新年禁忌 ｜15個必知新年禁忌 年初一不宜瞓晏覺/初九勿做呢樣嘢

新年禁忌 ｜今個星期日（1月22日）便是大年初一，雖然過時過節應該高高興興，不過總有長輩說這個不能做那個不能做，一連串的新年禁忌實在叫年輕一輩煩惱不堪。不過信則有不信則無，為了避免被長輩「開年」，倒不如在農曆新年前熟讀所有新年禁忌，到時就可以輕輕鬆鬆過年兼逗利是！

新年禁忌 ｜1. 忌洗澡、洗頭和洗衣服

傳統做法年初一不會進行梳洗，包括洗澡、洗頭和洗衣服，原因「洗」字讀音與「死」相近，於新正頭實屬大忌，加上洗澡、洗頭和洗衣服有洗走運氣的意思，所以大家還是可免則免。

新年禁忌 ｜2. 年初一至年初四不宜打掃

正月初一至初四被視為財氣，所以這4天都不宜打掃，因為打掃就等如將財運和好彩頭等通通掃走。

新年禁忌 ｜3. 年初一忌睡午覺

大年初一睡午覺等於讓自己懶散，導致新一年都會無所事事地過活了。

新年禁忌｜4. 年初一忌烹煮新飯

年初一不宜烹煮新飯，應吃除夕留下的過年飯，寓意「年年有餘」。

新年禁忌｜5. 年初二回娘家勿送單數禮物

嫁了出去的女兒在年初二回娘家拜年時，不應送單數的回門禮，女婿帶回娘家的禮物必須成雙成對。

新年禁忌 ｜6. 不宜催促別人起牀

新正頭不宜催促他人起牀，否則對方新一年都會被人催促做事，除非你跟他是仇家吧。

新年禁忌 ｜7. 避免使用利器

利器有「破」的意思，可指破財和破運氣，因此在新年期間也要避免剪頭髮。

新年禁忌 ｜8. 切勿打破玻璃或陶瓷物品

假如在新年期間不小心打破玻璃或陶瓷物品，就必須用紅紙將碎片包起，放在神桌上默唸吉祥話語，如「落地開花，富貴榮華」或「歲歲平安」，並在年初五才可丟棄。

新年禁忌 ｜9. 忌吃藥和粥

舊時只有貧窮的人才會以稀粥代替米飯，因此年初一吃粥有貧窮的意思。除患病人士，健康的人在這天也忌吃藥。

新年禁忌 ｜10. 忌穿黑白色衣服

黑和白色衣服在傳統上被示為喪禮裝束，因此新春期間應穿上紅色或桃紅色等比較鮮艷的衣服。

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新年禁忌 ｜11. 初三、初四及初七不應拜年

初三為赤口，亦稱為「赤狗日」，赤狗是「熛怒之神」會帶來不利之事，因此這天不宜外出和拜年。另外，初四是「迎神日」，大家應留守家中準備迎接神明。除此之外，初七「人日」凡事不順心，忌出遠門。

新年禁忌 ｜12. 忌買鞋和書

「鞋」與「唉」的發音相近，而「書」就和「輸」讀音相同，想避免新一年長嗟短嘆和蝕到入肉，就等初十五過後才好購買。

新年禁忌 ｜13. 切勿借錢

團拜時難以避免有人發起「魚蝦蟹」和打牌活動，但切忌借錢給別人或問人借錢，而且所有債務能要有年三十晚前結清。如果你是債主的話，也切勿在年初一追債，這樣會令你一整年都諸事不順。

新年禁忌 ｜14. 忌牀前拜年

假如對方仍未起牀，切勿走到牀前跟人拜年，這樣會令對方來年百病纏身。

新年禁忌 ｜15. 年初九忌晾衣服

相傳年初九是玉皇大帝誕日，當天禁止曬衣服以表示對玉皇大帝的尊敬。