新年禮盒2023｜龍島限定賀歲朱古力禮盒 混搭多款曲奇/千層酥/鳥結糖

新年禮盒2023 ｜ 今年1月22日便是大年初一，為迎接兔年來臨，龍島推出一系列以「Blooming Glamour」為主題的新春限定賀歲禮盒。多款禮盒以鮮艷奪目的顏色包裝，好意頭滿溢。內裡則齊集龍島精選產品，包括朱古力、曲奇、千層酥、馬卡龍曲奇及鳥結糖等。新春禮物即日起於全線龍島分店正式發售，今年送禮又多個選擇。（查詢：https://www.instagram.com/lucullus_hk/）

春日初綻新春尊貴禮盒有9款不同口味的手工朱古力，包括紅桑子、玫瑰軟心、香蕉軟心、茅台酒心、73% 軟心、番石榴軟心、烏龍茶軟心、杏仁和原粒榛子。左右兩側則是曲奇及千層酥各6件。今年特別加入了新春限定的幸福朱古力曲奇及平安朱古力曲奇，造型精緻。同時亦有新推出的蔓越莓和芒果鳥結糖（各10件）。

春日初綻新春尊貴禮盒（$738/盒）

吉慶滿滿新春瑰麗禮盒，橙色包裝配上桔子圖案，寓意大吉大利。上層盛載著9款不同口味的手工朱古力，包括紅桑子、香橙、73% 軟心、海鹽軟心、意大利芝士軟心、烏龍茶軟心、南瓜籽牛奶、開心果咖啡牛奶和榛子蓉 。下層分別是5款不同口味的招牌馬卡龍曲奇（烏龍茶及芝麻味各3件）及千層酥（黑糖及蜂蜜檸檬各3件、士多啤梨1件）。

吉慶滿滿新春瑰麗禮盒（$539/盒）

魚躍龍門朱古力禮盒盛載16款朱古力，包括夏威夷果仁、皇家伯爵茶、橙屑牛奶、南瓜籽牛奶、焦糖榛子朱古力和蜜桃白朱古力等。

魚躍龍門朱古力禮盒（$439/盒）

幸福常樂千層酥及曲奇禮盒30件裝（$308/盒）

福樂滿庭千層酥禮盒（$258/盒） 喜樂滿溢千層酥禮盒（$258/盒）

招財進寶雜錦牛油曲奇禮罐 （$258/盒）

年年有餘片裝黑朱古力禮盒 (16件裝)（$208/盒）

吉祥如意雜錦薄脆曲奇 (150克)（$118/盒）

紅桑子散裝朱古力（$35/件）

新春限定甜品杯：柑桔黑朱古力慕絲、伯爵茶香梨慕絲（$78）