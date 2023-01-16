黃明志IG爆粗怒轟 疑暗指香港男星「硬上」少女粉絲

向來言論火爆的馬來西亞歌手黃明志，昨晚(15日) 突然在IG的限時動態發文，指有人強迫其少女友人發生性行為，而且過程中未有使用安全措施，「如果被你祖國捉到你就準備去跟『牙籤』做Roommate了。到時候看你還愛不愛祖國」雖然未有指名道姓，但惹來不少網民熱議，更有人猜想黃明志所指的可能是香港藝人……

黃明志怒轟男星「硬上」少女粉絲

黃明志昨晚在IG限時動態指有愛國人士「硬上小妹妹」，而且過程中未有使用安全措施：「如果被你祖國捉到你就準備去跟『牙籤』做Roommate了。到時候看你還愛不愛祖國」。文中提到的「牙籤」，相信是指早前因強姦未成年少女等罪，在內地被判入獄13年的男星吳亦凡。

黃明志又怒罵這人「為錢出賣自己出生的地方」、「講出OnX言論」等，最後還特地標註「不是不報時候未到」。由於他用的是港式網絡用字，故不少人猜想指控對象或許是香港藝人。

黃明志突然在IG爆料！

事隔數小時，黃明志似乎怒火未平，再寫下大段文字繼續炮轟，字裡行間指該少女歌迷本以為可以近距離見偶像，結果卻被偶像脫掉褲子，在未使用安全措拖的情況下發生性行為；又嘲諷該男星「兩分鐘就射了」，然後飛快跑回房間，似是怕被別人看見。

另外黃明志又提到「泰國你不是很熟？賺那麼多錢麻煩去book doctor打filler。」似指該男星最近去過泰國？

網民猜想男星身分

雖然黃明志沒有透露男星的身份，但不少網民根據其言論中的線索，聯想到一位早前在泰國、馬來西亞及新加坡等地舉行個人巡迴演唱會的香港男歌手。這位歌手日前在外地開演唱會期間，又公開發表愛國的言論，甚至炮轟外國傳媒抹黑。