新年好去處2023 ｜ 30大新年必到打卡商場 聯乘迪士尼＋海賊王/浪漫波波草園行大運

新年好去處2023 ｜兔年將至，各大商場已將聖誕布置陸續換上農曆新年打卡裝飾，讓大家可以藉著疫情政策放寬，跟親朋好友一同前往感受新年過節氣氛。今次為大家集齊全港30大商場新年打卡裝飾，有商場跟來自日本、韓國和台灣的卡通聯乘，也有商場跟大家從小吃到大的白兔糖和珍寶珠打造巨型打卡裝置，當然不少得跟人氣爆燈的迪士尼、Miffy和Plastic Thing合作！

1. 朗豪坊

坐擁逾70萬Instagram和Twitter粉絲的軟萌系網紅貓角色mofusand首度來港，開設首間mofusand官方授權香港限定店，更擔任新春貓貓導遊。場內有超過300款官方授權獨家首賣產品，除了極罕日本直送精品外，當中還有一系列於期間限定店首次開賣的新春開運物品。此外，大家亦可跟全場逾20隻不同造型的貓咪在5大東瀛神社祈願熱點打卡，兼欣賞mofusand首次在香港公開的插畫。

朗豪坊設有mofusand主題的5大東瀛神社祈願打卡位

全港首間mofusand官方授權限定店

會場限定發售mofusand賀年揮春 $18/張 會場限定發售mofusand清酒杯套裝 $100（1套隻） mofusand毛公仔鎖匙扣 $120

mofusand 春日貓遊遊

日期：即日起至2月5日

時間：1100-2200

地址：朗豪坊4樓通天廣場

2. MOSTown新港城中心

馬鞍山MOSTown新港城中心今次打造「新春最潮Snap & Tag」主題活動，商場設有3大拍攝場景裝置，並設有5大打卡趣拍區「花樣年華影樓」、「大團圓客廳」、4米高的「龍鳳大銀幕」、「嚦咕嚦咕發大財」及「日日迎大吉」，用現代風格演繹出60、70年代的香港情懷場景，再配合繽紛的喜慶色調讓大家感受濃厚的節日氣氛。

大團圓客廳 日日迎大吉 花樣年華影樓

新春最潮Snap & Tag

日期：即日起至2月15日

時間：1200-2100

地址：MOSTown新港城中心L2天幕廣場

3. 馬鞍山廣場

來自台灣【黃阿瑪的後宮生活】中的貓界皇帝「黃阿瑪」，今年連同其餘7喵「黃」族「三腳」、「招弟」、「搜可史」、「嚕嚕」、「柚子」、「浣腸」及「小花」，於置富Malls旗下4大商場興建農曆年期間限定行宮，以全新宮廷形象，連同老友兔子「灰胖」賀歲。

馬鞍山廣場有黃阿瑪「睡睡」平安寢宮，專為「黃」族而設的巨型貓抓架及貓屋。4米多高的吹氣三腳，於晨光下站在黃金溫泉浴中，格外雍容華麗。另一邊有貓奴必到的吸貓亭，亭頂以官帽造形設計，正有加官進爵的寓意。

馬鞍山廣場黃阿瑪「睡睡」平安寢宮

黃阿瑪「睡睡」平安寢宮

日期：即日起至3月12日

地址：馬鞍山廣場L2天幕廣場

4. +WOO嘉湖

吃得好睡得好是黃族們的終極哲學，在寢宮休息過後就到+WOO嘉湖的幸福罐罐膳食房來個幸福餐點。膳食房黃阿瑪品嘗着長壽麵噴泉，回眸祝貓奴們喵肥屋潤。御膳罐罐名點中發現了嚕嚕正在垂涎點心籠中的美食！柚子則以肥胖卻靈活的身軀躺在麵棍端着美食祝大家廚房糧滿缸滿。

+WOO嘉湖幸福罐罐膳食房

幸福罐罐膳食房

日期：即日起至3月12日

地址：+WOO嘉湖2期地下大堂

5. 紅磡置富都會

黃阿瑪於紅磡置富的至尊「肉」璽御書房大筆一揮批閱奏章；搜可史打算在「少勞多得 家財萬罐」的奏章上，以肉球「肉」璽蓋章。柚子和浣腸則在另一邊的百子櫃玩躲貓貓，相當可愛。

