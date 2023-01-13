根據中醫古籍的理論，男性在32歲左右生命是處於最強盛的狀態，到了40歲後開始步入衰退期。女性在28歲左右生命是處於最佳的狀態，到了35歲後開始步入衰退期。整體來說到了50歲後，身體便會出現某程度的持續衰退，老年病開始形成。要延緩老年病的出現，首先應改變自己的體質，使身體更「陰陽平衡」。

現代人由於飲食和生活習慣等有了很大分別，最強盛和開始衰退的年齡，或許和古代醫學典籍所載有所差別，但40歲後身體開始衰退，則是不爭的事實。

這對於現代人是十分矛盾的，因為人的壽命愈來愈長，工作年齡也愈來愈長，卻仍在40歲左右便開始衰退，即是說，可能有半生的時間都要在身體機能衰退的情況下度過。要減輕這種矛盾，唯一的方法，便是藉着適當的食療和後天補養，使自己更長壽和更健康。

先天的遺傳基因後天可以補救，我們要改變壞的飲食習慣，改變壞的生活習慣，此外用中醫中藥來改善我們的體質也很重要。中醫理論指出：脾是後天之本，「先天不足後天補」，指的就是補脾胃。

脾胃好的人自然可吸收好、消化好、運輸營養的功能好。脾胃在人體內就是一塊土地，肥沃的土地所生長出來的肺、腎、肝、心等臟腑都會較為健康。健康的臟腑運作功能好，就不容易退化，可以推遲或倖免老年病的形成。

此外，後天的補養更可改善先天的疾病。人類的遺傳基因，令很多人都患上了遺傳病。例如父母有高血壓，大部分子女都較容易患高血壓；父母有糖尿病，大部分子女都易患糖尿病。但遺傳不是絕對的，人類後天的補養和生活習慣、環境條件的影響也很重要。

若一個人屬於陽虛偏寒的先天體質，中醫長期替他以補陽祛寒治療，就可以改善他的陽虛寒底體質了。又例如，即使父母有糖尿病的遺傳基因，只要自己能及早開始有恆地補健脾胃，而且注意飲食習慣，也可以大大減低患上糖尿病的風險。