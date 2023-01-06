利是封2023｜全港商場、品牌兔年利是封合集 設計款式＋換領方法

【利是封2023】聖誕節過去不久，農曆新年又將至！新年就是要派/逗利是，近日全港各大商場或品牌紛紛推出各具特色的兔年利是封，傳統設計、兔年主題甚至與不同卡通人物合作的款式都應有盡有，讓大家一文睇清所有利是封換領方法、時間、地點！

利是封2023｜時代廣場「千瓣綻放迎新春」利是封套裝

銅鑼灣時代廣場將推出新春限定的「千瓣綻放迎新春」利是封套裝，由即日起至1月21日期間，消費滿指定金額即可免費換領。利是封以五款年花作設計，並以鏤空插頁的形式呈現，既可放入以金線勾畫出簡約繁花線條的酒紅色利是封內，亦可放入利是封套裝附送的立體框內。

即日消費滿HK$1,500 – HK$2,999.9，可換領「千瓣綻放迎新春」利是封一份；即日消費滿HK$3,000或以上，可換領「千瓣綻放迎新春」利是套裝一份，內包括: 利是封一份、立體框裝飾一個及針織手提袋一個。

換領日期：2023年1月3日至1月21日

換領地點：五樓換領專櫃

換領時間：中午12時至晚上10時

利是封2023｜IFC「彩蝶滿庭」迎春利是封

「彩蝶滿庭」迎春利是封採用喜慶紅色為主調的利是封以繁花綻放、蝶舞花間為設計靈感，粉蝶於花間撲翼的圖案充滿春日詩意，而寓意大富大貴的牡丹加上立體燙金效果，貴氣而簡約優雅。凡消費滿指定金額，即可換領香港IFC商場推出的「彩蝶滿庭」迎春利是封乙份。

利是封2023｜IKEA利是封及揮春套裝

為配合新春節慶，即日至1月21日在IKEA分店購物每滿$268，即可憑即日單據免費換領可愛又喜慶的IKEA利是封及揮春乙套，附送一張瑞典美食廊88折購物優惠券！每位顧客/每張單據最多可換領利是封及揮春兩套。數量有限，送完即止！

利是封及揮春套裝（兩款）

附送瑞典美食廊88折購物優惠券1張—— 買滿HK$100可享88折優惠

想即時入手多款集實用與美觀於一身的兔年家飾家品？請即到IKEA選購全新產品及瀏覽網頁找尋更多新春系列產品！IKEA網站: https://www.ikea.com.hk/zh

利是封2023｜新地3大商場「結緣‧福至」 靈兔利是封

新地旗下上水廣場、將軍澳中心及PopWalk 天晉滙聯手呈獻，「結緣‧福至」和風水引限量版利是封，一套3款的利是封以日本具開運招福象徵性的「水引」為主題，配以熨金與熨銀花朵，以大紅色、高貴紫色及桃紅色作主調。

顧客只需於以上三個商場消費滿指定金額或The Point會員以指定積分即可換領一套3款的「結緣‧福至」和風水引限量版利是封1包，每包有6個同款利是封；或「結緣‧福至」和風水引限量版尊貴禮盒，每盒內含18個利是封（分3款，每款6個）、1盒韓國濟州茶 (5包)、1盒皇玥唐果子(2個)，以及1盒手工蝴蝶酥 (5件)。

「結緣‧福至」和風水引限量版利是封及尊貴禮盒換領詳情

日期：2023年1月7日至21日(年三十) (或換完即止)

參與商場：上水廣場、將軍澳中心、PopWalk天晉滙

時間：早上10時至晚上10時 (按個別商場換領時間而定，詳情請參閱場內宣傳品)

地點：各商場顧客服務中心或換領專櫃

利是封2023｜新地5大商場「花悅常滿」利是封

新鴻基地產旗下東港城、Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊及KCC，聯手推出「花悅常滿」利是封，當中包括：「和風拼貼系列」及「瑰麗刺繡尊貴系列」，以四大「花」款為大家送上新春祝福，祝願大家在新一年，花開富貴，幸福美滿。

