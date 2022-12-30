新年自助餐2023 ｜逸東酒店全新海鮮主題 初一至八供應限定賀年菜式

新年自助餐2023 ｜即將踏入2023年，同時很快亦會迎來1月22日的大年初一。香港逸東酒店（Eaton HK）的普慶餐廳 (The Astor)推出全新「海鮮饕宴」自助餐作為23年頭炮，以環球海鮮美食作主題，提供逾200款特色美食，於1月22日至29日農曆新年期間，自助餐更提供限定賀年菜式，與大家一起喜迎兔年。

新年自助餐2023 ｜逸東酒店海鮮饕宴

焦點推介是招牌海鮮冷盤，多款新鮮海鮮如生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、翡翠螺、麵包蟹及青口等於不同時段無限量供應；同時亦會以不同烹調方法煮出各款海鮮，包括炭燒波士頓龍蝦、黑胡椒香辣蟹煲、叁巴醬烤魚、日式吉列炸蠔壽司、海膽手卷等超過五十款選擇。另有一系列特色海鮮菜式如酸菜浸鮮魚、潮州方魚肉碎蠔仔泡飯、芫荽辣椒烤虎蝦等。

多款新鮮海鮮如生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、翡翠 螺、麵包蟹及青口等於不同時段無限量供應。

肉食方面，就有肉質鮮嫩的照燒澳洲肉眼、古法炆黑草羊腩、香酥焗肉排夾刈包等，後者夾著肥瘦均稱的腩肉，刈包象徵發財之意，是新春佳節必吃的好意頭小食。燒味專區就有由逸東軒主理的招牌蜜汁叉燒及脆皮燒腩仔，現場還有即切片皮鴨。

澳洲肉眼扒

香酥焗肉排夾刈包

壽司專區刺身每日由日本直送，至於天婦羅專區和日式串燒專區則由廚師現場炮製不同美食。甜點部分就有來自各國具代表性的甜品，分別有蘇格蘭威士忌雜莓忌廉鬆糕、日式抹茶柚子蛋糕、泰式奶茶慕絲杯、澳洲的林明頓蛋糕、意式芒果芝士蛋糕、奧地利經典朱古力蛋糕等。

壽區專區

甜品專區更有新春限定的人氣立體甜品Bombshell，金蛋造型外層以朱古力製成，敲碎後即有糖果溢出，另有多款應節甜品供應。

立體甜品Bombshell

於1月22至29日(初一至初八)期間，普慶餐廳將推出限定新春菜式，因應不同時段供應多款賀年佳餚，如龍虎獻長壽(蝦蟹燴伊麵)、發財好市(生菜蠔豉花菇煲)、蠔皇鮑片伴玉掌、紹興醉雞捲、龍蝦三文魚「撈起」。年初一至四更會加推滋補養生的花膠蟲草花煲烏雞湯。

蠔皇鮑片伴玉掌

紹興醉雞捲

龍蝦三文魚「撈起」

花膠蟲草花煲烏雞湯

每位客人只要另加港幣$90更可享無限暢飲優惠，任飲精選氣酒、紅白酒、韓國米酒、燒酒及 汽水等。

「海鮮饕宴」自助餐

供應日期：2023年1月1日起

時間：午市1200-1430、晚市1830-2130

午市價錢：周一至五$358（成人）、$248（小童及長者）；周六、日及公眾假期$438（成人）、$348（小童及長者）

晚市價錢：周一至四$628（成人）、$458（小童及長者）；周五至日及公眾假期$688（成人）、$498（小童及長者）

年初一至四午市價錢：$558（成人）、$398（小童及長者）

年初一至四晚市價錢：$798（成人）、$568（小童及長者）

*以上所有價錢須另收加一服務費

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901

網址：https://www.eatonworkshop.com/zh-hant/hong-kong/