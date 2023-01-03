大劉記者會 開腔回應都市傳聞 塞春卷、掟支票、助養女朋友⋯⋯

富商劉鑾雄（大劉）早前被拍得與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）一同現身皇室堡，惹來外界揣測大劉與呂麗君復合，大劉早前就此向傳媒就此事發出澄清聲明，並於今（3日）召開記者會，除了交代與舊愛呂麗君的關係，更回應有關「助養」女朋友的事情及一些都市傳說！

大劉（左）與甘比（右）

大劉早前的聲明指，與呂麗君見面是因為對方有困難、有事相求，而為免小朋友受到影響的關係，二人最後達成商業協議，但並無任何財政照顧或支持。大劉今日在記者會上，拒絕透露呂麗君的困難，表示不方便評價對方，坦言「如果真係講，講七七四十九日都講唔完，大家就要喺度講到紮營。」

大劉早前被拍得與呂麗君一同現身皇室堡，惹來二人復合的傳聞。

大劉開腔回應都市傳聞

大劉在記者會上除了交代與舊愛呂麗君的關係、嚴正澄清兩人可能會復合的揣測外，又首次開腔回應多年來有關自己的都市傳聞：「我谷咗氣好耐，最緊要係澄清唔好畀人造謠造非。我好多氣谷谷埋埋，話塞春卷呀、乒乓波、網球呀，點樣鬧人呀，摑人兩巴人哋喊呀即刻攞張支票掟埋塊面度，我都隨身唔袋支票嘅。」

大劉表示過去很多事沒有解釋，只因傳聞太多，難以逐一澄清：「乜嘢都有人作，啲人唔抵得我搵到少少錢，多幾個女朋友，佢咪踩你囉。造謠造非，遲啲唔係話我塞人，係話我鍾意畀人塞添，都得㗎。」

春卷（示意圖）

提及過往女朋友

對於有傳大劉有「助養」女朋友，甚至現在仍很照顧這些前度︰「有啲真係有助養，但唔係全部，值得我支持我咪贊助，但唔代個個係。」又稱「我真係好直接唔怕講，我兩、三年前，滙咗一筆錢，係天文數字俾53年前嘅女朋友，你諗下佢幾老，因為值得我就會照顧。」

大劉又承認過往有不少女朋友，但只有1%是娛樂圈中人，指有一位前度「結婚兩三年，一年都同我攞幾個鱷魚皮、鑽石手袋」：又爆料娛樂圈有不少人「冇良心、賤到無論」：「以前有個女朋友，兩姊妹偽造假文字冒我簽名申請張入油卡，一個月入咗萬幾蚊，最後畀我嘅會計部發現，我都冇報警，我報警佢死梗！」