「和風拼貼系列」內包括糖果色系的利是封（一套四款），青春甜美感爆燈，結集四大傳統花卉，以清秀的和風拼貼元素呈現，封面則以和紙、燙金、浮雕等多種手工設計。

推廣日期：2023年1月3日起至1月21日（或換完即止）

換領時間：

東港城、MIKIKI、卓爾廣場及錦薈坊：下午1時至晚上10時

life@KCC及joy@KCC：上午10時至晚上10時

換領地點：

東港城二樓禮品換領處（香港新界將軍澳坑口重華路8號，港鐵坑口站A1出口）

joy@KCC 二樓禮賓部（香港葵涌葵昌路72至76號，葵興港鐵站E出口直達）

MIKIKI地下顧客服務中心（九龍新蒲崗太子道東638號；港鐵啟德站B出口）

卓爾廣場地下顧客服務中心（新界屯門石排頭徑1號；港鐵屯門站F2出口）

錦薈坊二樓顧客服務中心（新界屯門屯隆街1號；港鐵屯門站B出口）

換領方式：東港城、Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊

The Point會員以800積分並於場內即日以電子貨幣單一消費滿HK$100；

於場內即日以電子貨幣單一消費滿HK$300即可換領利是封一包。

換領方式：life@KCC

顧客於場內即日以電子貨幣單一消費滿HK$300即可換領利是封一包。

利是封2023｜北角匯「萌兔貴族」仿真兔毛立體利是封

北角匯精心推出「萌兔貴族」立體利是封，利是封設計打破傳統，以圓形為封套，更以「貴族」為主題，讓萌兔分別化身高貴的國王與皇后，以仿真兔毛、精巧刺繡、立體壓紋隆重登場，一盒兼具瑰麗氣派、實用與創意！

一盒有齊兩款共6個利是封，每盒包含1對仿兔毛版+2對炫光版

預留證上架日期：2023年1月5日及1月12日，下午1時起 (數量有限，換完即止)

消費及換領日期：1月6日至25日

換領地點：北角匯1期地下顧客服務中心、荃錦中心2樓顧客服務中心 (近Giordano)

換領方法：2,000分 +單一消費滿HK$300

利是封2023｜荃灣廣場「萌兔迎春利是封」

荃灣廣場今年推出一套四款限量 「萌兔迎春利是封」！粉紅小兔Tokee Pink及白色小兔Tokee White利是封以粉色系作主調，配有燙金的元寶及大吉，低調帶點高貴優雅，各封套分別印有「心想事成」、「花開富貴」、「吉星高照」和「大吉大利」祝賀語句。The Point by SHKP會員憑電子消費滿HK$600或以2,500積分，即可換領「萌兔迎春利是封」，先到先得，換完即止。

換領日期：2023年1月3日至1月21日

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

換領詳情：於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$600或以 2,500 The Point 會員積分換領「萌兔迎春利是封」一套。

利是封2023｜大埔新達廣場「福氣滿載利是封」

大埔新達廣場以一系列傳統畫風設計一套四款限量「福氣滿載利是封」，簡單線條繪畫出農曆新年的傳統慶祝活動，及分別配上「福滿」、「團圓」、「吉祥」及「豐收」祝賀語句，背面亦放上「福」字揮春，傳統得來而喜慶！The Point by SHKP會員憑電子消費滿HK$500或2,500積分，即可換領乙套。

換領日期：2023年1月3日至1月21日

換領地點：新達廣場1樓顧客服務中心

換領詳情：於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$500或以 2,500 The Point會員積分換領「福氣滿載利是封」一套。

