COLLAR成軍一周年 全員乘搭「The Bright Side號」與粉絲見面

今天1月12日是女團 COLLAR 成軍一周年的大日子，八位成員邱彥筒(Marf)、沈貞巧(Gao)、許軼(Day)、蘇芷晴(So Ching)、王家晴(Candy)、陳泳伽(Winka)、蘇雅琳(Ivy)及李芯駖宣布推出最新團歌《The Bright Side》，今日全員乘搭限定「The Bright Side號」觀光巴士遊走市區。COLLAR以一年前出道的地點 － 尖沙咀海旁作為起點，駛到西九文化區M+表演場地，並首次獻唱新歌，與一班歌迷見證重要時刻！

COLLAR成軍一周年，全員出動！

COLLAR「The Bright Side號」觀光巴士

「The Bright Side 號」寓意COLLAR新一年重新啟航，觀光巴士將於1月13日至2月12日期間，穿梭中環、金鐘、灣仔及尖沙咀，觀光巴士內設有COLLAR 一周年主題打卡位，更有COLLAR成員為你報站。

COLLAR成員在巴士上與眾多粉絲揮手打招呼

「The Bright Side」不只是單純的周年活動或新歌發布會，而是代表 COLLAR 2023年的內心及態度。整個周年企劃包含了 COLLAR 新一年重新出發的感受，透過形象設計、新歌、舞蹈、MV 及 Bus Tour，呈現8位成員這段時間最真摯的情感。

新歌由Rubber Band編曲及監製

重頭戲新歌《The Bright Side》的音樂班底可謂破天荒陣容，由本地極具代表性的樂隊 RubberBand (RB) 首次為女團編曲及監製，Tim Lui 填詞，愛爾蘭創作歌手 ANDREAH 作曲。COLLAR 表示：「好開心可以同 RB 合作，其實係偷師，因為平時睇佢哋嘅演出都會好鼓舞。所以我哋都好想學到，可以傳遞一份信念畀觀眾。而且喺錄音過程中，RB 畀咗好多指引我哋，希望令大家表現出最真實嘅自己。」

COLLAR 與 RubberBand的合作不僅於此，他們將會在Clockenflap 2023首度合體公演，今年三月將於中環聯同更多世界級及本地音樂單位與樂迷見面，大家萬勿錯過！