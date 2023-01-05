帶來幸福感的香薰擺設

平常工作壓力大、生活忙碌緊張，我習慣在室內點香薰蠟燭，不但可以營造氣氛更可以讓身心靈得以放鬆。除了香薰蠟燭，我更迷上了將擺設及香氛完美結合的居家香薰擺設，創造家中溫馨幸福感。面對市面上琳瑯滿目的香薰擺設﹐每種有不同的用法，到底如何挑選最適合你的居家香薰擺設？

Mad et Len

來自法國，獨一無二的純天然香氛藝術品，品牌經典的擴香石有琥珀石、火山岩等原石，當中的火山岩更深得我心。來自沙哈拉沙漠的黑色火山岩，每罐本身已帶有精油香氣，打開鐵盒蓋後，即能散發香味。當氣味淡去時，再滴上數滴精油就可讓空間重新恢復香氣。

Jo Malone



較早前推薦過「藍風鈴古龍水」，同一系列的「藍風鈴居室香氛工藝蠟燭」是我杯茶，室內瀰漫著藍風鈴的微妙清新香甜，點上香薰蠟燭，為空間帶來一絲寫意。同一品牌的擴香香瓶，簡約優美的瓶身更可放到家中作為擺設，當中的「英國梨與小蒼蘭滿室幽香藤枝擴香組」清新梨子香氣，搭配白色小蒼蘭所綻放的花香﹐為空間增添餘韻悠長的香氣。

Diptyque



以沙漏擴香器重新演繹家用香氛的概念。 只需轉倒轉沙漏請確保沙漏的液體由上而下滴漏完畢才倒轉下一次，感受怡人的香氣，當中有橙花、晚香玉、無花果樹得人氣香氣，此獨特設計適合面積較小的空間使用。

香味對我而言是可以療癮心情，使居家氛圍更和緩、舒適又充滿質感。