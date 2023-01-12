政府宣布 非香港居民1月16日起不獲提供免費疫苗接種

政府今(12日) 宣布，1月16日起非香港居民將一律不獲提供免費接種新冠病毒疫苗。非香港居民如有需要，可經提供自費疫苗接種服務的私營醫療機構接種新冠疫苗。

政府早前公布，自2022年12月23日起，除個別情況外，政府接種計劃下的復必泰二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗會優先提供予香港居民免費接種。非香港居民在符合一定逗留要求下，可繼續於政府接種計劃下接種復必泰原始病毒株疫苗和克爾來福疫苗。

考慮到近日香港市民接種新冠疫苗的需求增加，而私營醫療機構亦陸續提供自費疫苗接種服務，政府將由1月16日起調整政府接種計劃的免費接種安排。調整後，非香港居民將一律不獲在政府接種計劃下接種任何新冠疫苗，以確保香港居民獲優先分配計劃下的新冠疫苗並善用醫療資源。

至於個別非香港居民，如他們在調整安排實施日（1月16日）前曾在政府接種計劃下接種疫苗或已持有政府接種計劃預約登記，並符合逗留規定（註），他們須在預約及前往接種點接種疫苗時出示相關的接種或預約紀錄，經核實相關紀錄後才會獲安排接種。

私營醫療機構自一月初起，已提供復必泰二價疫苗自費接種服務。非香港居民可自行到提供服務的本港私家醫生、診所及醫院自費接受新冠疫苗接種服務。