至尊「肉」璽御書房

至尊「肉」璽御書房

日期：即日起至3月12日

地址：紅磡置富都會L7大堂

6. 沙田置富第一城

黃阿瑪為迎兔年邀請老朋友「灰胖」兔子，來到沙田置富第一城呼嚕呼嚕御花園遊玩，旋轉水車寓意風生水起，河塘小橋古意盎然，遊人可站在浣腸旁的荷葉上跟遊覽船上的黃阿瑪一起打卡。御花園還有三腳在賞花，百花簇擁。

呼嚕呼嚕御花園

呼嚕呼嚕御花園

日期：即日起至3月12日

地址：置富第一城地下置富第一園

7. 荃灣廣場

踏入兔年，可愛又治癒的兔仔必成焦點。今年荃灣廣場與韓國著名設計團隊CIRCUS BOY BAND ，打造 CIRCUS BOY BAND春日開運花園。由團隊旗下的潮物森林俱樂部系列一眾主角、Tokee Pink以及白色小兔Tokee White帶你走進商場空中樂園的5大打卡位。

CIRCUS BOY BAND春日開運花園

蘋安大吉福氣陣 兔氣臨門幸福宮 心想事成燈籠橋

CIRCUS BOY BAND春日開運花園

日期：即日起至2月19日

時間：1030-2200

地址：荃灣廣場L5空中樂園

8. 太古城中心

來自荷蘭的Miffy登陸太古城中心舉辦「春意花開」，帶領各位走進繁花盛開的Miffy秘密花園。場內設有6大賀年佈置，當中包括打卡必到的6.5米「Miffy幸福熱氣球」，另外也有充滿荷蘭風情的「Miffy版畫風車屋」。另外，各位粉絲也不能錯過新春限定店，有超過300件Miffy精品供購買，當中部分產品更是首次亮相。

6.5米高Miffy幸福熱氣球

穿越兔子耳朵造型的桃花隧道 穿上賀年衣飾的Miffy躲藏於兩邊花園不同的角落 Miffy在花園中與你一起盪韆鞦

Miffy x Cityplaza 新春限定店

超過300件精品等你買走

Miffy「春意花開」新春主題活動

日期：即日起至2月5日

時間：1200-2199（平日）、1100-2100（周六、日及公眾假期）

地址：太古城中心2/F中庭及中橋

9. The ONE

The ONE及皇室堡聯同「Whateversmiles x PLASTIC THING」舉辦「The ONE‧皇室堡 x PLASTIC THING 為食天神祭」。PLASTIC THING系列角色，包括為食妹、Puffy、女神及光頭仔來到兩個商場8個打卡位，以及期間限定店跟大家恭賀新禧！

2.5米高的為食妹黃金蘿蔔神像坐立於4米高日式The ONE為食神社內，並由PLASTIC THING 4大核心人物的「吉祥不倒開運達摩」——為食妹、Puffy、女神及光頭仔守護著，遊人前來推過達摩，寓意新一年必定能捉緊「滿足」、「快樂」、「富貴」和「愛」。

黃金蘿蔔神像

吉祥不倒開運達摩

大「兔」腩為食妹

戀愛運UP！戀人御守

The ONE x PLASTIC THING「兔滿長肥」期間限定店 by Whateversmiles

10. 皇室堡

為食妹以2.5米高粉紅兔仔造型亮相皇室堡， 大家可到4米高的「為食神殿」參拜一下「為食神兔」及到「巧豐收蘿『拔』亭」捉摸一下黃金蘿蔔，另外還有「『加』肥屋潤挑戰賽」，亦可約齊朋友挑戰Puffy，重量達88KG或以上及完成指定步驟，即可免費獲得「PLASTIC THING樂滿兔年達摩雙面揮春」；同時，希望來年甜甜蜜蜜的你，可以在「戀人鳥居」與女神及光頭仔同框拍照，沾一沾他們的甜蜜戀愛運！

