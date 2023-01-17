姚焯菲 X JNYBeatz破天荒合作　改編賀年歌宣傳「Phone利是」

人氣女歌手姚焯菲（Chantel）最近與新世代Producer Artist JNYBeatz合作，為中銀香港拍攝賀年MV《電子利是大Phone收》。由JNYBeatz為中銀香港創新演繹的《恭喜你》，將家傳戶曉的賀年歌重新混音，譜上新詞成為全新的賀年歌《電子利是大Phone收》，更首度與Chantel合唱，用充滿喜慶派對及電子音樂的風格，介紹中銀香港手機銀行及BoC Pay「兔年喜氣Phone利是」推廣優惠！

BoC Pay用戶可以電話號碼派發及接收電子利是，即將前往新西蘭升學的Chantel笑言，宅在家中、越洋也可以逗利是、更可透過BoC Pay自選Miffy電子利是封，十分可愛；而將於農曆新年與太太及小朋友外遊過年的JNYBeatz就表示，即使與親戚拜年，但派利是及逗利是這些儀式都會做足，而電子利則更方便，他已計劃幫小朋友儲起利是錢作為教育基金。

「Phone利是」設HK$8888大抽獎

「Phone 利是」隨了方便大家派發或收利是，更可響應環保，一舉兩得！客戶只需在BoC Pay選擇「利是」或在中銀香港手機銀行選擇「Phone 利是」，選取收款人或輸入收款人電話號碼，並輸入利是金額，即可派發電子利是，每次更可同時派發10封利是。今年更有多款Miffy精美主題電子利是封及「錢兔似錦」、「玉兔臨風」等新春系列手機通訊程式貼紙3供客戶選擇，方便大家在佳節向親友送上兔年祝福。

而在1月18日至2月5日期間，客戶使用BoC Pay或中銀香港手機銀行派發電子利是，即可參加抽獎，有機會贏取港幣8,888元獎賞，名額共10名，派發電子利是愈多，獲獎機會愈大。客戶使用BoC Pay派發電子利是，將額外獲贈高達8,000積分獎賞，BoC Pay新用戶享HK$50迎新獎賞及綁定中銀銀聯雙幣信用卡享額外8,000積分獎賞。