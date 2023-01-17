孩子的思維　取決於父母的看法

「以身作則」這四個字，不少父母常掛在唇邊，事實上他們都會落實執行，例如在孩子面前絕對不會說粗話和吸煙，保持禮貌和孝順長輩。然而這只是以身作則的其中部分，甚至只是表面層次，再深一層次是父母對每件事的看法。

父母也許不明白，即使自己沒有跟子女解釋對事物的看法，但孩子對父母的思緒是敏感的，他們會不經不覺間以父母的思維作藍本，去建立自己的想法和立場，所以父母對孩子在生活上遇到的事有偏見的話，對孩子的影響可以極深遠的。

Jenny說她明天要到學校見老師，她很苦惱的說：「唉！阿仔的同學Angus好倔強，雖然他本質不壞，但他和他媽媽都好偏激（她說在家教會和Angus媽媽交過手），兩母子小小事都反應好大，我個仔說今次只是跟Angus開玩笑，他就大吵大鬧想推阿仔落地，所以阿仔才動手打他的！真心我覺得阿仔沒有做錯！」

這個案中Jenny對整件事很多前設，首先她早已批判同學Angus和他媽媽都是偏激分子，這樣令兒子覺得Angus本身做甚麼都不對，只要自己有強勢位置就可以欺凌他，兒子心目中就是「媽媽早就說過Angus不是好孩子，我才是！」Jenny亦一心認為自己兒子動手打同學也像是迫於無奈，雖然她亦有跟兒子說不應該打同學，但她這樣的思維亦令兒子感到在這件事中雖然不對，但媽媽心裡是支持自己的，變相令他做了野蠻行為亦可以理直氣壯。

孩子的教育可以交給學校，父母最需要灌輸的是德育，身教是重要一環。Jenny用潛移默化的手法讓兒子認為同學和同學媽媽是有問題的，這未免太武斷；雖然她明白兒子不應該動手打同學，但因為她心裡認定一切事因為Angus的倔強而起，兒子會不知不覺間感受到媽媽的支持，即使自己打同學亦是有道理，這樣下去孩子的道德觀可能會被歪曲了。

其實孩子的世界和觀點，與成人世界不一樣，多聆聽孩子對身邊事物的意見，爸爸媽媽不妨與孩子一起討論，會有助減少成人常見的偏執影響到孩子的情況。