利是封2023｜荃新天地「LEGO® 迎兔年利事封」

由1月7日起，S+ REWARDS 會員可以憑35點數於S+ REWARDS APP 內換領荃新天地‧LEGO® 迎兔年利事封1套 (1套8個)。利是封以鮮艷的橙色及粉紅色設計為主色，配上LEGO® 人仔祝福大家「兔」氣揚眉、錢財「兔兔」不絕！

換領日期：2023年1月7日起至換完即止

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：於S+ REWARDS App上換領後到荃新天地1期禮賓處兌換

參加詳情：S+ REWARDS會員憑35點可換領荃新天地‧LEGO® 迎兔年利事封1套。(1套8個)。

利是封2023｜太古城中心「Miffy祝福盛放利是封套裝」

超萌的Miffy深受大人小朋友的愛戴，商場推出限量Miffy祝福盛放利是封套裝，一套兩款連利是封套以紅、金色作主調，精緻的設計更帶有凹凸的觸感。兩款的利是封均有萌爆的Miffy，一款是傳統中式設計與卡通人物的交融，加入燙金花卉和蝴蝶等喜慶吉祥元素；另一款則以簡約可愛風格設計，Miffy的耳朵為主角，背面亦配有燙金凸印的中式燈籠，可愛度滿分！

利是封2023｜K11 MUSEA x Micheal Lau 限量版利是封

K11集團本年度與當代藝術家Micheal Lau劉健文合作，推出限量版利是封。利是封以超現實風格創作，可延伸或一雙一對拼合出金光閃閃的繁花，寓意美好豐盛，和平富足。顧客即日起可於「K11 HK」流動應用程式內選購，數量有限，售罄即止。

利是封2023｜The ONE「有女神御守利是封」

PLASTIC THING特意為The ONE設計獨家限量版兔年利是封及賀年揮春，還有野餐墊及利是袋。成為The ONE Club會員，消費滿指定金額即可換領女神及光頭仔加持的「有女神御守利是封」、「戀愛金運達摩雙面揮春」及由為食妹及Puffy搞鬼現身的「運氣滿滿擲彩虹野餐墊」。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

換領日期：1月7日起至換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：The ONE UG2顧客服務中心

場內消費換領：The ONE Club會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費滿HK$ 800，連同相符之電子貨幣付款存根及出示電子會員卡，即可換領利是封兩套。

利是封2023｜皇室堡「有食神御守利是封」

作為PLASTIC THING的忠實粉絲，當然要登記成為WINDSOR CLUB會員，並消費滿指定金額，換齊由為食妹及Puffy作主角的「有食神御守利是封」、「PLASTIC THING樂滿兔年雙面揮春」及「袋袋平安利是袋」。禮品數量有限，先到先得，換完即止。農曆新年有PLASTIC THING全員陪你賀歲，新一年所有事都順風順水！

換領日期：1月7日起至換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：皇室堡地下顧客服務中心

場內消費換領：WINDSOR CLUB會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費每滿HK$800即可免費換領利是封兩套。

利是封2023｜LCX 「Esther Bunny利是封」

來港與大家賀新春的Esther Bunny當然要為大家準備好賀年精品！只要在LCX消費滿指定金額，即可換領以下期間限定禮品一份，數量有限，換完即止。

「巧 Sweet」款

「紫想甜蜜」款

換領日期：2023 年 1 月 6 日起，換完即止

換領時間：上午 10 時至晚上 10 時

換領地點：LCX 顧客服務部

消費金額：HK$1,200/ 最多3張即日發票/ 每人每次最多可換領共5份

利是封2023｜港鐵商場「百家祝福利是封」

港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場攜手推出「港鐵商場雙重賞 」推廣活動，其中MTR Mobile用戶可憑888 MTR分換領「百家祝福利是封」乙套（每套4款），以手機掃描每款利是封上的QR code，有機會得到總值HK$80港鐵商場電子優惠券！(利是封及優惠券數量有限，換完即止)

推廣日期：2023年1月1日至1月21日 (換完即止)

