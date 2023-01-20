解決中央肥胖　關鍵在「命門」

現代人都關心中央肥胖，因為中央肥胖會增加患心腦血管病的風險。但你又可知道，中央肥胖其實和我們的「命門」有很大關係？

有時，我們會聽到別人說「命門欠火」，或者說「命門」就等於是腎，所以「命門欠火」即腎陽不足……等等。其實兩者並非完全相等的。在人體五臟中，肝、心、脾、肺都是單一的臟器，只有腎是兩枚。古代醫學典籍《難經》內有「左者為腎，右者為命門」的說法，但今天的中醫已很少會採用這種說法，因為無論從中醫的臟腑學說還是西醫的解剖學去看，左右兩枚腎都沒有什麼不同。而且，命門並不等於腎。

命門的位置，其實是在兩枚腎各一寸五分之間。它有什麼用呢？概括而言，命門就是人體元氣的根本，也是人體產生熱能的發源地，也就是所謂的「命門之火」。「命門之火」有暖脾胃、幫助飲食消化的作用；若「命門之火」不足或過盛，均可令人體產生病態，包括中央肥胖。

首先，我們的五臟六腑，無不借「命門之火」來溫養。一旦命門欠火，五臟六腑即會缺乏溫養，臟腑功能隨即受影響，濕氣就會內困，氣血就會瘀滯，身體就會出現脂肪積聚。好比一個城市的道路網絡突然大塞車，最終塞得最厲害的一定是市中心，所以結果大部分脂肪都會積聚在人體的中央，出現中央肥胖，除了令身形不好看，也容易引發種種疾病。內困的濕氣還會令人困倦非常，氣血瘀滯又會令全身筋骨疼痛，這些都皆因「命門欠火」，必須請教註冊中醫，為命門補火了。