朝聖韓國　尋找藥膳之旅

近來收到一個極為震憾的消息，就是本港實施「0+3」，放寬了入境檢疫安排，期待已久，終於可以重新出發，餓了接近3年的旅行荒，心情早已蠢蠢欲動，跟行李箱久別重逢，一同走天下。到底是聖誕節接新年，還是春節出發，都成為大家熱烈討論、茶餘飯後的話題，大家的心情亦興奮起來，鬱悶的心情立刻得到舒緩。

讀過中藥後，帶着中藥知識去旅行，增添了多一分趣味。韓國是港人旅遊熱點之一，美食多不勝數，乘着韓劇《大長今》、《來自星星的你》和《太陽的後裔》等引起一連串熱潮，韓國飲食文化亦隨即直捲香港，韓燒、部隊鍋、人參雞湯⋯⋯年青人無不知曉，男女老幼亦爭相前往朝聖，韓流驅使下，我也要情飛首爾。

銀杏樹的扇形葉子 桔梗花

韓國流傳着一個有關道拉基的凄美動人故事，人們把故事寫成旋律優動聽的民歌，名為《道拉基》，道拉基就是桔梗花了。桔梗在韓國廣泛種植，英文名為balloon flower，花朶為紫色，鐘形，色彩鮮艷奪目，名副其實「又好睇，又好食」。道拉基在當地普遍地在餐桌上出現，把新鮮的桔梗切絲，拌以惹味獨特的醬料，令人回味無窮。

前菜吃過了，再來人參雞湯，沒喝過人參雞湯就好像沒有到過韓國吧！服務員把熱呼呼的人參雞湯端出，散發出陣陣人參的香氣，然後再來一客豬肉湯飯，十分滿足，令人難以忘懷。人參雞湯所用的人參是水參，即新鮮的人參，一般生長期不多於5年便採收，以食用作為主要目的，保質期甚短，美食當前垂涎三尺，又怎可以輕易放過呢？

在韓國的大街小巷不都難找到與中藥有關的事物，馬路旁可以找到又高大又威猛的銀杏樹，扇形的葉子，很容易辨認出來。瘋狂購物後，感到口乾口渴，到便利店逛逛，又會見到魚腥草茶、牛蒡茶等，生活中遍及了與中藥有關的事物。每一道美食，每一種中藥都有它的故事，只要細心品嚐，便能細味出箇中的味道。

作者：國際中藥及食品發展聯會總務 李仙兒