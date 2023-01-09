頭頸癌患者　近半於「黃金年齡」發病

癌症之中，有一類稱為頭頸癌（Head and Neck Cancers），一般包括鼻咽、鼻竇、口水腺、咽喉、聲帶等位置的癌症，而甲狀腺癌和腦癌則不包括在內。本港每年的頭頸癌個案，差不多一半初診時年齡介乎40-59歲的「黃金年齡」，因此絕不可忽視。

頭頸癌包含的各種癌症不但位置相近，也有其他共通之處，除了鼻咽癌和口水腺癌之外，大部分的頭頸癌都和吸煙有很大的關係。另外一個成因，就是和感染HPV病毒有關。

頭頸癌的病徵，主要視乎腫瘤的位置。例如鼻咽癌，病徵可包括流鼻血、鼻塞、頭痛、聽力模糊等，又例如咽喉癌，會導致病人吞嚥甚至呼吸也有困難，他們普遍亦會發現頸部有淋巴腫脹，諮詢醫生，接受檢查從而發現有腫瘤。

若懷疑有頭頸癌病徵，一般會安排做咽喉內窺鏡檢查，看看鼻咽、咽喉等位置有沒有腫瘤，其次就是從電腦掃描、磁力共振以及正電子掃描等等，判斷腫瘤影響的範圍，以及有否轉移的情況發生。

治療方面，大部分頭頸癌都是採取跨專科治療（multi-disciplinary approach）的方法處理，即可能要以外科手術切除腫瘤，再配合術後放射治療或化療以控制病情。

至於近年愈來愈受注目的免疫治療，也有研究應用於頭頸癌，暫時來說並不是頭頸癌的主要醫治方法，因為至今的研究數據，仍未證實免疫治療適合用在頭頸癌的第一線或第二線治療。但隨著免疫治療可以合併化療一起使用，相信將來免疫治療在頭頸癌的治療上也會有一定作用。

近年關於頭頸癌的研究很多，例如美國有研究發現，保持口腔清潔，包括缺牙少於5顆、每年看一次牙醫、每天刷牙、沒有牙周病等，患頭頸癌的風險較低。但嚴格來說，預防頭頸癌最重要的，仍是戒煙及避免感染HPV。

癌症之中，有一類稱為頭頸癌（Head and Neck Cancers），一般包括鼻咽、鼻竇、口水腺、咽喉、聲帶等位置的癌症，而甲狀腺癌和腦癌則不包括在內。本港每年的頭頸癌個案，差不多一半初診時年齡介乎40至59歲的「黃金年齡」，因此絕不可忽視。今次，臨床腫瘤科專科李兆康醫生就會為大家講解頭頸癌的成因、治療以及預防方法。