神徒慶祝Anson Lo首奪「叱咤最喜愛男歌手」教主雪糕車一連三日免費派雪糕

為慶祝MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)在1月1日舉行的「叱咤樂壇頒獎禮」首奪「我最喜愛的男歌手」，「盧瀚霆國際後援會」(ALFC)的一眾「神徒」特別預備了慶祝活動與港人同樂，「教主雪糕車」將於指定時間、地點免費派發雪糕給全港市民，免費食雪糕又可以打卡！

賀Anson Lo奪獎 請香港市民食雪糕

「教主雪糕車」有別於一般富豪雪糕車，車身以粉紅色為主，並印有Anson Lo手持叱咤獎座的相片。教主雪糕車會在1月11日至17日期間，每日12pm-9pm停泊於不同地點，其中1月13至15日更會於指定時間地點免費派發雪糕，雪糕更會附送Anson Lo主題雪糕紙托！

「教主雪糕車全港遊」免費派發的時間及地點如下：

地點：銅鑼灣軒尼詩道（Hysan 對面）

日期：13/1（星期五）

時間：1:00pm-3:00pm

地點：尖沙咀海防道

日期：14/1（星期六）

時間：3:00pm-5:00pm

地點：旺角朗豪坊

日期：15/1（星期日）

時間：3:00pm-5:00pm

*免費派發之雪糕數量有限，每人限取一份，派完即止

*如現場排隊人數眾多，ALFC會視乎情況安排提早截龍及人流管制