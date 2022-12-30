新年好去處2023 ｜黃大仙中心百年歷史手雕麻雀展覽 玩甩牌遊戲贏麻雀套裝

新年好去處2023 ｜ 打麻將（打麻雀）被譽為中國民間國粹，亦是每年農曆新年各親友必備活動之一。麻雀文化源遠流長，麻雀牌本身亦是一種富有歷史價值的工藝品，見證時代發展及流行文化的演變。2023年兔年，黃大仙中心將傳承文化，舉辦「雀藝 — 尋覓麻雀美學」主題活動，展出極具歷史價值的麻雀珍品，包括具百年歷史的稀有牛骨手雕麻雀、1970年代的竹背日本麻雀牌、多副稀有的香港手雕麻雀牌，讓大家了解麻雀製作工藝。同時設有麻雀主題打卡裝置，一眾「雀友」可以前去打卡開運。

三米高的巨型立體麻雀打卡裝置

黃大仙中心北館1樓將設有「麻雀美藝」展覽，4個展區會從歷史文化和美學角度，解構麻雀引人入勝的魅力。由本地碩果僅存的手雕麻雀工匠張誠忠師傅及插畫師女兒Karen Aruba成立的「麻雀獻藝」，致力把細緻的麻雀工藝呈現眼前，為傳統賦予藝術美的新生命，並把這項獨特技藝推廣至世界各地，讓大家透過欣賞跨年代以不同物料（包括紙、牛骨、竹、木、黃銅、膠木等）製作的麻雀珍品及相片，了解「馬吊牌」如何一步一步演變成現今常見的麻雀。

黃大仙景致手雕麻雀：由女兒Karen Aruba主理設計再由父親張誠忠師傅負責手雕工序，當中8款花牌的手雕圖案均以黃大仙的文化特色設計。

可以透過欣賞跨年代以不同物料製作的麻雀珍品。

除了大家認識的「廣東牌」之外，展覽亦會展出世界各地不同玩法的手雕麻雀，包括有動物牌的「馬來西亞麻雀」、有16隻百搭牌的「越南麻雀」、有8隻Joker牌的「美國麻雀」及加入寶牌玩法的「日本麻雀」等。展覽亦會展出製作麻雀的器具及機械相片，認識由打磨至雕刻的製作工序。

展覽亦有展出極具歷史價值的麻雀珍品。

推廣期內成為領展會員及在黃大仙中心以任何連續7天內之電子貨幣累積淨消費滿$8,888或以上，憑商場不同商戶發出之正本機印發票（最少2張，最多5張機印發票），即可換領「黃大仙中心 x 麻雀獻藝尊貴麻雀套裝」乙份。（總數量共650份，數量有限，換完即止）；由2023年1月22日至25日（大年初一至初四），成為領展會員及憑即日任何消費發票，即可親臨黃大仙中心1樓現場大玩「新春Good Luck」遊戲，考驗大家的甩牌技術，只要於限時內甩出指定次序之「十三么」，每日頭三位完成挑戰的領展會員，即可獲得「黃大仙中心 X 麻雀獻藝尊貴麻雀套裝」。

黃大仙中心 x 麻雀獻藝 尊貴麻雀套裝

2023年1月7、8、14及15日下午2時至4時（每日兩節），顧客於推廣期內成為領展會員及在黃大仙中心以電子貨幣單一消費滿$100（憑商場內商戶發出之正本機印發票），即可換領手工剪紙揮春工作坊名額乙個。（總名額共96個，每節可容納12人，先到先得，額滿即止。）

黃大仙中心「雀藝－尋覓麻雀美學」主題活動

日期：即日起至2023年2月5日

時間：1100-2000

地點：黃大仙中心北館