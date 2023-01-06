賀年糕點2023 ｜全港20大品牌新年糕點 義賣用途/AK主理/酒店米芝蓮級別/早鳥優惠

賀年糕點2023 ｜ 農曆新年將至，經歷過去幾年的疫情影響，今年可算是守得雲開見月明。隨著一系列社交距離措施放寬後，終於可以在新年跟親友不限人數地聚首一堂。講到農曆新年，除了有小朋友最愛的利是和糖果外，用來招呼客人的賀年糕點也不能缺乏。今次就為大家精選20間商戶今年推出的賀年糕點，讓大家可以早些購入，新正頭可以一邊品嚐，一邊跟摰愛促膝詳談。

1. 台北・寬巷子

主打台式火鍋的過江龍店「台北・寬巷子」首度聯乘「姆明一族」，推出多款嶄新配搭的賀年糕點，當中包括櫻花蝦巴馬火腿蘿蔔糕、椰汁年糕及馬蹄糕，配上姆明一族精美主題包裝，令糕點增添多份北歐風情。賀年糕點收益扣除成本後，全數撥捐香港盲人輔導會支援「視障人士圖書館及口述影像服務」。

櫻花蝦巴馬火腿蘿蔔糕（正價：$268、早鳥價$238）

椰汁年糕（正價$238，早鳥價$198）

馬蹄糕（正價$238，早鳥價$198）

「 台北・寬巷子」賀 年糕點詳情

日期：1月14-15、18-21日

時間：1200-1900

地址：台北‧寬巷子（尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G57舖）

電話：9848 5375

備註：由即日起至2022年1月13日前於網上商店訂購即可享早鳥優惠。

查詢：https://www.festivelove.net/

2. 日暮香川

由MIRROR成員AK（江𤒹生）與其哥哥主理的拉麵店「日暮香川」今年也推出賀年禮盒套裝。包裝禮盒上畫上AK一家之愛貓「芝麻」和「咪咪」的日式插畫。所有糕點均為百分百香港製造，大根蘿蔔、櫻花蝦及瑤柱等食材由日本直送，即日起於網上接受預訂。

左起：櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕（$398）、傳統臘味蘿蔔糕禮盒（$398）、日本椰汁年糕（$228）；三糕禮盒套裝（$948）

「日暮香川」賀年糕點詳情

訂購日期：即日起開始接受預訂，售完即止。

取貨日期：1月12-21日

取貨時間：1430-2200

取貨地址：雪月花（大角咀利得街11號利奧坊商場地下G507號舖）

查詢：https://www.higurekagawa.com/

3. 智匯食品Wise Food

香港百年老字號余均益辣椒醬首度聯乘本地手工品牌智匯食品Wise Food，推出辣椒醬蘿蔔糕，將辣椒醬融入於蘿蔔糕的糕槳裡面，經過反覆嘗試後，加入完美比例辣椒醬，令辣度及香度層次均能突出， 相等於連鎖米線品牌中辣的程度，辣椒醬蘿蔔糕限量發售300底。此外，Wise Food亦同步推出多款特色糕點和賀年食品，包括招牌蘿蔔糕、黑松露蘿蔔糕、蔗糖椰汁年糕、黄金奶皇糕及臘味芋頭糕。

