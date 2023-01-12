《The First Slam Dunk》

SLAM DUNK 是日本漫畫家井上雄彥創作的少年漫畫，從1990年第42期到1996年第27期在集英社《週刊少年JUMP》連載。作品以高中籃球為題材，描繪選手們的人性成長，漫畫系列在日本國內的累計發行量超過1億2千萬冊。受此影響，越來越多的男孩和女孩開始打籃球，並製作了電視動畫（1993年10月至1996年3月）和遊戲等作品。2006年，為鼓勵年輕籃球運動員，設立「SLAM DUNK 獎學金」。2018年，發行全部封面重新繪製插畫，依故事段落重新分冊的新裝再編版（全20冊）。2020年，發行插畫集《PLUS/SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2》，迎來了連載30週年。

「這小子原來是這種個性啊？」、「原來還有這種事啊？」等等，各種觀點逐一浮現。每當此時，所做的筆記也慢慢地增加了。還一路更新到現在。其中有著過去或30年前沒有看到的觀點，也有連載時期就有過，但當時却沒畫出來的觀點。井上雄彥道。

整體而言：5/5 分，角色可以有更深入的理解，更能表現男兒對自己喜歡的事的成長，對陌生的人而言是初次認識，但對熟悉它的人而言，即使熟悉卻也是第一次見到的《男兒當入樽》。