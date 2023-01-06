7-Eleven 聯乘Sanrio新春精品 8款密實玻璃盒賀兔年

農曆新年轉眼又到，7-Eleven再次跟 Sanrio 合作，推出一套8款「豐足常滿」密實玻璃盒，讓Hello Kitty、My Melody、 Kuromi、Little Twin Stars、Cinnamoroll、Minna no Tābō(大口仔)、Pompompurin(布甸狗) 及 Ahirunopekkle(AP 鴨)陪大家過新年。

「豐足常滿」密實玻璃盒分別有長形及圓形兩款設計，兩款不同尺寸及形狀，方便收納不同食物，並採用高質量及食品級Borosilicate玻璃打造，耐受溫度為 0-100°C。每款蓋子刻有相應角色圖案，蓋上更配有與角色關聯圖案的可愛矽膠排氣塞。

長方形玻璃盒容量約800ml，附有可拆洗隔間板，方便把飯餸分開。盒蓋更加上可拆式無縫矽膠圈，可增加密封效果，有防漏作用。

長方形玻璃盒

長方形款附有間隔板，可將飯餸分隔。

圓形玻璃盒容量約 300ml，方便收納及保存食物，1套2個裝可同時擁有2個相同角色的密實玻璃盒。兩款新年時可以放入賀年糕點、糖果、瓜子、糖蓮藕、開心果等，好讓拜年時可以招呼親友。

圓形玻璃盒

另外，7-Eleven推出限量特別版賀年套裝供yuu會員獨家預訂，分別設有 2 個款式：「迎兔接福」賀年套 裝及「豐衣足食」賀年套裝，每款套裝包括指定4款玻璃盒及2款利是封各10個 (Hello Kitty 和 Minna no Tābō 款式)。



「迎兔接福」賀年套裝



「豐衣足食」賀年套裝

「豐足常滿」密實玻璃盒

印花派發詳情：1月11日早上7時起至3月7日，顧客於 7-Eleven 分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，如此類推。

換購詳情：1月11日早上7時起至3月10日，儲齊12張印花加$88，即可隨機換購 「豐足常滿」密實玻璃盒 2 個或儲齊8張印花加$50，即可隨機換購「豐足常滿」密實玻璃盒1個。

yuu會員：1月11日早上7時至3月10日，以8,800 yuu 積分加$12，隨機換購「豐足常滿」密實玻璃盒1個。

預訂限量特別版賀年套裝

詳情：1月11日中午12時起至1月12日止(只限2天)，以88,000yuu 積分即可預訂限量特別版賀年套裝1盒，更可自選喜愛款式（各100盒，共 200 盒)， 取貨日期於1月18至31日止。數量有限，換完即止。