余均益辣椒醬蘿蔔糕（$188/件）

蔗糖椰汁年糕（$168/盒） 黄金奶皇糕（$168/盒） 臘味芋頭糕（$168/盒） 招牌蘿蔔糕（$168/盒） 黑松露蘿蔔糕（$188/盒）

「智匯食品 Wise Food」賀年糕點詳情

訂購日期：即日起開始接受預訂，售完即止。

時間：1200-1900

地址：Wise Life（旺角西洋菜南街 182A 地舖捷利大厦）

備註：即日起至1月9日，親臨旺角門市Wise Life 或 於智匯食品Wise Food網店預購賀年食品套餐，可享有預購早鳥限定優惠。

查詢：https://wise-food.com.hk/

4. 緻素坊

主打素食中菜的「緻素坊」今年推出鹹甜應節糕點，包括香菇蘿蔔糕、香菇芋頭糕、養顏紅棗糕、有機蔗糖年糕及桂花馬蹄糕。所有糕點均採用天然原料製成，適合全素食者食用。

香菇蘿蔔糕（$128）和香菇芋頭糕（$128）；甜味糕點包括養顏紅棗糕（$158）、有機蔗糖年糕（$168）及桂花馬蹄糕（$108）。

「緻素坊」賀年糕點詳情

訂購日期：即日可親臨門市購買任何賀年糕點禮券

領取日期：1月17至31日

領取時間：1000-2200

地址：尖沙咀廣東道120號海威中心7樓

備註：即日起至1月8日可享88折早鳥優惠

查詢：www.veggiekingdom.hk

5 & 6. 國金軒、翠亨邨

Mira Dining旗下兩大米芝蓮中菜食府「國金軒」及「翠亨邨」亦有推出多款傳統和新派賀年糕點。國金軒有巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕、金箔燕窩花香椰汁糕。今年更特別推出兩款禮盒套裝，例如搭配Johnnie Walker 藍牌蘇格蘭威士忌的「雙喜迎春威士忌賀年禮盒」，以及搭配國金軒極品X.O.醬的「雙喜迎春極品X.O.醬賀年禮盒」，兩款禮盒套裝均包括巴馬金腿蘿蔔糕及沖繩黑糖椰汁年糕。

前起：金箔燕窩花香椰汁凍糕 ($478)、巴馬金腿蘿蔔糕 ($438)、沖繩黑糖椰汁年糕 ($380)

至於翠亨邨就有臘味蘿蔔糕、椰汁年糕、馬蹄糕，和原創的元貝淮山糕。今年亦特別推出全新口味白桃桂花凍糕，香甜粉嫩的日本白桃果凍配搭清香的桂花糕，外形奪目別緻。

白桃桂花凍糕 ($248)

元貝淮山糕 ($308)

臘味蘿蔔糕 ($308)

椰汁年糕 ($228)

馬蹄糕 ($228)

「國金軒」及「翠亨邨」賀年糕點詳情

糕點禮券發售日期：即日起至1月12日

現貨換領日期：1月11-20日

取貨地址：國金軒及翠亨邨分店

備註：即日起至1月10日訂購可享優惠價。

查詢：www.Mira-eShop.com

7. 營致會館

米芝蓮二星粵菜餐廳「營致會館」推出全手工新鮮製作不含防腐劑的賀年糕點，包括椰香錫蘭年糕及瑤柱臘味蘿蔔糕。椰香錫蘭年糕加入錫蘭紅茶，糕身軟糯，味道甜而不膩。瑤柱臘味蘿蔔糕配搭上等瑤柱、臘腸、臘肉及蝦米等惹味食材，口感豐富。

椰香錫蘭年糕（$238）、瑤柱臘味蘿蔔糕（$298）

「營致會館」賀年糕點詳情

訂購日期：即日起可親臨營致會館、電話、WhatsApp或電郵訂購禮盒

取貨日期：1月6至20日

取貨時間：1130-1500、1800-2300

取貨地址：中環干諾道中41號盈置大廈G05、107至 108號鋪

查詢：http://yingjeeclub.hk/

8. 皇玥

「皇玥」年糕禮盒於今個新春再度登場，以古法調配，米漿採用傳統石磨製成，炮製出米香味濃、香甜不膩的鹹香黃金糕，口感軟糯柔滑的古法黑糖年糕。

古法黑糖年糕（$298）、鹹香黃金糕 ($328)

