買7-Eleven指定產品滿$188 即送大口仔或Hello Kitty玻璃常滿焗盤

農曆新年將至，7-Eleven繼集合多個Sanrio人氣角色推出第二彈新春購物優惠，由1月12日早上7時起，於7-Eleven分店購買新年禮盒或指定零食產品滿$188，即送Minna no Tabo或Hello Kitty款式的「 常滿焗盤 」1件，更可以自由選擇款式，數量有限，送完即止。

「常滿焗盤」的玻璃焗盤連蓋均以Borosilicate玻璃製造，耐冷耐熱。從雪櫃取出後，可以直接放入微波爐加熱（蓋除外），焗盤耐受溫度為 0°C-180°C，容量約1.8升，通過美國FDA要求，大人小朋友都可以安心使用。

Minna no Tabo、Hello Kitty常滿焗盤

另外，今年7-Eleven也有新春必備的Minna no Tabo和Hello Kitty款式的「手挽索繩袋+利是封套裝」以及 Kuromi和Pompompurin款式的「絲質咕𠱸」，讓Sanrio可愛角色向大家送上兔年祝福。由1月16日早上7時起，於7-Eleven分店以$99即可換購「手挽索繩袋+利是封」1套；或以任何消費#， 加$88 / 8,000 yuu積分加$48換「絲質咕𠱸」1個，可自由挑選款式，數量有限，換完即止，不設訂貨。

手挽索繩袋及利是封套裝