去旅行要留意！一文看清各地對中港澳旅客入境限制

中國內地早前大量放寬防疫措施，1月8日即將放寬出入境防疫管控，多個國家或地區隨即宣布收緊來自中國旅客的防疫措施，當中不少措施的對象亦包括港澳地區旅客，準備出國或打算出國的朋友，切記要留意各國的入境限制！

圖片：香港國際機場

各地對中港澳旅客入境限制：

日本

12月30日起，日本當局要求所有從中國抵境旅客(港澳地區旅客除外)，須在機場進行核酸檢測，中國內地旅客只可以在四個主要機場入境，包括東京成田、羽田、大阪關西和名古屋中部。而由港澳出發的乘客，則不用在機場進行核酸檢測，而且只要過去7天未曾逗留過中國內地，便可繼續使用上述四個機場以及沖繩那霸、北海道新千歲和福岡三個機場，總共七個。

南韓

1月2日起，從中國往南韓旅客，在南韓停留時間為90天以下的短期停留外籍人士，須在仁川機場做落地核酸檢測；在韓停留時間超過90天的長期逗留外籍人士和南韓公民須在住所地轄區衛生站接受核酸檢測。

1月7日起，港澳入境旅客必須持有48小時內新冠檢測陰性證明，與中國旅客的入境要求看齊。

台灣

港澳旅客由元日至1月底，仍不可以自由行到台灣旅遊，必須參加旅行團。乘直航入境航班的中國內地旅客，須在機場進行核酸檢測；中國出發並經港澳轉機入境台灣的旅客，須持有登機前48小時內新冠檢測陰性證明或24小時內快測檢驗報告。

澳洲

1月5日起，所有由內地及港澳入境的旅客，需要在登機前出示48小時內新冠檢測陰性證明。

加拿大

1月5日起，由中國內地、香港及澳門出發往加拿大的2歲以上航班旅客，不論國藉或疫苗接種情況，登機前必須出示48小時內核酸或快速抗原檢測等陰性檢測證明；起飛前10天至90天內曾感染新冠病毒的旅客，則可以向航空公司提交確診證明文件，措施暫定為期30天，之後再作評估。

法國

法國早前宣布，所有由內地及港澳入境的旅客，登機前須出示48小時內的新冠檢測陰性證明；旅客在機上必須佩戴口罩，旅客抵達法國後需做核酸檢測。

摩洛哥

北非摩洛哥早前宣布，所有來自中國的旅客都禁止入境，不論國籍，以防國內爆發新一波疫情。

美國

1月5日起，中國內地、香港及澳門的2歲及以上旅客，登機前須出示48小時內新冠檢測陰性證明。旅客如果在出發前超過十天確診，則可以出示康復證明，代替陰性病毒檢測結果。

英格蘭

從1月5日起，要求乘坐直飛航班前往英格蘭的中國旅客，出示起飛前48小時內的新冠檢測陰性證明。有關措施不適用於港澳旅客。相關措施只對抵達英格蘭機場的旅客適用，目前中國沒有直飛航班前往蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭。

意大利

早前，意大利當局在兩班分別由北京及上海前往米蘭的航班，發現近一半乘客確診新冠病毒後，宣布12月28日起，所有從中國入境和轉機的人士，都必須作病毒檢測。

西班牙

1月3日起，要求所有來自中國的旅客須持陰性證明或接種疫苗(獲世衛認可)的證明，而且需要進行落地病毒檢查。香港旅客則不受限制。

比利時

比利時政府宣布，所有來自中國的航班都需接受污水檢測，以偵測是否有新型變種出現：同時要求中國旅客在到達比利時七日內，出現病徵時要做新冠檢測，但不會強制要求。

馬來西亞

2022年12月29日起，要求來自中國的旅客出發前必須檢測新冠肺炎，檢測結果呈陰者才能入境。

印度

1月1日起，中國內地、香港的入境旅客，須接受強制核酸檢測。