Anson Lo雪糕車 免費派發雪糕 人龍逼爆銅鑼灣

為慶祝MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo) 喺「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」首奪「我最喜愛的男歌手」，「盧瀚霆國際後援會」(ALFC)的一眾「神徒」(Anson Lo支持者之暱稱) 特別預備慶祝活動與港人同樂，粉紅色兼有Anson Lo肖像的「教主雪糕車」由今(13日) 一連三日於指定時間及地點免費派發雪糕！先來看看今日下午銅鑼灣的情況！

神徒賀Anson Lo奪獎 教主雪糕車免費派雪糕

今日第一日，派發地點為銅鑼灣軒尼詩道，天公雖不造美，陰陰的天下著微微細雨，但無阻粉絲熱情，在下午1時活動開始前街上已人頭湧湧，不少身穿粉紅色上衣的「神徒」早已在場守候，並手持不同「小撈撈」公仔在雪糕車前打卡。

長長的人龍由軒尼詩道轉入波斯富街延伸至駱克道，場面相當墟冚。排粉絲們掩蓋不住興奮心情，在雪糕車前手持雪糕、公仔及手幅瘋狂打卡！

不過由於人數太多，活動開始咗冇幾耐就經已截龍，有不少粉絲大感失望。另外，也許是雪糕機的製作速度趕不上派發速度，現場所見不少人手上雪糕都溶化得極快，打卡過後滿手沾滿雪糕，不過相信一眾粉絲都不會介意！

教主一樣無面畀！ 獲贈牛肉乾一張

「教主雪糕車全港遊」免費派發的時間及地點如下：

地點：銅鑼灣軒尼詩道（Hysan 對面）

日期：13/1（星期五）

時間：1:00pm-3:00pm

地點：尖沙咀海防道

日期：14/1（星期六）

時間：3:00pm-5:00pm

地點：旺角朗豪坊

日期：15/1（星期日）

時間：3:00pm-5:00pm

*免費派發之雪糕數量有限，每人限取一份，派完即止

*如現場排隊人數眾多，ALFC會視乎情況安排提早截龍及人流管制