「皇玥」賀年糕點詳情

訂購日期：即日起可於全線門市及網店發售

查詢：www.ipastry.com.hk

9. Haagen-Dazs

除了傳统的賀年糕點外，賀年雪糕蛋糕你又感興趣嗎？「Haagen-Dazs」推出兩款賀年雪糕蛋糕，一款是仿似新年全盒的「新年盛宴」，另一款是紅棗年糕造型的「年年糕昇」，玩味感十足。「新年盛宴」以紅色、金色為主，由8件雪糕蛋糕堆砌而成，每件用吉祥結、福到、金桔等喜氣洋洋的裝飾作點綴，口味包含了最新扭紋脆脆系列：紅桑子 x 朱古力蛋糕雪糕、香芒熱情果雪糕、黑糖奶茶雪糕以及呍呢嗱雪糕。

新年盛宴（$699）

另一款限定賀年雪糕蛋糕「年年糕昇」以農曆新年必食的傳統年糕為主題，精心巧製的年糕造型綴上矜貴的金箔與朱古力紅棗。內裡曲奇呍呢嗱雪糕以及士多啤梨雪糕。

年年糕昇（$429）

「Haagen-Dazs」賀年糕點詳情

訂購日期：即日至2月5日

備註：1月8日前預訂可享85折優惠、需於2日前預訂

10. 鴻福堂

「鴻福堂」今年推出至尊本地有機蘿蔔糕，精選大澳張財記香濃蝦乾及本地有機蘿蔔，加上頂級瑤柱及金華火腿，齒頰留香，百分百香港製造。另外還有金腿瑤柱蘿蔔糕、鴻運椰糖年糕、沖繩海鹽瑤柱芋頭糕、桂花蔗汁馬蹄糕和燕窩楊枝甘露糕。

沖繩海鹽瑤柱芋頭糕（$198）、桂花蔗汁馬蹄糕（$178）

金腿瑤柱蘿蔔糕（$198）

鴻運椰糖年糕（$168）

「鴻福堂」賀年糕點詳情

備註：即日起至1月19日，購買任何賀年糕品禮券 / e券6張送多1張。

查詢：www.Mira-eShop.com

11. 香港東涌世茂喜來登酒店

香港東涌世茂喜來登酒店的「采悅軒」推出巴馬火腿蘿蔔糕和沖繩黑糖薑汁年糕。同時有首度研發的乾清棗皇糕，清甜的紅棗加上幽幽椰香，口感煙韌，限量200盒。

巴馬火腿蘿蔔糕（$298）、沖繩黑糖薑汁年糕($298)、乾清棗皇糕($298)

「采悅軒」賀年糕點詳情

訂購日期：即日起至售完即止

取貨日期：即日起至1月20日；巴馬火腿蘿蔔糕1月13至20日

取貨時間：1200-2000

取貨地址：香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒2樓

備註：換領前最少2天致電2535 0028以預留年糕

查詢：https://bit.ly/3GmlnFP

12. 富麗敦海洋公園酒店

富麗敦海洋公園酒店迎來開業以來首個農曆新年，推出傳統椰汁年糕、「玉」臘味蘿蔔糕及適合追求健康人士的珍菌素蘿蔔糕及素XO醬以及「紅」運當頭年糕（紅菜頭年糕），以滿足不同客人的喜好。

