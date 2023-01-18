兔年郊遊　賞「兔」字中藥

兔子給人活潑可愛的感覺，臨近農曆新年到處更是兔子喜氣洋洋的裝飾及布置，假期除了欣賞這些精心設計的布置外，不妨與三五知己和家人多到郊外賞花，認識一些與兔有關的草藥，把臂同遊開展另一段美好時光。



1. 兔狗尾

兔狗尾是布狗尾的枝葉，具有清熱、止血、消積和殺蟲的功效。台灣地區煮水作茶，味如人參，因此具有「台灣人參」的美譽。兔狗尾與烏骨雞等烹調而成的「狗尾雞」為南投、彰化一帶的著名養生藥膳。

2. 兔尾草

豆科植物狐狸尾全株具有清熱解毒和散結消腫的功效，植物形態與兔狗尾甚為相似，惟花序長較短，予以區分。

3. 兔草

兔草即是一點紅，花序由很多粉紅色或紫色的管狀小花組成，遠看就是一點的紅色，因而得名。葉片上面深綠色，下面常變紫色，甚為獨特。全草入藥具有清熱解毒和散瘀消腫的功效。據資料顯示，兔子喜歡吃一點紅的葉片。

4. 兔耳風

兔耳風為地膽草和白花地膽草的全草，中藥名為苦地膽，具有清熱、涼血、解毒和利濕的功效。地膽草的花為淡紫色或粉红色，而白花地膽草顧名思義花為白色，基部同時被3個綠色的葉狀苞片包圍，不難辨認。

5. 兔耳一支箭

兔耳一支箭也叫兔耳風，中藥名為毛大丁草，中國地大物博，異物同名比比皆是，毛大丁草以全草入藥，具有清熱解毒、宣肺止咳和行氣活血的功效。過去香港不少藥店誤以毛大丁草作白薇使用，在多方協力之下，早已正本清源。

6. 金邊兔耳

金邊兔耳又名杏香兔兒風，全草皆可入藥，具有清熱補虛、涼血止血和利濕解毒的功效。杏香兔兒風有閉花受精的現象，可進行自花受精，在傳粉者不足或缺少時可以為物種繁衍提供保障。

過往在卡通片的耳濡目染下，一直誤以為紅蘿蔔是兔子的主要食糧，但紅蘿蔔含有大量糖分，兔子不宜多吃。疫情放緩，社交漸趨頻密，總不忘少吃多滋味，多吃壞肚皮的道理。期望擁有身體健康總不能守株待兔，不妨多郊遊，保持良好體格，無懼新一年的挑戰。