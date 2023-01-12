年宵2023｜盤點全港年宵市場/ 新春市集

年宵2023｜農曆新年將至，行年宵花市是指定動作！今年除了15個傳統年宵市場外，多個商場或商戶都會舉辦新春市集，人氣Youtuber檔位、卡通人物主題、文青市集甚至MIRROR主題館都應有盡有，現在讓大家一文睇清！新年假期和親朋好友四處逛～

年宵2023｜銅鑼灣維多利亞公園

濕貨攤位數目：175 個

地址：銅鑼灣興發街1號

年宵2023｜界限街花墟公園

濕貨攤位數目：70 個

地址：九龍塘界限街101號

年宵2023｜深水埗長沙灣遊樂場

濕貨攤位數目：50 個

地址：九龍長沙灣道425號

交通：港鐵長沙灣站 B 出口

年宵2023｜黃大仙摩士公園（3號公園）

濕貨攤位數目：40 個

地址：黃大仙竹園鳳舞街40號

年宵2023｜觀塘觀塘遊樂場

濕貨攤位數目：50 個

地址：觀塘翠屏道6號

年宵2023｜東涌達東路花園

濕貨攤位數目：10 個

地址：東涌達東路

年宵2023｜荃灣沙咀道遊樂場

濕貨攤位數目：96 個

地址：荃灣沙咀道171-199號

年宵2023｜上水石湖墟遊樂場

濕貨攤位數目：54 個

地址：上水符興街

年宵2023｜沙田源禾遊樂場

濕貨攤位數目：49 個

地址：沙田源禾路16號

年宵2023｜葵青葵涌運動場

濕貨攤位數目：76 個

地址：葵涌興盛路93號

年宵2023｜大埔天后宮風水廣場

濕貨攤位數目：46 個

地址：太和汀角路10號

年宵2023｜元朗東頭工業區遊樂場

濕貨攤位數目：96 個

地址：元朗宏業東街18號東頭工業區強業街

年宵2023｜屯門天后廟廣場

濕貨攤位數目：40 個

地址：屯門舊墟天后路

年宵2023｜將軍澳寶康公園

濕貨攤位數目：54 個

地址：將軍澳運隆路10號

年宵2023｜西貢萬宜遊樂場

濕貨攤位數目：16 個

地址：西貢萬年街25號

饒宗頤文化館 兔氣揚眉大型年宵市集

LIFE Mart在今個新年，將會在饒宗頤文化館打造和式神社主題年宵市集，雲集超過100檔本地文創及設計品牌、人氣KOL及插畫師品牌攤檔，又邀請了人氣 KOL肥蛙及蛙妹駐場與市民見面；另外還有17-21/1限定的MIRROR主題館、「古典影樓相機即影即有服務體驗」及年宵限定扭蛋等等。

MIRROR主題館

黃埔天地「大街小巷」辦年貨市集

黃埔天地新春市集聯同本地設計品牌「愛在大街小巷中找你」，以「大街小巷」辦年貨為設計意念，把80年代香港的橫街窄巷重現於大家眼前，聚集12個香港原創及特色品牌攤檔，包括「到家」、「美樂士多」及「愛在大街小巷中找你」等，讓大家一次買盡本地特色及高質應節年貨，開心過肥年！

【「大街小巷」辦年貨市集】

日期：2023年1月7至8日、14至15日、21日

時間：中午12時至晚上8時

地點：時尚坊MTR層

新城市廣場「GARFIELD新春市集」

萬眾期待的「GARFIELD新春市集」，一大重點絕對是三大賀年打卡位，加菲將會與好友阿的一起帶上兔耳，打扮成應節福兔以不同的搞怪姿勢與各位拜年。此外，市集更推出一系列可愛爆登的加菲造型精選產品，適合一家大小同來打卡及辦年貨﹗

【新城市廣場「GARFIELD新春市集】

日期：即日起至2月5日

時間：上午11時至晚上9時

地點：新城市廣場一期1樓東翼 (近Pizza Express)

HomeSquare「錦上添花市集」、「品味市集 」

HomeSquare 舉辦 「錦上添花市集」，讓大家一覽各種各樣的年花及盆景。除了傳統的蘭花盆栽，市集亦為大家帶來近年大受歡迎﹑四季長青的多肉植物盆景及日式年花盆景；而周末限定的「品味市集」亦同樣精彩，不容錯過！一連三個周末合共16家特色攤位檔帶來各式各樣具特色的家品擺設及潮流家居小物，包括日式陶瓷擺設、手工布藝等，為你的家注入滿滿儀式感，亦可選擇合適的年貨送給至親，共度豐盛的一年！