傳統椰汁年糕（$338）、「玉」臘味蘿蔔糕（$358）、珍菌素蘿蔔糕及素XO醬（$538）、「紅」運當頭年糕（$338）

「 富麗敦海洋公園酒店 」賀年糕點詳情

訂購日期：即日可於網店預訂，售完即止。

取貨日期：1月9至19日。

取貨時間：1200-2130

取貨地址： 富麗敦海洋公園酒店 二樓「玉」中菜廳

備註：凡訂購10個新春賀年糕點或以上可享高達八五折優惠。

查詢：https://bit.ly/3W5pBb3

13. 馬哥孛羅香港酒店 & 港威酒店

「馬哥孛羅香港酒店」及「港威酒店」推出3款傳統賀年糕點，包括柱蘿蔔糕、 金箔椰汁年糕及清香馬蹄糕，另有自家製的XO辣椒醬。瑤柱蘿蔔糕以清遠入口的新鮮蘿蔔加入油潤優質臘腸、金華火腿、 蝦米及瑤柱炮製。金箔椰汁年糕由頂級純蔗糖、新鮮即磨的濃滑椰漿及糯米粉製造，煙韌細滑、以金箔點綴。清香馬蹄糕採 用來自桂林、以天然水源栽種的新收馬蹄製作，爽甜輕怡。

所有賀年糕點售價為$238/盒

「馬哥孛羅香港酒店」及「港威酒店」賀年糕點詳情

購買日期：即日至1月19日可於網店或馬哥孛羅咖啡廳購買

取貨日期：即日起至1月21日

取貨地址： 九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店 1 樓

備註：1月8日或之前訂購可享每盒$188優惠

查詢：https://bit.ly/3ig3f8P

14. 富豪酒店

今年富豪酒店有一共8款口味賀年糕點，包括瑤柱臘味蘿蔔糕、五香臘味芋頭糕、椰汁年糕、金箔燕窩桂花糕、金玉滿堂素糕、紅豆綠茶年糕、椰汁桃膠蓮子糕和清香馬蹄糕。瑤柱臘味蘿蔔糕以頂級臘腸、蝦米、瑤柱等香濃配料製作而成，用料十足；金箔燕窩桂花糕晶瑩剔透，以矜貴金箔點綴，陣陣桂花飄香；金玉滿堂素糕適合素食人士，以日本南瓜、日本花菇、雲南乾牛肝菌等素食食材搭配髮菜，交疊出富層次感的香味。酒店亦提供3款全新賀年糕點禮盒，送禮或自用皆宜。

賀年糕點售價為$258起

「富豪酒店」賀年糕點詳情

購買日期：即日至1月21日富豪機場酒店、富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店、麗豪航天城酒店及富豪網上商店接受預訂。

取貨日期：即日起至1月21日

備註：1月8日或之前訂購可享早鳥優惠

查詢：https://bit.ly/RegalCNYPudding

15. 逸東軒

逸東酒店旗下米芝蓮一星食府「逸東軒」，今年為大家推出兩款經典賀年糕點，包括富貴椰汁年糕及瑤柱臘味蘿蔔糕。前者以清甜蔗糖混入新鮮椰汁炮製，煙韌軟滑；後者採用惹味臘味，加入頂級瑤柱、上等冬菇及蝦米製成，夾雜清甜蘿蔔絲，口感豐富。

富貴椰汁年糕（$248）、瑤柱臘味蘿蔔糕（$280）

「逸東軒」賀年糕點詳情

購買日期：即日可於逸東軒或網店訂購

取貨日期：1月13至20日

查詢：https://yattungheencnygifts.com/

16. JW萬豪酒店

JW萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳「萬豪金殿」推出以山西紅棗皇入饌的金箔棗皇年糕，及採用本地上乘臘腸，配以日本瑤柱、蝦米、蘿蔔及粘米粉的金殿蘿蔔糕。

兩款糕點售價為$298，亦可選配禮盒裝（$348）

「JW萬豪酒店」賀年糕點詳情

購買日期：即日起可於JW網上商店預訂

取貨日期：1月12至20日

時間：1200-1500、1800-2200

取貨地址：香港JW萬豪酒店萬豪金殿

備註：須於三天前預訂

查詢：https://bit.ly/3Zk0DHt

17. Hotel Icon

「唯港薈Hotel ICON」今年有3款賀年糕點，分別是櫻花蝦瑤柱臘味芋頭糕、雲腿臘味蘿蔔糕和傳統金糖年糕。糕點的精美禮盒由理大設計學院學生郭鎧欣 (Zoe) 設計，設計理念以「收成興旺」為主題。包裝備有奪目喜慶的紅色和華麗高貴的燙金技術，充滿節慶氣氛。