為食神殿

戀人鳥居

巧豐收蘿「拔」亭

「加」肥屋潤挑戰賽

皇室堡x PLASTIC THING天神販賣機 by Whateversmiles

「兔滿長肥」期間限定店及「天神販賣機」共發售逾15款獨家限量兔年周邊，當中有共發售逾15款獨家限量兔年周邊，當中最矚目的必定是「特別版為食妹造型匙扣八達通卡」及「PLASTIC THING金運麻將套裝」，另有「為食妹Tummy Fatty 3.0毛公仔」及「兔年為食妹毛公仔」等等！

PLASTIC THING 聯乘精品

6款PLASTIC THING限定利是封、揮春、野餐墊及利是袋

成為The ONE Club會員，消費滿指定金額即可換領女神及光頭仔加持的「有女神御守利是封」、「戀愛金運達摩雙面揮春」及有食妹及Puffy圖案的「運氣滿滿擲彩虹野餐墊」。

「有女神御守利是封」（1套2款共8個）：1月7日起至換完即止，

The ONE Club會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費滿HK$ 800，連同相符之電子貨幣付款存根及出示電子會員卡，即可換領利是封兩套。







1月7日起換完即止，讚好The ONE Instagram 及Facebook社交平台，即可換領1個。

1月7日至2月5日，The ONE Club會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費滿HK$ 1,500，連同相符之電子貨幣付款存根及出示電子會員卡，即可換領利是封乙套。

成為WINDSOR CLUB會員，並消費滿指定金額，即可換領由為食妹及Puffy作主角的「有食神御守利是封」、「PLASTIC THING樂滿兔年雙面揮春」及「袋袋平安利是袋」。禮品數量有限，先到先得，換完即止。農曆新年有PLASTIC THING全員陪你賀歲，新一年所有事都順風順水！

有食神御守利是封（1套2款共8個）：1月7日起至換完即止，WINDSOR CLUB會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費每滿HK$800即可免費換領利是封兩套。 「PLASTIC THING樂滿兔年達摩雙面揮春」

（1套1個）：1月7日起換完即止，凡參加「『加』肥屋潤挑戰賽」，顧客總重量達88KG或以上並完成指定步驟，即可免費獲得「PLASTIC THING樂滿兔年達摩雙面揮春」乙個。

袋袋平安利是袋：1月7日至2月5日，WINDSOR CLUB會員於場內任何商戶以電子貨幣*即日消費每滿HK$1,500即可免費換領利是袋乙個。

PLASTIC THING為食妹天神祭

日期：即日起至2月5日

時間：1000-2200

地址：皇室堡地下中庭

11 & 12. 新城市廣場 及 HomeSquare

新城市廣場聯同HomeSquare一同打造「花．團．錦簇」新春裝置，前者將首爾、京都和台北的花海搬到商場，打造「萌兔遊花海」，有逾4米高萌兔陪你打卡賞花，更可於粉黛波波草田、繡球花園及櫻花樹下與摯愛或閨密共渡甜蜜溫馨的佳節；後者亦有「千葉縣油菜花田」，在悠悠花田及日式鐵道上享受悠閒時刻。

新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場：首爾粉黛波波草

新城市廣場1期3樓戶外平台：京都浪漫櫻花林

千葉縣油菜花田：HomeSquare一樓中庭

萌兔遊花海

日期：即日起至2月14日

時間：1200-2200

地址：新城市廣場一期3樓拱形玻璃天幕廣場、戶外平台及三期3樓(近Twinkle Baker Décor)

千葉縣油菜花田

日期：即日起至2月5日

時間：1100-2200

地址：HomeSquare L1中庭

13. 太古廣場

太古廣場與經典糖果品牌「大白兔」合作，首次於香港開設大白兔限定快閃店，同時推出初次在港亮相的新芒果口味奶糖，以及各款限量主題系列精品。

太古廣場跟經典糖果品牌「大白兔」合作

期間限定店，出售全新口味奶糖以及主題系列精品

大白兔新春裝置及期間限定店

日期：即日起至2月5日

地址：金鐘道88號太古廣場

14. MCP新都城中心

MCP新都城中心今年以傳統桃花聯乘日式新春櫻花及擁有長壽寓意的桃為主題，MCP CENTRAL於場內特別布置了40米的「開運年宵花牆」，由逾10種不同種類共萬朵仿真花製成，並包圍一棵高14呎的巨型桃花樹，全人手製作超過100小時，圍繞桃花樹走一圈，或者可以保祐來年桃花運。至於MCP DISCOVERY就有「福兔櫻花園」，設有4大經典遊戲攤位，讓各位可以一同重拾童年歡樂。

