One Piece 海賊王《大海賊時代！亞洲巡迴展》攝影比賽 贏$5,000旅遊禮券或AK聯乘精品

由本地展覽策劃團隊Incubase Studio打造的《大海賊時代！亞洲巡迴展》，於2022年開始作亞洲巡迴展出，香港作為亞洲首站，特展於早前已經正式展開，場內部分經典大戰或巨型雕塑更是全球首次展出，相信一眾《海賊王》粉絲已急不及待到場支持。

而大家於打卡的同時，記得不忘參加《One Piece 大海賊時代攝影比賽》，只要透過相機或電話，在展覽場區中拍攝出精彩或具創意的相片（可加入後期創作元素），然後再上載至個人社交平台，並Hashtag #OnePiece大海賊時代攝影比賽以及Tag 3位朋友即可參加比賽。頭獎得獎者可以贏取價值$5,000元旅遊禮券，地方任選。至於其他得獎者亦有機會贏得Mirror成員Anson Kong （江熚生）個人自創品牌KYUBI的「KYUBI x ONE PIECE」系列聯乘精品等等。

主辦方將會選出最具創意性的20張攝影作品，於2月1日至5日期間在Facebook 及Instagram 專頁進行網上投票，再按照作品在兩個社交平台合共獲得的「Like」數目，從而選出第1至20名的得獎名次，得獎結果將會於2月28日前公布。

《大海賊時代！亞洲巡迴展》早前來到尖沙咀iSquare

攝影比賽獎品一覽

頭獎：旅遊禮券價值港幣$5,000（不限目的地）

第2至5名：KYUBI x One Piece Film Red Jacket (價值：$1,180)

第6至10名：KYUBI x One Piece Film Rhinestone Tee (價值：$550)

第11至14名：KYUBI x One Piece Film Red KYUBI Young Heart Short Sleeve Tee (價值：$430)

第15至20名：One Piece 露營套裝（價值$498）

One Piece海賊王《大海賊時代！亞洲巡迴展》

日期：即日起至2023年2月5日

時間：1230-2100（周一至四）、1230-2200（周五）、1030-2200（周六、日及公眾假期）

早鳥票價：成人$228、12歲以下小童$158（11月16日前購買）

原價：成人$258、12歲以下小童$178

地址：尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE國際廣場4樓

查詢：https://hk.trip.com/w/onepiecehk