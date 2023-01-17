楊明出獄後首度FB發文 呼籲粉絲提防假冒專頁

TVB藝人楊明於2020年8月，於山頂馬己仙峽道駕駛私家車時失事撞壆，承認「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩罪，並在去年12月底上訴失敗，被判監18日，至1月7日刑滿出獄。事隔多日，楊明終於更新社交平台，上載兩張近照之餘，還發文呼籲粉絲們要小心假冒專頁？

楊明駕車失事 去年被判監18日

41歲的楊明於2020年駕車失事後，2021年11月承認「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩罪，被判囚18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款2000元。楊明不服刑過重，提出上訴，高等法院最終在去年12月22日駁回上訴，楊明須即時入獄18日。法官陳仲衡在判辭指，楊明不小心駕駛罪的證據「鐵證如山」，反覆認罪答辯亦顯示他的悔意只是一般，故維持原判。

楊明在1月7日出獄後，未有直接回家，而是接受《東張西望》及TVB娛樂新聞台訪問，道歉、鞠躬、聲淚俱下，他表示自己在獄中反省甚多， 希望大家給予機會重新開始。

事隔多時更新社交平台

楊明的社交平台已有近半年未有更新，至前日(15日) 他終於在重獲自由後上載新相片，一張是他頭戴cap帽在天橋上的自拍，另一張則是與愛犬的自拍合照，看似心情不錯。亦有不少支持者在相片留下支持語句，期待楊明重新出發。

呼籲粉絲提防假冒專頁

至昨日，楊明則在Facebook首度發文，原來是近日有人假冒楊明的專頁四出招搖撞騙，他呼籲粉絲們要小心：「請各位小心，近日有假冒我專頁的回應在我各個貼文中，請大家不要按任何Link，什麼中獎、什麼派錢要登記全都是假的❌️❌️❌️【留意其名稱便清楚】，多謝各位！祝新年快樂。」