3款賀年糕點售價為$298

「唯港薈Hotel ICON」賀年糕點詳情

購買日期：即日起至1月20日，於天外天或網店訂購。

取貨日期：1月9日至20日

時間：1200-2000

取貨地址：唯港薈Hotel ICON GREEN (大堂)；禮券領取地點：天外天中菜廳（28樓）

備註：1月15日或之前預訂可享早鳥優惠；須於三天前通知

查詢：https://eshop.hotel-icon.com/tc/cny-2023/

18. 港島香格里拉

米芝蓮星級中菜食府「夏宮」推出星級御品八十年陳皮年糕禮盒、矜貴夏宮八喜元貝蘿蔔糕、夏宮臘味芋頭糕、夏宮臘味蘿蔔糕及夏宮傳統年糕，由中菜部行政總廚梁汝景師傅及團隊精心研發，星級御品八十年陳皮年糕禮盒包括八十年陳皮十勝紅豆年糕及八十年陳皮陳年普洱年糕各1盒；夏宮八喜元貝蘿蔔糕以傳統蘿蔔糕為基礎，加上菌香四溢的羊肚菌、矜貴88個月風乾西班牙黑毛豬火腿及香濃瑞士艾文頓芝士入饌。

星級御品八十年陳皮年糕禮盒（$1,428）、夏宮八喜元貝蘿蔔糕（$588）、夏宮臘味芋頭糕（$338）、夏宮臘味蘿蔔糕（$338）及夏宮傳統年糕（$338）

「港島香格里拉」賀年糕點詳情

購買日期：即日起售完即止

取貨日期：1月10日至20日

取貨地址：中區法院道太古廣場港島香格里拉5樓節日櫃檯

備註：即日起至21日期間，選購賀年貨品滿港幣1,200元，可獲贈港幣200元網上商店電子禮券；選購賀年貨品滿港幣1,800元，可獲贈港幣400元網上商店電子禮券。

查詢：https://bit.ly/ShangriLaBoutique_ISL_CNY2023

19. 九龍香格里拉

米芝蓮星級「香宮」中菜行政總廚黄偉文師傅及團隊研發多款賀年年糕，包括全新推出的香宮金沙奶黃糕，當中混合了鹹蛋黃粒，陣陣奶黃香配上淡淡椰香；另外有香宮三十年陳皮紅豆年糕，採用「廣東三寶」之一的陳皮，並配以軟滑可口的紅豆蓉。還有原隻鮑魚黑松露蘿蔔糕、傳統臘味蘿蔔糕和臘味芋頭糕。

香宮金沙奶黃糕（$358）、原隻鮑魚黑松露蘿蔔糕（$598）、香宮三十年陳皮紅豆年糕（$408）、傳統臘味蘿蔔糕（$388）及臘味芋頭糕（$388）

「九龍島香格里拉」賀年糕點詳情

購買日期：即日起售完即止

取貨日期：1月11日至19日

取貨地址：尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉酒店大堂節日櫃檯

查詢：https://bit.ly/ShangriLaBoutique_KSL_CNY2023

20. 香港嘉里酒店

「紅糖」中菜行政總廚余偉經師傅研發4款傳統賀年糕品，包括紅糖至尊瑤柱蘿蔔糕、紅糖秘製芋頭糕、紅糖傳統年糕及紅糖馬蹄糕。

紅糖至尊瑤柱蘿蔔糕（$358）、紅糖秘製芋頭糕（$338）、紅糖傳統年糕（$328）及紅糖馬蹄糕（$328）

「香港嘉里酒店」賀年糕點詳情

購買日期：即日起售完即止

取貨日期：1月14日至21日

取貨地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店大堂節日櫃檯

查詢：https://bit.ly/ShangriLaBoutique_KHHK_CNY2023