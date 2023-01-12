灣仔｜新開兩層漢堡包店N+ Burger 自家澳洲牧場安格斯牛＋限時半價優惠

最近灣仔有兩層全新漢堡店 N+ Burger 進駐，餐廳在澳洲擁有自家飼養牧場，以純種安格斯牛配鬆軟酸種麵包、自家製醬汁和每日新鮮運到食材，提供100%全天然優質安格斯牛肉漢堡。N+ Burger由自家120年歷史牧場直送Hunter Beef安格斯牛，製成100%全天然優質安格斯牛肉酸種麵包漢堡。其牧場所出產的產品曾於2021和2022榮獲悉尼皇家美食最高殊榮金獎及銀獎。新店開張，即日起至1月21日，凡購買N+ Classics 雙層漢堡或N+ Limited 日式芥末醬漢堡更可享5折優惠！

餐廳以綠色作主調，並設有一人座。

N+ Burger 提供4安士及6安士全天然安格斯牛肉及牛腩肉，肉質柔嫩多汁，油脂分佈平均。牛肉亦有一定的厚度和大小以保留原有的肉汁和味道。此外，口感軟綿的酸種麵包用天然酵母經過漫長發酵過程而成。每個麵包都預先塗上牛油，再輕輕烤一下，令酸種麵包外脆而鬆軟。小食方面，餐廳提供薯條和薯角供客人選擇，同時提供汽水無限添飲（FREE FLOW）以及即叫即製檸檬水。

漢堡用上經漫長發酵過程的酸種麵包，並加上牛油再輕烤，形成外脆內軟的口感。

在N+ Classics漢堡系列，客人可提據個人喜好自選醬汁。餐廳推薦喜歡原汁原味的食客可選「走醬」的原味之選，另外還有三重蒜蓉醬及酸甜千島醬兩款自家製醬汁可以選擇。另外，如果想試以其他方式蘸薯條的話，客人可以選擇大廚特製的BBQ醬，以獨家秘方配上茄醬秘製而成，十分開胃，也可選擇自家製蜜糖芥末醬或肯瓊香料粉，喜歡香甜及微辣的客人必選。

N+ Classics（原味之選 $75）：配上 4 安士安格斯牛肉漢堡、美國芝士、番茄片、白洋蔥圈、酸青瓜及脆綠毛菜。

N+ Classics（原味之選-培根 $85）：配上4安士安格斯牛肉漢堡、美國芝士、培根、番茄片、白洋蔥圈、酸青瓜及脆綠毛菜。

N+ Classics（千島醬 $75）：配上4安士安格斯牛肉漢堡、美國芝士、番茄片、白洋蔥圈、酸青瓜、脆綠毛菜及自家製千島醬。

N+ Limited 日式芥末醬漢堡（$95）：配上6安士安格斯牛腩肉漢堡、美國芝士、青瓜絲、生菜絲、甘筍絲、番茄片及自家製日式芥末醬。

N+ Limited 松露醬漢堡（$100）：配上6安士安格斯牛腩肉漢堡、美國芝士、炒本菇、番茄片、脆綠毛菜、酸青瓜及自家製松露醬

N+ Burger

時間：1100-2100

地址：灣仔汕頭街32號地舖

電話：2529 9991

查詢：https://www.instagram.com/nplusburger/