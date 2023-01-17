送虎迎兔！Vive Cake Boutique推新春精品蛋糕系列

兔年快來到，蛋糕精品店Vive Cake Boutique精心呈獻兩款送虎迎兔的新春精品蛋糕，由即日起至2023年2月5日期間限定供應，為大家於農曆新年送上賀節祝福及喜悅！與親朋好友聚會時，除了吃中式糕點，精品蛋糕亦是不錯的選擇呢～

Vive Cake Boutique 兩款新春精品蛋糕

貫徹Vive標誌性的粉色系，全新的「Prosperity Wish」以兩種色澤不一的粉色設計，讓換上財神新裝的趣緻小兔向大家奉上朱古力金元寶，寓意大家兔年笑口常開，財源廣進。

「Prosperity Wish」（$1,280／1磅）

而「Bunny Blessings」則突顯年度主角兔子的純白可愛，紅粉緋緋的兔子造型蛋糕頭頂紅色財神帽，於夢幻色彩的唧花堆中顯得格外醒目；兔子腳旁的朱古力金元寶亦是畫龍點睛的存在，祝賀大家於新春人財兩旺，闔家歡樂。

「Bunny Blessings」（$980／1磅）

以上兩款蛋糕口味均可選VIVE招牌的「朱古力蛋糕配牛油忌廉和脆珠」、「紅絲絨蛋糕配忌廉芝士」或「伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉」。由即日起接受預訂，建議顧客於最少三天前預訂。

Vive Cake Boutique的品牌創作均以用心堅持為原則，所有甜品糕點均每天由人手新鮮以環球優質食材即製；建議顧客於最少三天前預訂蛋糕。品牌同時設有自家送貨團隊，確保蛋糕的運送過程安全；顧客可按需要加配送貨服務，費用為港幣200元起，視乎地區而定（離島除外）。

Vive Cake Boutique由創辦人及蛋糕設計師Vivien Lau一手創立；她於數年前一次為朋友製作生日蛋糕時，無意發現自己對烘焙的興趣及才華，及後於2014年萌生創立甜點品牌的意念，自創以個人品牌命名的網上商店，從此開展了品牌的成功故事。