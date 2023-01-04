大劉記者會 蕭若元拍片反擊：劉鑾雄已經冇新聞價值！

富商劉鑾雄（大劉）昨（3日）召開記者招待會，回應與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的關係，大劉於記招上暢所欲言，金句連連，除了解釋與呂麗君在皇室堡一同現身的原因外，又提及過去女朋友、關於自己的都市傳聞等。其中「燈神」蕭若元亦被點名，大劉認為對方的言論為造謠，對此蕭若元隨即拍片反擊，句句有骨！

大劉記者會 斥蕭若元造謠

事緣蕭若元早前在元旦上載影片，仔細分析大劉出聲明澄清與呂麗君無來住，是要平息甘比的妒忌心，片中又指大劉患有躁狂症等等。對此大劉昨日在記者會上表示，與蕭若元只在三十多前見過一次面，並不熟稔，不會要求對方收回言論，或採取法律行動，亦不會找台灣朋友「探吓佢」：「我好諒解蕭若元，佢搵到食使乜咁吖，如果我有一日要喺平台咁呃like呀，我就大乜X鑊啦！」

大劉又諷刺蕭若元因為欠債要避走台灣、兒子蕭定一又破產：「你有唔掂，我幫過咁多貧苦人家，唔怕幫埋你。」

「大劉」劉鑾雄 (左) 與甘比 (右)

蕭若元早前拍片分析大劉之聲明

蕭若元拍片反擊

大劉記者會後，蕭若元在YouTube頻道出片回應，蕭若元指對方貴人事忙，其實兩人不只見面一次，認識對方是在1986、87年左右，「有一次我同佢同時睇住政府救市嗰次，用一千億，另外仲有幾次睇住政府沽空救市頂大䲔，大家係坐喺度睇。」

談到被大劉指責造謠，蕭若元事先聲明：「我話佢有躁狂症，第一係網民講嘅嘢，唔係專業人士講嘅，我所謂嘅『躁狂症』係指一個人係咁發脾氣，脾氣好猛烈，不能自控，發得比較多。但如果醫生說他沒有這個病，我願意澄清這件事。」

蕭若元續說：「創傷後遺症就係引起躁狂，其實兩樣嘢係冇咩分別，表達自己有創傷後遺症有兩種方法，一係憂鬱，一係躁狂，有啲係又憂鬱又躁狂。」

“一般嚟講，劉鑾雄已經冇新聞價值！”

對於大劉暗示自己在網上平台「呃Like」，蕭若元展示網上數據，顯示與大劉相關的影片，以觀看次數來說只是排第20位：「我講個事實，講佢係唔會令view數增加，一般嚟講，劉鑾雄已經冇新聞價值！」

他指談論大劉跟談論肥媽的影片點擊率相差很遠，「我第一名條片都百幾萬(views)，許志安條片都七、八十萬，許志安嘅新聞性都遠遠在劉生之上你，唔好以為有錢人就大晒。歷史上有錢人係冇咩社會地位！你覺得自己嘅重要性係overrated，李嘉誠都冇咩地位，何況係你？」

蕭若元展示YouTube數據

“我睇唔到你 (大劉) 生意上有咩傑出表現”

蕭若元又指影片內容包括Facts和意見，「Facts係可以查證，你可以隨時send e-mail嚟指證我錯咗，我一定更正。第二，如果係嚴重錯誤，我會道歉。關於劉生都係一樣，我講嘅嘢邊啲係錯嘅，你指正我。」蕭若元稱大劉可叫醫生寫信證明自己沒有躁狂症，若有證明的話，他會道歉。

至於意見，則是沒法作出客觀評定，屬外人的感覺。蕭若元坦言從不會主動談大劉，除非對方有大新聞︰「同李嘉誠、何鴻燊唔同，因為佢哋係列入商界十大梟雄，劉生唔喺入面。你(大劉)只係一個speculator (投機者)，靠地產搵到好多錢，我睇唔到你生意上有咩傑出表現，反而冇你咁有錢嘅人都列入去，例如黎智英、王維基。」

另外，對於大劉表示，不會考慮控告或找朋友到台灣「拜訪」他，蕭若元認為有三個解釋：「第一，佢真係唔會咁做；第二，我再講你就會咁做；第三，你話唔會咁做，但有人咁做就唔會入你數。大家覺得係咩？」