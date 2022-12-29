《新城勁爆頒獎禮2022》｜MIRROR奪組合、我撐歌曲獎 / Jeremy大熱拎新人獎 / 林家謙、欣宜登男、女歌手寶座

《新城勁爆頒獎禮2022》今晚（12月29日）於會展舉行，今年再度與香港初創EventX合作，進行全球網上同步直播，讓世界各位樂迷齊齊觀賞撐偶像。

《新城勁爆頒獎禮2022》以「音樂新葉，創造傳說」作為口號。

《新城勁爆頒獎禮2022》於12月29日晚大約7時55分開始，一眾歌手率先出場拍攝大合照，當中包括COLLAR、ERROR、MIRROR、ONE PROMISE、P1X3L、炎明熹、鍾柔美、姚焯菲、詹天文、曾比特、林家謙、陳柏宇、泳兒、鄭欣宜、顧定軒、雲浩影等。惟MIRROR成員姜濤因腳傷未癒、王智德（Alton）和邱傲然（Tiger）因身體不適缺席；COLLAR也只有5人出席，當中包括Sumling、Gao、Winka、Day和Marf。

出席歌手先上台拍攝大合照

先由林家謙頒發勁爆新人獎項，總共由12個單位奪得（排名不分先後）：After Class、COLLAR、Lolly Talk、余宗遙、吳保錡、吳啟洋、張蔓莎、陳宗澤、雲浩影、王明德、黎展峯、鍾柔美。

After Class

COLLAR

Lolly Talk

余宗遙

吳保錡

吳啟洋

張蔓莎

陳宗澤

雲浩影

王明德

黎展峯

鍾柔美

勁爆歌曲由鄭欣宜《我地》、馮允謙《給缺席的人唱首歌》、陳葦璇《一個傻瓜一個啞》、林家謙《某種老朋友》、葉巧琳《難道我還未夠難》、炎明熹《焰》、曾比特《我以為》、許廷鏗《沒有人可以為你的幸福負責》、陳柏宇《有我》、泳兒《早上37.2度》奪得。

鄭欣宜《我地》

馮允謙《給缺席的人唱首歌》

陳葦璇《一個傻瓜一個啞》

林家謙《某種老朋友》

葉巧琳《難道我還未夠難》

炎明熹（Gigi）《焰》

曾比特《我以為》

許廷鏗《沒有人可以為你的幸福負責》

陳柏宇《有我》

勁爆人氣偶像由MIRROR成員江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）奪得。講得獎感受時，呂爵安表示：「多謝一直支持我哋嘅你哋，因為冇你哋嘅支持我哋都一直唔會咁樣行落去，我哋會繼續努力。」；江𤒹生（AK）：「好多謝喺台下一直陪住我哋嘅粉絲，今年唔係一個容易過嘅一年，希望大家下一年會繼續信。」；柳應廷（Jer）：「多謝公司，好開心可以同隔籬呢兩個一齊攞獎。」

呂爵安（Edan）、 江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）奪勁爆人氣偶像

柳應廷（Jer）獻唱《MM7》

江𤒹生（AK）唱《信之卷》

呂爵安（Edan）獻唱跟邱鋒澤合作的《一表人才》

陳健安奪勁爆音樂製作，並首次以個人身分上台領獎，On仔在台上多謝C AllStar 3位兄弟，表示接下來大家可以欣賞到更多C AllStar成員的獨立作品。

陳卓賢（Ian）奪勁爆唱作人：「多謝MIRROR，多謝支持我嘅Fans，多謝所有鍾意聽我嘅歌嘅人。」途中兄弟AK於台下指住自己，Ian亦有向他道謝。

曾比特（Mike）和炎明熹（Gigi）奪勁爆突破歌手獎項，曾比特表示：「呢一年對我嚟講係一個好令到我成長嘅一年，好似過山車咁令我睇到好多唔同嘅嘢，依家企返喺呢個台上面，我覺得好多人好需要多謝。」炎明熹：「我認為喺呢一年入面自己成長咗好多，同埋經歷過好多唔同嘅鍛鍊，自己有陣時可能會經歷一啲挫折，有陣時又會經歷一啲好事，咁之後大家一齊去陪我成長，然後同我一齊共同經歷過一啲好嘅事又好，唔好嘅事又好，所以好多謝大家。」