MCP CENTRAL「開運年宵花牆」

商場設有4大遊戲攤位，讓大家享受親子樂之餘，更有機會贏取豐富獎品。

福兔櫻花園

日期：即日起至2月5日

時間：1000-2200

地址：MCP DISCOVERY (新都城中心3期) L1 天幕廣場

四大經典年宵攤位

日期：即日起至1月21日

時間：1200-2000

地址：MCP DISCOVERY (新都城中心3期) L1 天幕廣場

備註：H･COINS會員完成指定步驟；或非會員於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY商戶以電子貨幣即日單一消費滿$150；或於「福兔開運年宵」即日單一消費滿$150，即可獲得參加攤位遊戲乙次，贏取新春應節小禮品。(數量有限，先到先得，換完即止)

15. Citywalk荃新天地

深受大人和小朋友喜受的LEGO®今年來到荃新天城跟大家賀年，商場內有4米高LEGO®福兔花車，滿載祝福寓意的蘿蔔豐收場景、許願樹、七彩LEGO®瀑布。另外還有4大開運挑戰，讓各位接受創意、體能、勇氣及運氣的考驗！活動更設有LEGO®新春期間限定店，售賣每年都備受注目的新春限定別注版LEGO®套裝，必搶新一年推出的80110新春賀年立體擺設及80111新春花車巡遊等！

LEGO®福兔行運花車

祈福許願樹

「七彩瀑布」自由拼砌許願池

場內設有LEGO期間限定店，一眾LEGO迷必到！

奇歷兔莊園

日期：即日起至2月5日

時間：1000-2200

地址：荃新天地1期中庭

LEGO® 新春期間限定店

日期：即日起至2月5日

時間：1100-2199

地址：荃新天地1期中庭

備註：消費滿$250送LEGO®賀年利是封1套；消費滿$500送 LEGO®迷你4合1賀年套裝1套；消費滿$800送LEGO®40575賀年兔套裝1套數量有限，送完即止。

16. LCX

韓國人氣Esther Bunny今年來到海港城LCX，與大家度過一個紅粉緋緋的兔年。Esther Bunny以自己最愛的粉紅色為家居各處加添應節的賀年裝飾，還準備了巨大的甜心糖果盒，祝願大家來年甜甜蜜蜜。打卡後也可以逛逛定期轉換的新春小攤檔選購賀年食品及精品。

海港城LCX今年與韓國人氣Esther Bunny合作

甜蜜常滿糖果盒

鴻兔大展新春小檔

LCX新春財神到

日期：1月22至24日

時間：1500-1700

地址：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX正門

Esther Bunny 「紅粉緋緋迎兔年」展覽及活動

日期：即日起至2月19日（2月1日起變成情人節主題）

時間：1000-2200

地址：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX正門及Xplus對出

17. 黃大仙中心

打麻將（打麻雀）被譽為中國民間國粹，亦是每年農曆新年各親友必備活動之一。麻雀文化源遠流長，麻雀牌本身亦是一種富有歷史價值的工藝品，見證時代發展及流行文化的演變。2023年兔年，黃大仙中心將傳承文化，舉辦「雀藝 — 尋覓麻雀美學」主題活動，展出極具歷史價值的麻雀珍品，包括具百年歷史的稀有牛骨手雕麻雀、1970年代的竹背日本麻雀牌、多副稀有的香港手雕麻雀牌，讓大家了解麻雀製作工藝。同時設有麻雀主題打卡裝置，一眾「雀友」可以前去打卡開運。

三米高的巨型立體麻雀打卡裝置

黃大仙中心北館1樓將設有「麻雀美藝」展覽，4個展區會從歷史文化和美學角度，解構麻雀引人入勝的魅力。由本地碩果僅存的手雕麻雀工匠張誠忠師傅及插畫師女兒Karen Aruba成立的「麻雀獻藝」，致力把細緻的麻雀工藝呈現眼前，為傳統賦予藝術美的新生命，並把這項獨特技藝推廣至世界各地，讓大家透過欣賞跨年代以不同物料（包括紙、牛骨、竹、木、黃銅、膠木等）製作的麻雀珍品及相片，了解「馬吊牌」如何一步一步演變成現今常見的麻雀。

