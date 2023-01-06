調節生活作息　提升陰陽平和氣質

宇宙間一切事物和現象，都包含著陰與陽兩個方面和屬性。陰和陽是對立的，但又會互相聯繫，不斷變化，生生不息。中醫的陰陽學說認為，陰與陽雙方的不斷變化，促進了事物的發展。例如，白天時是陽盛陰衰，但當黑夜來臨，漸漸變成陰盛陽衰，到最後陰又會慢慢走到盡頭，陽再次盛起來，亦即白天再次開始了。

就以人的兩性來說，男和女一方面有基本的分別，但又互相配合和依存，社會才得以發展和進步。若只有陽沒有陰，或整個社會由陰或陽一力統治，這個社會的狀態都是難以持久的。

中醫是這樣形容陰陽的：天為陽地為陰，外為陽內為陰，動為陽靜為陰，快為陽慢為陰，升為陽降為陰，熱為陽寒為陰。陰陽雖然是又矛盾又對立的兩個方面，但陰陽必需要平衡和平和，無論偏向任何一方，都會出現性格的差異。

那麼，甚麼是陰陽平和氣質呢？陰陽平和就是人體的陰陽可以相互依存，相互為用，相互協調平衡的健康體質和氣質。所以陰陽平和氣質的人目光和順，儀態雍容隨和，言談舉止不卑不亢，彬彬有禮，做事合情合理，尊嚴而又謙虛，有品而不亂，能順應事物的發展規律，不患得患失，不受任何誘惑，居處安靜。也可以說，是最健康最正氣的氣質。

如何去培養一種陰陽平和氣質呢？中醫認為最重要是保持健康的生活習慣，飲食要均衡，作息要正常，不縱欲，不暴飲暴食。不過，陰陽平和氣質必須要有健康的先天條件，一般人不能強求。如果要培養這種氣質，就要刻苦磨練自己的性格和健康的生活習慣。

每一個人都希望自己是個有氣質的人，但優秀的氣質總是需要培養需要磨練。有好的氣質，能增加你優美的形態和容貌，也能令你更受其他人的歡迎和賞識。