【 錦上添花市集 】

日期：即日起至1月21日

時間：上午11時至下午7時

地點：Home Square L1中庭

【 品味市集 】

日期：2023年1月7﹑8﹑14﹑15﹑21日

時間：上午11時至下午7時

地點：Home Square L2及L3

YOHO Mall 文青市集、新春美食賀年市集

位於YOHO MALL I 的新春美食賀年市集佔地超過2,000呎，除了雲集超過20個攤位售賣各款應節賀年食品、禮盒及美酒，還有香港、澳門、台灣等地的美食如手工蛋糕、糯米糍、老天祿鴨舌、綠豆椪、馬來西亞榴槤產品等，更有賀年蘭花展進駐，大家可輕鬆選購各品種開運蘭花同時一次過辦齊賀年年貨！

新春美食賀年市集

YOHO MALL II中庭亦有文青必到的手作市集，一共8位本地手作達人及品牌聯手出售多款應節精品，包括由三個本地全男班打理之中醫師草本系列、全人手製作及加入天然中醫草本元素之香薰產品的木見 muk6jin6 x 不只 notonly、將生活中被忽略的物件融入設計及產品之中的OYTY Handmade Leather Studio以及以日系布藝製作賀年日用品的GK手作等。

文青手作市集

【文青手作市集及新春美食賀年市集】

日期：2023年1月5日至25日

時間：上午11時至晚上8時

地點：YOHO MALL I及II中庭

南豐紗廠 兔離OT去年宵

Marketoo市集聯乘Zaak6Naam4舉辦的「 兔離OT去年宵 」，預計除了會有近300間本地設計手作品牌參與這年度盛事，亦雲集多個人氣Youtuber及本地插畫家，包括JFFT、熊仔頭、TomFatKi等。大會亦特設穿梭小巴服務來往荃灣港鐵站及南豐紗廠，相當方便。

【Marketoo市集 x Zaak6Naam4 大型年宵市集 – 兔離OT去年宵】

日期及時間 :

1月13-15 & 19-20日: 1-7pm

1月21日: 1-10pm

地點：南豐紗廠 3樓空間 & M樓室內The Annex

地址：荃灣白田壩街45號

商場及市集場內均是寵物友善

旺角銀城廣場 隱世市集

位於旺角心臟地帶，鄰近大型購物商場及甲級商廈，主要攤位為食品、飲品、服裝、手作、寵物用品、皮革、文創等等。隱世市集將由12月16日開始營業，營業至1月30日！

圖片：夠薑媒體Dare Media

【隱世市集】

日期：

即日至 2023年1月30日

地點：

旺角西洋菜南街2A，銀城廣場地下1-5號舖

營業時間：

星期一至四：15:00 – 22:30

星期五六日及公眾假期：13:00 – 22:30

*1月16-18：13:00-22:30,1月19-21日：13:00-01:00*

The Aisle「迎兔新氣象，旅兔行大運」年宵市集

「迎兔新氣象，旅兔行大運」年宵市集﹐是由 Figurecross 聯同「旅兔奶茶醬」所舉辦的年宵市集，希望新一年會有一番新氣象，世界可以回復正常，可以隨意出走旅遊！是次新場地均設有冷氣及洗手間，讓大家行年宵更舒適！

【迎兔新氣象，旅兔行大運年宵市集】

日期：2023年1月16至25日

時間︰13:00 – 21:00 / 13:00 – 00:00（1月21日開放時間）

地點：D2 Place 全新市集場地 The Aisle（荔枝角長義街2號新昌工業大廈地下）

D‧PARK愉景新城 白紙年宵 x 兔紙新年市集

新年市集內設有多個手作、藝術及插畫品牌的特色攤位，而市集內的兔紙都是由插畫家允行同學@heungshing_hk 製作，各有不同特色；年宵內亦設有100%真桃花及以兔為主題的打卡位，讓大家邊購物邊賞花！

【白紙年宵 x 兔紙新年市集】

日期：2023年1月16至18日、19至21日

時間︰14:00 – 21:00/ 14:00 – 22:00

地點：荃灣D‧PARK愉景新城 L1 中庭

PopWalk海天晉滙 萌兔迎新春賀年市集

1月14-15、20-21日於海天晉滙彩虹跑道舉行的「萌兔迎新春賀年市集」，搜羅各式獨特禮品，包括搓圓撳扁穀物脆脆禮盒、英國Samuel Smith手工啤、AFTER.Ü精美法式泡芙、華苑潮州閣傳統潮汕腐乳餅禮盒、YELO調味牛油、伙記奶茶燜燒壼焗奶茶套裝、Les saveurs魚子醬等等，相比傳統的賀年禮品更具特式，款款賣相精美，最適合新年團拜與摯友親朋一齊分享或交換賀禮，更添溫馨暖意。

日期：2023年1月14(六)至15日(日) 及 1月20(五)至21日(六)

地點：Ocean PopWalk 海天晉滙地下彩虹跑道

時間：1pm – 8pm