網民日本遇陳冠希 叫錯對方「陳奕迅」 聲稱被掌摑兼吐口水

日前一名內地網民在小紅書發文，聲稱自己和太太在日本旅遊時，在商場遇到藝人陳冠希（Edison）一家，但因自己情急之下誤認對方是「陳奕迅」，結果被陳冠希摑了一巴兼吐口水！最後更驚動警察到場。到底發生過什麼事？

內地網民 日本遇陳冠希一家

該名網民表示，當時跟太太在東京新宿的商場「NEWoMAN」購物，是太太先認出陳冠希，太太本來想上前合照但被他阻止，因為他認為不應該打擾人家。之後在太太去試內衣時，他拿出手機跟朋友分享偶遇明星，沒想過要偷拍或合照，誰不知陳冠希突然衝上前問他在做什麼：「你們剛才在說誰，what’s my name？」

陳冠希

因誤認陳冠希為「陳奕迅」聲稱被掌摑兼吐口水

網民自稱平時沒留意明星又臉盲，加上聽不清楚太太說的是誰，情急之下便誤說了是「陳奕迅」。於是陳冠希再問一次：「what’s my name」，網民再答一次「陳奕迅」，陳冠希突然怒髮衝冠，瘋狂罵「bixch」又說「my name is 陳冠希」，更出手摑了網民左臉一巴，網民不甘被打而還手，二人打作一團。

事件源於網民認錯陳冠希為「陳奕迅」

這時網民的太太現時勸交，兼向陳冠希不停道歉，但陳冠希依然罵不停口，甚至向網民吐口水，於是網民脫下口罩吐口水還擊。陳冠希一度舉起雙拳說「be like a man」（似返個男人），示意要到店外打架，他們步出後不久，警察已到場，把二人分開。

陳冠希一家最近似是真的身在日本

網民表示自己氣得要死，認為自己沒有做錯，最錯只是誤稱陳冠希為「陳奕迅」，但對方卻又罵又打：「總不能他是個名人，我一看見他就低頭啥也不作當瞎子吧」。但不少網民留言，認為陳冠希不會主動上前找麻煩，也許是發文者避開了細節不談；而且整件事沒有相片或影片作證，不知孰真孰假。

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