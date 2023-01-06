百潔布海綿不是用來洗碗？3M公司教你正確用法

人人都洗碗，唔通人人都識洗碗咩？鑑於不少人不懂得百潔的正確用法，日本3M近日在節目中解釋及示範﹐其實黃色海綿部分並不是用來洗碗的！曾經用錯的朋友要留意了！

百潔布黃色海綿 別用來洗碗

由於不少日本人都搞錯百潔布的正確用法，早前3M公司旗下的「スリーエム ジャパン株式会社」，便在日本電視台的《月曜から夜ふかし》節目中，解釋百潔布的正確用法。百潔布黃色海綿的一面，是由聚氨酯 (PU) 製成，內外布滿細孔，若用這海綿部分洗碗的話，清潔力會較弱，較難清除污垢。

百潔布

所以正確用法應該是先將百潔布用水弄濕，然後在海綿的一面加上洗潔精，用手重複按壓，以幫助起泡。當充分起泡後，便使用絲瓜質地的另一面來洗碗，將污漬清除。不過3M公司的職員亦補充，如果擔心使用絲瓜質地一面會刮花餐具，可以購買專門清洗餐具的那款百潔布。

雖然百潔布是作清潔之用，但同樣容易滋生細菌，早年德國《科學報告》研究指出，研究人員在一般家庭中找到的百潔布中﹐平均發現有362種細菌，包括沙門氏菌、大腸桿菌等，而且百潔布裡每平方厘米就藏有45億個細菌！所以大家可選擇使用加入洗潔精的熱水浸泡百潔布、滴檸檬汁或白醋搓洗等方法去保持清潔，但如果真的用久了，換一塊新的吧！