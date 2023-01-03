旺角新開一人燒肉店 牛繁 最平牛肉套餐$48 限時$1追加指定牛肉
日本東京過江龍燒肉店 牛繁 ，於全球擁有逾160間分店。牛繁於尖沙咀和荃灣西各有分店，最近第3間分店進駐旺角，並主打一人燒肉，讓客人在用餐期間可以好好Me Time。牛繁於1月份亦推出開業限定優惠，凡選購任何1款套餐，即可以用$1追加1份牛胸花（50g）或骨間牛肋肉（50g），各位燒肉迷不仿一試。
平時到燒肉店，最怕就是味道依附到衣物上，完全揮之不去。不過牛繁就採用最新無煙技術的日式燒烤爐及抽風系統，讓客人離開時衣物也不會帶有油煙味。另外，餐廳亦設有私隱度高的一人卡位，枱與枱之間設木板作間隔。餐廳亦同時設置2人及4人座位，以迎合不同客人。
餐廳一共有10款套餐，價錢由$48至$185，燒肉份量由100g至350g。另外大家亦可以單點多款燒肉和配菜，售價低至$6。肉類方面，餐廳採用肉質口感柔軟的美國Prime Grade牛肉、澳洲30年著名和牛品牌射和牛，另外還有比利時豚肉以及北海道櫻姬雞。
牛繁一人燒肉實施店
時間：1200-2200
地址：旺角砵蘭街215號朗晴坊2樓
電話：2368 8023
查詢：https://www.facebook.com/gyushigehk/