黃大仙景致手雕麻雀：由女兒Karen Aruba主理設計再由父親張誠忠師傅負責手雕工序，當中8款花牌的手雕圖案均以黃大仙的文化特色設計。

可以透過欣賞跨年代以不同物料製作的麻雀珍品。

除了大家認識的「廣東牌」之外，展覽亦會展出世界各地不同玩法的手雕麻雀，包括有動物牌的「馬來西亞麻雀」、有16隻百搭牌的「越南麻雀」、有8隻Joker牌的「美國麻雀」及加入寶牌玩法的「日本麻雀」等。展覽亦會展出製作麻雀的器具及機械相片，認識由打磨至雕刻的製作工序。

展覽亦有展出極具歷史價值的麻雀珍品。

推廣期內成為領展會員及在黃大仙中心以任何連續7天內之電子貨幣累積淨消費滿$8,888或以上，憑商場不同商戶發出之正本機印發票（最少2張，最多5張機印發票），即可換領「黃大仙中心 x 麻雀獻藝尊貴麻雀套裝」乙份。（總數量共650份，數量有限，換完即止）；由2023年1月22日至25日（大年初一至初四），成為領展會員及憑即日任何消費發票，即可親臨黃大仙中心1樓現場大玩「新春Good Luck」遊戲，考驗大家的甩牌技術，只要於限時內甩出指定次序之「十三么」，每日頭三位完成挑戰的領展會員，即可獲得「黃大仙中心 X 麻雀獻藝尊貴麻雀套裝」。

黃大仙中心 x 麻雀獻藝 尊貴麻雀套裝

2023年1月7、8、14及15日下午2時至4時（每日兩節），顧客於推廣期內成為領展會員及在黃大仙中心以電子貨幣單一消費滿$100（憑商場內商戶發出之正本機印發票），即可換領手工剪紙揮春工作坊名額乙個。（總名額共96個，每節可容納12人，先到先得，額滿即止。）

黃大仙中心「雀藝－尋覓麻雀美學」主題活動

日期：即日起至2023年2月5日

時間：1100-2000

地點：黃大仙中心北館

18. YOHO MALL

日本熱血動漫《ONE PIECE 海賊王》，今年來到元朗YOHO MALL跟大家踏上尋寶冒險之旅，暢遊多個主題打卡裝置與新春年貨及文青市集。今次一眾ONE PIECE角色路飛、索柏、奈美、魯賓及烏索普首度以兔年中式造型跟大家會面，穿梭場內多個以傳統元素為題的開運打卡裝置。

身穿中式新年服裝的路飛及索柏戴上可愛的兔耳小帽與大家共迎兔年，於3.5米高的「新春金運牌坊」下開心迎接大家，牌坊特別以系列名物巨型船舵配以賀年桃花裝飾作點綴；至於山治、卓洛等角色亦分別於市集內數個高 1.8米的打卡位 「尋寶黃金樹」旁恭候大家。

新春金運牌坊

幸運黃金夢

場內亦設有「ONE PIECE金運尋寶限定商店」，售賣超過270款來自日本、台灣及韓國等地的超人氣精品、授權商品以及活動期間限定單品，當中包括多款全新兔年賀歲Q版限量產品，包括利是封、揮春、掛飾、糖果及家居產品等；日本粉絲瘋搶的MUGI MUGI毛公仔、萌萌的Mugitama及可愛的索柏系列、全新設計意念的GraffArt系列精品；《ONE PIECE FILM RED》限量紀念精品，以及知名歌手美音及嬌小可愛的烈陽君抱枕等。

場內設有ONE PIECE期間限定店

新春金運遊樂園

日期：即日起至1月31日

時間：1000-2200

地址：YOHO MALL II中庭

19. Mira Place

日本巨型福兔來到尖沙咀Mira Place福兔神社，想在兔年開運的話，就可以搶先參拜福兔神社祈福亭，誠心敲響幸福の鐘，祈願好運降臨；寓意好運吉祥的3米高招財福兔在巨型福袋中向各位探頭招手，邀請您來打卡合照，祝願來年福運齊來；與摯愛牽手漫步於彩色花漾鳥居，沐浴在和式浪漫氛圍下，迎接兔年綻放的美好。