曾比特奪勁爆突破歌手，其歌曲《我以為》亦是勁爆歌曲之一。

炎明熹奪勁爆突破歌手

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）奪勁爆我撐新人，得獎時表示：「今年對我嚟講係好重要嘅一年，好多謝每一位Unicorn對我嘅支持，同埋最緊要多謝MIRROR！」引來現場一片歡呼聲，其後表演個人首支單曲《半》。

李駿傑（Jeremy）奪勁爆我撐新人

盧瀚霆（Anson Lo）奪勁爆我撐歌手：「好多謝聽我嘅歌嘅每一位神徒，嚟緊一年我會做多啲無論係跳唱歌定係慢歌都好，都會繼續帶多啲新嘗試，我會盡我所能。」之後表演跳唱歌曲《Mr. Stranger》。

盧瀚霆奪（Anson Lo）奪勁爆我撐歌手

MIRROR《Innerspace》奪勁爆我撐歌曲

ONE PROMISE奪勁爆樂隊

P13XL、ERROR和MIRROR同樣奪得勁爆組合

勁爆女歌手分別由王灝兒（JW）、鄭欣宜（Joyce）及泳兒奪得。JW感謝公司支持自己做喜歡的歌曲，希望下年繼續努力。

王灝兒（JW）

鄭欣宜（Joyce）

泳兒

勁爆男歌手則由馮允謙、林家謙和姜濤奪得。林家謙：「我記得第一次攞新城嘅獎係獨立音樂人，所以我覺得呢個獎對於我好鍾意一手一腳做嘅人嚟講係好大嘅鼓勵，我係好獨立嘅，但我唔孤單。好想多謝身邊呢幾年陪咗我好多，幫我一齊去完成好多Project、好多音樂、好多歌曲嘅單位。」未能出席頒獎禮的姜濤也有拍片講感言：「好多謝新城頒呢個獎畀我，再一次多謝支持我哋嘅每一位Fans，我會繼續努力做好每一首歌，用作品說話。」

馮允謙

林家謙

姜濤因腳傷未能出席頒獎禮，不過也有拍片講感言。

《新城勁爆頒獎禮2022》完整得獎名單一覽（排名不分先後）

勁爆歌曲：我地（鄭欣宜）/ 給缺席的人唱首歌（馮允謙）/ 一個傻瓜一個啞（陳葦璇）/ 某種老朋友（林家謙） / 難道我還未夠難（葉巧琳）/ 焰（炎明熹） / 我以為（曾比特）/ 沒有人可以為你的幸福負責（許廷鏗） / 有我（陳柏宇） / 早上37.2度（泳兒）

勁爆新媒體歌曲：FF（JW王灝兒）/ #BFF（Chantel姚焯菲） / 憑實力單身（洪助昇）

勁爆跳舞歌曲：RISE（Anson Bean 陳毅燊） / My1stCar（施匡翹）

勁爆播放指數歌曲：賽勒斯的愛（張敬軒）

勁爆年度歌手：張敬軒

勁爆演繹大獎：張敬軒

勁爆躍進歌手：力臻 / 潘宇謙 / 區子琳 / 謝高晉 / 蘇煒喬 / 安俊豪

勁爆唱作人：黃妍 / 陳卓賢（Ian）

勁爆男歌手：馮允謙 / 林家謙 / 姜濤

勁爆女歌手：泳兒 / 王灝兒 / 鄭欣宜

勁爆組合：P13XL / ERROR / MIRROR

勁爆樂隊：ONE PROMISE

勁爆新人：After Class / COLLAR / Lolly Talk / 余宗遙 / 吳保錡 / 吳啟洋 / 張蔓莎 / 陳宗澤 / 雲浩影 / 王明德 / 黎展峯 / 鍾柔美

勁爆人氣偶像：柳應廷（Jer）/ 江𤒹生（AK）/ 呂爵安（Edan）

勁爆獨立音樂人：許廷鏗

勁爆突破歌手：曾比特 / 炎明熹

勁爆專輯：The Fight Goes On（陳柏宇）

勁爆作曲：難道我還未夠難（林奕匡）

勁爆填詞：我地（黃偉文）

勁爆編曲：JNYBeatz

勁爆監製：二損一（T-ma）

勁爆音樂製作：創作者的派對、厭惡物圖鑑（陳健安）

勁爆我撐新人：李駿傑（Jeremy）

勁爆我撐歌手：盧瀚霆（Anson Lo）

勁爆我撐歌曲：Innerspace（MIRROR）