領取地點及時間：

逢星期四至星期日及公眾假期；下午1時至晚上7時

德福廣場期6樓推廣活動攤位 (歐化傢俬門外)

青衣城1期1樓推廣活動攤位(顧客服務中心側)

PopCorn 2期地下顧客服務中心 (近Market Place by Jasons)

The LOHAS 康城L3推廣活動攤位(Pop-Up Zone)

逢星期五至星期日及公眾假期；下午1時至晚上8時

杏花新城1樓推廣活動攤位（顧客服務中心側）

綠楊坊2樓推廣活動攤位（顧客服務中心側）

海趣坊1樓推廣活動攤位（顧客服務中心側）

Citylink零售層推廣活動攤位（顧客服務中心側）

逢星期六、星期日及公眾假期 ; 下午1時至晚上7時

連理街一樓推廣活動攤位 (客戶服務中心旁)

利是封2023｜H·COINS 日式御神籤配賀年兔子吉祥利是封

恒基地產旗下H·COINS綜合會員計劃，推出日本御神籤作藍本的兔年好運利是封換領，一套兩款（共8封）紅色及紫色作主調，金光閃閃的燙金及激凸加工效果製作。圖案以日本御神籤及應節兔子作設計主題，寓意兔年人人行大運、紫氣東來！H·COINS會員憑888 Coins即可換領，禮品數量有限，換完即止。

換領日期：2023年1月5日至1月24日或換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊

換領詳情：H．COINS會員先於手機應用程式內憑888 Coins換領一套二款（共8封）兔年利是封，然後到已選擇的商場禮賓部或會員專區領取。

利是封2023｜荷里活廣場 「招財同『萌』」利是封

荷里活廣場推出「招財同『萌』」限量版立體利是封連金屬開運書籤套裝，精靈跳脫的開運福兔與招財貓結伴「萌」爆登場，利是封以柔和的粉色為主調，頭部加入了軟綿綿的立體效果，可愛笑臉更配上毛絨絨的臉頰和耳朵，充滿玩味讓人愛不釋手。

肉肉的小手分別送上4款行運金牌綴以不同層次的熨金激凸壓印為大家送上誠心祝福；當中開運福兔的小手更會送上一個「金光閃閃」的雙面黃金祝福語書籤，金屬製的書籤手感十足，分別印上「招財運」與「健康運」的祝福語，

「招財同『萌』」限量版立體利是封連開運書籤套裝

「招財同『萌』」限量版熨金利是封

利是封2023｜置富Malls「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」

置富 Malls推出的「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」一套兩款共8個，分別以「黃阿瑪」及娘娘「三腳」做主角顧客只要於2023年1月7日起，在置富 Malls旗下商場消費滿指定金額，即可換領「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」乙套，每套兩款共８個利是封，皇上御賜珍品數量有限，把握機會，趁早領旨！

利是封2023｜朗豪坊「花飛蝶舞賀年利是禮盒套裝」

朗豪坊將於今個農曆新年推出「花飛蝶舞賀年利是禮盒套裝」，除了有充滿設計感的利是封外，更附上與本地餅食名家皇玥合作訂製的「朗豪坊x皇玥限定版蝴蝶酥」（原味／伯爵茶）。LP CLUB會員於1月7日起，以指定積分或消費即可免費換領「花飛蝶舞賀年利是禮盒套裝」，數量有限，換完即止。

換領日期：2023年1月7日起

換領時間：上午11時至晚上11時

換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心

換領方法：於朗豪坊APP 以8,888 LP CLUB積分 或 於商場內兩個或以上不同類別之商舖*以電子支付方式消費滿HK$2,000

利是封2023｜黃金海岸商場「吉祥水仙花利是封」

黃金海岸商場今年推出的吉祥水仙花利是封，心思設計滿載寓意，將真摯祝福寄物傳遞給摯愛親朋好友。

利是封一套8個，顏色選以高貴的紫紅色，突顯個人典雅品味；前後畫面結合拼湊出一幀盛綻的黃金水仙花，祝願來年花開富貴。利是封上更饒富日本吉祥風，飾以不同寓意的傳統和柄幾何圖案承載美願，包括以父母祈求孩子健康成長的麻波葉紋；猶如閃耀星星的七寶紋，以環環相扣循環不息的圖樣格局，象徵著來年事事順利，圓融和諧。顧客只需由1月6日至27日於黃金海岸商場以電子消費滿港幣$400或以上，即可免費換領「吉祥水仙花利是封」利是封乙包(一套八個)，數量有限，換完即止。