左起：彩色花漾鳥居、福兔神社祈福亭、幸福の鐘、巨型福袋兔

齊來捉福新年佈置

日期：1月12日至2月5日

地址：Mira Place 中庭

20. 又一城

又一城打造以萬紫千紅為主調的新春園藝裝置，巧妙地揉合桃花、牡丹花等時令年花，展現風采萬千的明媚春色，散發富貴吉祥的福氣。在姹紫嫣紅的花叢中，可以先到一隻隻栩栩如生的金兔，展現躍動飛舞氣派，寓意兔來運轉。

於1月14、15、20、21、 28及29日，又一城特別邀請來自本地屢獲殊榮的郭氏功夫金龍醒獅團隊親臨獻技，為顧客呈獻功架十足的「旗鼓變臉新春匯演」。屆時，一眾表演者將上演鼓陣及節令鼓。

花團錦簇迎喜兔

郭氏功夫金龍醒獅團隊會為大家表演鼓陣及節令鼓

花團錦簇迎喜兔

日期：即日起至2月5日

時間：1000-2300

地址：又一城LG2層

21. 東薈城名店倉

東薈城名店倉今年繼續與珍寶珠合作，找到本地超人氣插畫師Pok Li筆下的「cheeky cheeky厚面子」加盟。場內的「滿FUN棒棒學堂」更會一變成為8大七彩繽「FUN」的賀年主題裝置。

巨型珍寶珠裝置等大家打卡！

創意滿FUN包裝站 大吉繽FUN熱氣球

今次也有一系列新推的珍寶珠海外產品進駐快閃店，讓大家盡情選購歐洲直送新品及「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」新春限量版精品送贈親友！此外，於場內以手機掃瞄二維碼啟動Lolly新春電子學生證，即可玩盡創意滿FUN棒棒糖電子課堂，有機會獲得獨家「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」揮春及自動充氣氣球！

快閃店背面都有打卡位！

歐洲版珍寶珠特色精品

22. 北角海濱 花園

北角海濱花園以「世界十大花田」，日本茨城超人氣波波草園為藍本，打造火紅波波花海《地膚之森》園藝裝置。是次裝置獲日本國營常陸海濱公園官方認證，為一眾思鄉港人送上港版浪漫花海。在港版草園中，更參照旅客必訪的日式小教堂，於漫天波波草海之間築起唯美光影教堂，配合閃爍的水晶球隧道，合力打造2023最動人的愛情聖地。

今年北角海濱花園打造少女心波波草花園，浪漫至極。

初見花海

《地膚之森》園藝裝置

日期：即日起至3月15日

地址：北角匯對出碼頭旁綠化地段北角海濱花園

23. 上水廣場

日本傳統「水引」（みずひき）以水引繩編織而成，以繁複美麗的圖案寓意人與人之間結締良緣。Landmark North上水廣場今年為大家送上日本喜慶氣氛和祝福。少女系和風水引裝置取材自日本極具開運招福象徵性的「水引」傳統手藝，藉「祈願『瀛』福」主題裝置將商場搖身一變成為情侶及閨蜜們必到之4大新春打卡熱點：4.5米高「水引花の亭」、3.5米高「炫彩招福千羽牆」、心形水引裝置「心の祈願閣」和3米高「至『瀛』星光許願樹」。

上水廣場以日本「水引」做主題

5樓晴空花園

「祈願『瀛』福」主題裝置

日期：1月15日至2月28日

時間：1000-2200

地址：上水廣場L2 中庭及L5 晴空花園

24. PMQ

PMQ元創坊地面中庭將有可愛互動的「春暖花開 福兔滿堂」賀年裝置，有68隻大小不一的不倒翁小兔跟大家共度新禧。與親友一同沉浸在粉色繽紛的兔群中打卡。活動期間，於PMQ元創方作任何消費，憑即日收據可換領由本地設計團隊Future Dept. x COMING-SOON Studio製作的「花開福兔」匙扣；於PMQ社交平台分享與福兔合影的全家福照片，更有機會贏取即影即有相機。

