中以蓮蓉雞尾包及招牌蛋撻最得食客歡心。不過祥香茶餐廳因老闆年老決定退休，於11月底已告結業，教一眾西環街坊惋惜不已。

走肉．朋友

大角咀人氣素食餐廳「走肉·朋友」，今年2月24日後正式結業，消息來得突然，叫一眾支持者相當不捨。「走肉·朋友」主打素食自助餐，不時推出各款期間限定主題素食，創意十足，成功吸引不少非素食者慕名一試。位於荔枝角的姊妹店「走肉蔬食研究所」，現時則繼續營業。

陸陸雞煲火鍋

位於旺角的「陸陸雞煲火鍋 66 HOT POT」開業逾十年，主打以獨家秘方炮製的四川麻辣雞煲，高峰期曾擁有三家分店。不過老闆今年5月於社交平台宣布，全線陸陸雞煲已結業，他本人則會在英國另起爐灶，不少網民都期待可以在英國再次吃到一樣的滋味！

Urban Space

位於土瓜灣美景街的「Urban Space都市空間」，是一間書店暨咖啡室，由店主Joyce及母親二人經營，主打輕食、甜品及咖啡等，其中甚具家常味道的芝士泡菜炒飯是店中名物。客人亦可在此找到本地讀物、翻譯書籍及二手書等，吸引不少愛書人。但由於小店只有母女負責經營，近年二人有感身體負荷不了，故決定在8月初結束營業。

香蕉仔

元朗人氣泰式香蕉煎餅小店香蕉仔於2019年開業，同年年尾結業，到2021年初再於同區重開，可惜至今年12月，店主表示因租約期滿「又再執笠，如無意外做到12月30日。」老闆強調並非移民，除非有合心意舖位，否則短時間內都未必會重開。

（圖片來源：IG@foodiemaggiekei）

美味廚

開業45年的老牌上海菜餐廳，早於70年代進駐銅鑼灣，主打排骨菜飯、酸辣湯及菜肉雲吞等美食，一直是該區街坊的食堂之一。不過店家已在今年5月29日結業，結業前數天門外大排長龍，不少人專誠前來捧場，告別這份老味道。

來佬餐館

主打港式「豉油西餐 」的來佬餐館，不經不覺開業12年，早期在中環、灣仔設店，裝修具懷舊氣息，一道道焗豬扒飯、瑞士汁牛河、火焰雪山等都能勾起往日情懷。可惜經過一場疫情，來佬再也撐不住，在4月25日正式結業。

Duck & Waffle

來自英國倫敦的名店Duck & Waffle，一道油封鴨腿窩夫享負盛名，2019年進駐中環IFC，初期風頭一時無兩，吸引大批食客朝聖。至今年4月，未知是否抵受不住第五波疫情，以及禁晚市堂食的打擊，悄然無聲結業。

Red Lobster

美國過江龍Red Lobster，於2019年進軍香港，主打一系龍蝦及海鮮菜式，可惜最終也不敵疫情，銅鑼灣店於4月3日靜悄悄地結業，事後官方才公布全線撤出香港的消息，讓一眾支持者未能在結業前光顧，大感失望。