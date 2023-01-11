中環｜京都過江龍拉麵店GOGYO五行回歸 以焦香味噌拉麵聞名 逾40款佐酒小食及飲料

由日本拉麵大王河原成美於2003年創辦，來自日本京都過江龍 GOGYO五行 暫別香港3年後，今年終於回歸中環。「GOGYO」來自玄學五行哲理的金、木、水、火、土，意思是各種力量環環相扣，營造出和諧感覺。GOGYO以「五行焦香味噌拉麵」最為有名，今次亦帶過超過40款日式佐酒小食、主菜、甜品及多款手工啤酒飲品，並與7個本地品牌、創作者及美食家合作，推出聯乘飲品和服飾等等。

GOGYO因「五行焦香味噌拉麵」而聞名，以熱油高溫烘烤湯底內的自家秘製味噌醬，有別於常見的豚骨和醬油拉麵湯底。

五行焦香味噌拉麵（$128）

叉燒吸盡湯底精華，油脂豐富。

GOGYO與美國經典扒房Lawry’s The Prime Ribs合作，嚴選美國黑毛安格斯牛肉，打造出「法式烤牛清湯拉麵」牛肉清湯加上白松露油，牛肉湯底帶陣陣菇菌味，清甜易入口，適合喜愛清淡之人。

法式烤牛清湯拉麵（$148）

京風手織壽司提供多款新鮮刺身，包括海膽、油甘魚、拖羅蓉、三文魚、赤海蝦、三文魚子及野菜天婦羅，食客可按喜好自行DIY組合壽司米飯及刺身，將食材置於海苔上並捲成手卷，與小朋友同樂就最合適不過。

京風手織壽司（$288）

可以按個人喜好自行組裝成手卷

鹿兒島產和牛切成刺身薄片，肉質嫩滑，拌上生蛋黃、特調芥末籽醬汁和香蔥一同享用，更能帶出牛肉鮮味。

鹿兒島和牛薄切（$278）

粉嫩半熟的厚切鹿兒島和牛口感十足，不過記者試食後略嫌麵包跟和牛整體過於乾身，未能真正品嚐到其使用招牌焦香味噌製成的吉列和牛醬汁。

焦香味噌和牛三文治 $248

GOGYO五行與7個本地品牌、創作者及美食家聯乘，分別是大杯茶、Heroes英雄啤、亞洲首個啤酒品評師BelleLeung、著名咖啡店創辦人RityWong、本地時裝品牌TheSurian、日本著名插畫師KentaroYoshida、本地插畫師CelineLKW合作，推出各款飲品、服飾、飲品標籤等。

而今次大杯茶就跟GOGYO聯乘兩款飲料 — 紫蘇綠茶菌（下圖右）及熱情果黃薑綠茶菌。前者選用粉色紫蘇葉具有獨特香味，有淡淡的肉桂、丁香和薄荷味；後者以熱情果的酸甜味和芳香帶來味覺體尺，當中加入的薑黃也有抗炎氧化功效。

另外，2017年成立的Heroes英雄啤，今次專為GOGYO特調季節手工啤酒「Phases」，由核果、桂花及香辛料味道先為嗅覺帶來芳香體驗，並以山椒和柚子味作結。

左：Phases、右：紫蘇綠茶菌

GOGYO五行

時間：1130-2230

地址：中環遮打道16-20號歷山大廈地庫1樓B02號舖

電話：3568 5833