屆時有68隻不倒翁小兔供大家任意拍打或擁抱。

花開福兔匙扣 農曆新年期間留意PMQ Facebook專頁，把與福兔合影打卡的「全家福」照片投稿上載到Facebook的招募帖子中，標註2位親友並回答問題，獲得最多Like數量的3位，即有機會獲得即影即有相機連相紙套裝乙份。

「春暖花開 福兔滿堂」

日期：1月13日至2月5日

時間：1100-1900

地址：PMQ元創方地面廣場

25. 黃金海岸商場

象徵活力和希望的金兔今個新春跳入黃金海岸商場與大家迎春獻福，商場內外將掛滿逾百個色彩繽紛的燈籠，打造近20米長的萬彩花燈巷子，讓大家在海景襯托下感受奪目的喜慶新年；中庭也設5米長「金光玉兔花燈隧道」，穿過兔福耳造型的花燈大路，寓意來年福兔綿延。另外，場內中庭也有「新春年花限定店」，新進駐商場的花店Lavish Florist於1月29日也會跟商場合作舉辦「迎春花藝親子工作坊」，當日也會有「金龍瑞獅迎新春」賀歲節目。

金光玉兔花燈隧道

萬彩花燈巷子

新春光映迎金兔

日期：即日起至2月5日

時間：1000-2200

地址：黃金海岸商場中庭

26. 東港城

今年將軍澳東港城設置「花滿東港 玉兔迎福」的新春主題裝置，夢幻粉紅櫻花園配上和風小橋涼亭，還有可愛玉兔為大家送上6大打卡位。

「櫻」色園林

櫻木神社 運轉乾坤九宮格

花滿東港．玉兔迎福

日期：即日起至2月26日

地址：東港城1/F 中庭 27. life@KCC

西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro筆下的作品角色，今個新年繼續於life@KCC與大家一起度過幸福滿載的新春節慶！life@KCC將搖身一變成7大新春花森林秘景，並由兔年的主角小野兔擔任領隊，與大家展開一場【新春兔兔「森」度遊】，於住滿愉快小動物的森林仙境，尋找屬於Mia Charro與動物們獨一無二的花之新春祝福。

森林深處的安樂窩

「森」動啟程 團圓茶聚

新春兔兔「森」度遊

日期：即日起至2月28日

地址：life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

28. T town

來自日本的 YOSISTAMP 呦嘻百分百家族超人氣兔子及一眾角色登陸天水圍，與 T Town 聯乘舉辦「玩轉百份百神社」活動，商場將會打造成呦嘻百份百神社，例如5米高戶外巨型充氣兔兔百分百達摩及多個場景，感受濃厚的日本傳統新年氣氛。

手洗舍

百份百主拜殿

YOSISTAMP「玩轉百份百神社」

日期：即日起至2月15日

地址：天水圍T Town

29. 時代廣場

銅鑼灣時代廣場聯同香港玩具品牌URDU，首度將深受歡迎的迪士尼經典角色米奇與唐老鴨變身成開運招福的兩款吉祥物 ── 招財貓及達摩，展出Mickey Mouse & Donald Duck「招福開運慶典」。兩米高巨型招財貓造型米奇與唐老鴨將首次空降地面露天廣場，與大眾喜迎新年。2樓中庭更特設期間限定店，除售賣50款限定迪士尼精品外，「URDU福部屋－迪士尼系列」更首次亮相，包括招財貓及達摩系列Figure、盲盒公仔及幸運御守等。

兩米高巨型招財貓造型米奇與唐老鴨

5.5米長的日式開運隧道

Mickey Mouse & Donald Duck 招福開運慶典

日期：即日起至2月5日

時間：1000-2200

地址：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

30. 西寶城

西寶城以「花兔運轉賀新春」作新春主題活動，打造新一代既活潑又可愛的「花兔」陪大家踏入兔年。2米高的可愛花兔帶著金幣及揮春以非凡的跳動力跳躍進西寶城的桃花園，在傳統桃花紙扇及金元寶襯托。另一必到的打卡熱點必定是３米高的桃花樹，盛放著滿滿桃花，歡迎大家到桃花樹下許願，提升桃花運，催旺人緣及姻緣，祝願愛情吉祥，美滿幸福。

西寶城以「花兔運轉賀新春」作新春裝置主題

花兔運轉賀新春

日期：即日起至2月5日

時間：1000-2200

地址：西寶城 UG中庭