換領日期：2023年1月6日至1月27日

換領時間：上午10時至下午10時

換領地點：黃金海岸商場1/F 客戶服務中心

換領方法：顧客於黃金海岸商場以指定電子貨幣即日消費滿港幣400元或以上，即可換領吉祥水仙花利是封乙套 (8個)。

利是封2023｜ELEMENTS 圓方 《年年有餘》利是封套裝

今個新年，ELEMENTS圓方以瑰麗的紅色為《年年有餘》利是封的主色，襯托吉祥幸福的錦鯉和艷麗盛放的牡丹，配上靈感取自ELEMENTS圓方的標誌。利是封上的水紋與錦鯉特意採用了3D精微浮雕工序，更為錦鯉燙上一層閃幻金箔，令錦鯉更生動，栩栩如生之餘，更添上一份優雅貴氣感。

顧客於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,800，即可享獨家限定《年年有餘》利是封套裝一套

消費滿港幣$8,800可享獨家限定《年年有餘》利是封套裝一套及總值港幣$4,800獎賞

消費滿港幣$28,000可享獨家限定《年年有餘》利是封套裝兩套及總值港幣$16,800獎賞

消費滿港幣$68,000，即可享獨家限定精裝版《年年有餘》利是封套裝一套及合共總值港幣$48,000獎賞

利是封2023｜YOHO Mall「魚躍花見」利是封＋ONE PIECE利是封

YOHO MALL 今年誠意獻上「魚躍花見」利是封，備有充滿氣派的大紅色、高級典雅的紫色、喜慶的黃色及淡雅的綠色，以大大小小的圓形線條作設計主題，相互交叉構成精美的躍魚及春花圖案，配以印有散發著貴氣的熨金圖案。會員只需於場內以電子貨幣消費滿指定金額，或以指定會員積分，即可換領！

*數量有限，送完即止！

「魚躍花見」利是封

換領日期：2023年1月5日至21日

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：YOHO MALL I及II 顧客服務中心

消費換領

即日以電子貨幣消費滿$800 即可換領利是封一套；滿$1,500 即可換領利是封兩套 (每套4款，共8個利是封) (名額: 合共2,250)

積分換領

即日於The Point App 2,500積分即可換領利是封一套(每套4款，共8個利是封) (名額: 共1,000)

「ONE PIECE金運尋寶限定商店」亦會發售 ONE PIECE利是封

利是封2023｜新城市廣場、HomeSquare「富貴河村」利是封套裝

新城市廣場與HomeSquare攜手邀請得獎設計師Ken Lo，悉心設計富沙田特色的「富貴河村」利是封套裝，與各位同賀新春！一共四款設計，把城門河﹑車公廟等沙田地標融入喜慶當中，每款都盡顯沙田獨有景致及風土人情。另外新城市廣場亦推出「尊貴納福」利是袋，以菱格作為主要設計，極具時尚感，香檳金色更顯簡潔高貴。

「富貴河村」利是封套裝（1套4款，共8個利是封）

換領方法：

The Point會員：以500會員積分+$2,000即日電子貨幣消費換領

非會員：以電子貨幣即日消費滿HK$2,500換領

換領日期：2023年1月3日起

換領地點：新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃/ HomeSquare L1顧客服務中心

換領時間：早上10時至晚上10時 (新城市)/ 早上11時開始 (HomeSquare)

