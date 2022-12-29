香味對我而言是療癒心情，可以因應不同的心情作出調整選擇合適的香氣，好像第二層肌膚，代表着個人的性格及喜好。在選購香水時，我更偏向清新的花香、帶有氣質的木調的香水，出門前噴上更可以為當天的心情變得更美好。

Jo Malone

Jo Malone的香水一直都深得我心，品牌更以混香見稱，根據官方說法，香水混合是沒有限制的，可以自由創作，從而混搭出獨一無二的香水。「藍風鈴古龍水」一直是我的混香的「基調」，給人乾淨又溫柔感覺，令人著迷的小清新，清新野花香調，輔以綠葉的青翠、丁香花蕾的甜蜜，瀰漫著藍風鈴滿載初露的微妙香甜。 配搭「玫瑰古龍水」由最珍貴的七種玫瑰花種調製而成的純淨又性感的香氣，是意想不到的清新甜美感。令味道變得更獨一無二，亦可以因自己當天心情去作一個調配，享受寫意的一天。

Diptyque、Chanel

「Diptyque Do Son杜桑淡香水」前調橙花和玫瑰， 中調則是迷人的白花香氣，晚香玉為主調， 是一款艷麗迷人，充滿「女人味」的香水。

「Chanel No 5香水」是經典及為人熟悉的香水，更是我化妝枱上必備香水之一，除了核心的五月玫瑰、茉莉之外，還使用了多達80種香味，將許多珍貴的香調如依蘭依蘭、檀香、香草、橙花等結合在一起，帶着迷人又乾淨的香味。

香水，不論是淡雅的清香還是餘韻悠長的氣味，它總是能夠讓人不知不覺留下深刻的記憶。你為自己所挑選的香水，代表着自己的風格和味道，就好像自己另一款卡片。不知道今天你帶了那一張卡片出外呢？