杜牙根問與答　消炎止痛　避免剝牙

杜牙根，正式名稱是「牙髓治療」或「根管治療」，有部分讀者或許聽說過但並不太了解，以下Q&A有助大家對杜牙根有更明確的認識。

1. 補牙之前杜牙根，是否必須的？

杜牙根其實並非必須的，一般牙醫都會根據每個患者牙齒的狀況去評估需要接受什麼治療。如果經臨床判斷牙齒狀況是不能以補牙形式處理，或可以嘗試補牙但有杜牙根的風險，牙醫才會向病人提議杜牙根方案。

補牙是用以處理蛀牙或牙齒崩損情況，杜牙根則是針對牙髓組織的細菌感染，而醫生判斷已感染的牙髓是不能逆轉及自我修復的。如不及時做出適當的處理，可能會出現一些長期的徵狀例如劇痛、影響睡眠、感染擴散令病人面腫或細菌感染入血，或其他更嚴重的情況，最終導致需要脫牙。為阻止病情惡化，醫生才會建議杜牙根去清除受感染的神經及其他腐爛/壞死組織。

杜牙根的目的是為了保留牙齒，希望盡量減低牙患問題而令病人咀嚼功能及外觀受到影響，醫生會以臨床口腔檢查牙齒狀況以及X光去判斷病人牙齒是否有需要接受杜牙根，一切基於謹慎的考慮。

2. 杜牙根所用的，是否一些特別藥物？

杜牙根的過程中涉及到要把牙根內的細菌殺滅，所以醫生會使用特殊藥水去沖洗根管，這些藥水均有消毒殺菌的成份，目的是將感染牙髓的細菌清除，減少復發的機會。當炎症嚴重，例如有牙瘡時，杜牙根未必可以一次完成。醫生會在牙根放置特別的藥物，因病人牙齒的實際狀況邢決定使用何種抗生素、消炎藥物等。要將牙根內的細菌清除，不能單靠口服藥物，因為口服藥物最多只可抑止牙齒周邊的疼痛不適，但藥力是沒辦法達至牙髓組織內，需要從牙齒內部的源頭著手，才可解決牙齒發炎的問題。

3. 杜牙根通常是否只需要一次？

－般杜牙根步驟包括止痛消炎和清理牙根的管道。由於每隻牙齒的牙腳結構不同，醫生要用時間把所有神經管道找出，並將神經線徹底清除至牙根尖。如果牙腳牙根數量多，且結構複雜，例如非常彎曲、有隱藏的牙根、堵塞的根管等，都會增加杜牙根的難道，以致需要花更多的時間。第三個步驟就是當病人牙齒已沒痛感，醫生判斷牙齒神經線已清除妥當，就會為牙根用特別的物料來填充，令牙根管內部沒有空氣沒有空間來杜除細菌的生存和入侵。

視乎情況，醫生可能需要時間去確保病人牙齒的牙髓已被徹底清除，炎症已受控制或牙瘡等感染情況己消除才完成整個療程。這些情況下，牙醫會放置藥物在牙髓內給予時間，等牙齒的急性痛楚和發炎舒緩後，才重新打開牙齒進行牙髓清除。除此之外，若醫生在處理杜牙根方面很有經驗如牙髓治療科專科醫生會配合使用放大顯微鏡和其他儀器，都有機會加快杜牙根處理的時間。

4. 杜牙根之後，可進行普通補牙，還是必須戴牙套？

杜牙根之後可進行普通補牙的個案未必很多，因通常如果因為蛀牙範圍大或深、崩牙裂牙，而要進行杜牙根的牙齒，基本上牙齒的結構已非常脆弱，醫生都會建議病人為牙齒套上牙套來鞏固及保護牙齒，以免單靠補牙不能支撑咬合力量而咬爆牙齒。而未必需要套上牙套的通常是牙齒結構尚未嚴重受損的牙齒或牙齒的咬合較輕例如門牙位置。結論是每個個案都有不同的情況，需要醫生臨床作謹慎的評估，去判斷實際處理杜牙根及牙套的程序。

5. 杜牙根後，在護齒方面有什麼要注意的?

杜牙根和套上牙套後牙齒除了要當真牙那樣適當的清潔、使用牙刷牙線牙縫，還要定期檢查牙齒、定期大約一至兩年拍攝口腔X光，去覆診杜牙根後的情況。日常使用牙齒時，即使是健康的真牙，也應避免咬硬物例如蟹殼、雞骨等。