利是封2023｜上水中心、新都城中心一期「綠意迎春利是套裝」

顧客新春前2023年1月6日至15日，於商場消費滿指定金額，即可換領「綠意迎春利是套裝」，利是封一套 2款印上花葉、兔子圖像，呈現繁花似錦，枝繁葉茂的景象；再配以雷射燙金印製別具貴麗，生氣十足。

換領日期：2023年1月6日至15日（共10日）

換領時間：中午12時起（每日換領數量有限，換完即止）

換領地點：MCPOne新都城中心一期及SSC上水中心購物商場 – 商場禮賓部

參加辦法：於商場消費滿HK$300或以上（憑商戶發出之單一正本發票單據），即可換領「綠意迎春利是套裝」乙套；消費滿HK$500或以上（必須為兩張不同商戶發出之正本發票單據，每張發票單據金額必須為HK$100或以上），即可換領「綠意迎春利是套裝」兩套

利是封2023｜西寶城、昇悅商場、昇御商場「花兔開運」利是封

「花兔開運」利是封悉心設計，封套特別以燙金印上今年生肖「兔」的形狀邊框，而兔兔中間則以鏤空為設計，配合充滿氣派的橘紅色，更印上金幣及花紋圖案環繞兔形，寓意兔年大吉大利、財源滾滾。利是封內更有一張賀年小金卡，上面印有日本不同吉祥款式的花紋圖樣，即日本所稱的「和柄」。只要把小金卡放入封套，就可以在「兔」形鏤空位置特顯花紋圖樣。大家亦可在小金卡的另一面寫上賀年祝福，再把滿滿的祝福送到親朋好友手上。

換領日期：2023年1月9日至21日

換領時間：中午12時至晚上7時(西寶城、昇悅商場)、中午12時至下午5時(昇御商場)

換領詳情：於場內即日以電子貨幣單一消費滿$200或以上，即可換領「花兔開運」利是封一包（共8個）。

利是封2023｜領展 「百花迎福」新春利是

領展推出「百花迎福」新年賞禮品換領活動。先有四款新春利是封，選用蘭花、桃花、牡丹及水仙為主軸，花姿美麗、繁花錦繡，配合吉祥祝福語，期盼新一年各位吉祥安康、如意平安！2023年1月1日起，於領展旗下指定商場或街市以電子貨幣累積淨消費滿指定金額，並登記成為領展會員，即可換領以「百花迎福」利是封一套或好棧福袋一個。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

百花迎福利是封（共10,000套，每套有四款設計，共12個利是封）

即日以電子貨幣累積淨消費每滿580元或以上，並登記成為領展會員，即可換領「百花迎福」利是封乙套，每套發票最多可換領三套利是封。（憑同一商場及/或同一街市不同商戶發出之電子消費*機印發票正本最少兩張及最多三張）

利是封2023｜東薈城「珍寶珠x厚面子」限量版厚面滿FUN利是封

想和厚面一族一起發放歡樂，就不能錯過「東薈城名店倉 x 珍寶珠x 厚面子」限量版厚面滿FUN利是封！利是封套裝一套十個，每套均附上一個可循環再用的不織布利是封套，封套帶有小巧的珍寶珠刺繡。六款設計不同的利是封套上的厚面一族都穿上醒目的喜慶賀年服裝，並加上吉祥的賀年語句。

其中兩款利是封亦配上心思設計，一拉即可輕鬆變成一雙一對的賀年揮春；另外一款珍寶珠賀年全盒造型的利是封，厚面一族早已躲藏於紅橙粉相間的全盒之中，收到利是的朋友一打開就會看到厚面兔擺出經典拜年手勢！

換領日期：2023年1月9日至29日

換領時間：每日早上10時至晚上10時

換領地點：東薈城名店倉一樓禮物換領處 (鄰近Skechers Outlet- 101E號舖)

換領方法：單一收據即日電子消費金額滿$2,000，並為東薈城CLUB CG 會員