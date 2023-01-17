酒店自助餐｜都會海逸酒店 新春自助餐 中西合璧＋鴻運菜式
踏入兔年之始，讓您與家人摰愛歡度這個熱鬧的節慶，吃自助餐絕對是一個不錯的選擇！都會海逸酒店西餐廳(Promenade) 推出「新春錦繡群芳自助晚餐」，推出多款色香味俱全的鴻運菜式。亮點菜式包括由傳統南安油鴨腿及法式油封鴨腿而成的鴛鴦鴨腿煲、中西合壁的意大利鯷魚及一級陳皮蒸黃金黑豚免治肉等，其他暖胃菜式包括：愛爾蘭燴羊肉、胡椒豬肚鮑魚煲等，絕對是驚喜之作，必定為隆冬增添暖意窩心滋味。
福運齊來聚寶盆
西餐廳於大年初一至初四亦特別為大家準備一系列充滿意頭的菜式包括：福運齊來聚寶盆 (鮑魚海參盆菜)、發財好市添大利 (髮菜豬脷扒時蔬) 及年年有餘意吉祥 (蟲草花蒜香蒸魚柳) 等，每款均有祈求來年順景的寓意，以美食帶來祝福，祝願食客兔年萬事順遂。
*現憑Facebook優惠券，即可以低至8折惠顧西餐廳自助午餐及自助晚餐，嘗盡超過200款國際美食。
Lunch Buffet 自助午餐
- 星期一至五｜12:00nn – 2:30pm｜成人 $458、小童 $368
- 星期六至日｜(首輪)12:00nn – 2:30pm (次輪)1:45pm – 4:00pm｜成人 $558、小童 $418
- 12:00nn – 2:30pm｜成人 $468、小童 $378
- 1月21至25日｜(首輪)11:00am – 1:15pm (次輪)1:45pm – 4:00pm｜成人 $588、小童 $44
Dinner Buffet 自助晚餐
- 星期一至四｜6:30pm – 10:00pm｜成人 $728、小童 $498
- 星期五及日｜6:30pm – 10:00pm｜成人 $768、小童 $528
- 星期六｜(首輪)5:00pm – 7:15pm (次輪)7:45pm – 10:00pm｜成人 $768、小童 $528
- 1月16至19日｜6:30pm – 10:00pm｜成人 $738、小童 $508
- 1月20日｜6:30pm – 10:00pm｜成人 $778、小童 $538
- 1月21至24日｜(首輪)5:00pm – 7:15pm (次輪)7:45pm – 10:00pm｜成人 $798、小童 $558
- 1月25日｜6:30pm – 10:00pm｜成人 $798、小童 $558
都會海逸酒店
地址：紅磡都會道7號
電話：3160 6888