迎海薈、逸峯廣場、 翔龍灣廣場、 港灣豪庭廣場「喜迎兔年獻禮」消費回贈高達10%＋送90萬禮券

即將踏入兔年，各大商場早已換上充滿新春氣氛的新年布置，又提供一系列消費獎賞，好讓市民可以在新年期間以優惠抵價購買心水賀禮。今次迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場4大商場聯乘推出「喜迎兔年獻禮」活動，即日起至2月28日，顧客於指定商場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領商戶電子禮券及電影禮券，總值超過90萬元；即日起換領電子禮券同時也可獲贈賀年兔子喜祥利是封乙套，名額有限，換完即止。

迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場4大商場推出「喜迎兔年獻禮」活動。

「喜迎兔年獻禮」活動詳情

商場 以電子貨幣*即日消費滿 換領名額 獎賞 迎海薈 HK$1,000，最多可憑4張不同商戶發出的即日電子機印發票#（每張發票至少滿HK$100或以上） 3,150名 HK$100 電子禮券

及精美新春利是封 乙套；名額300個。

【換購日期為2023年1月5日起】 逸峯

廣場 HK$1,000，最多可憑4張不同商戶發出的即日電子機印發票#（每張發票至少滿HK$100或以上） HK$100 電子禮券

750名



電影禮券

742名 HK$100 電子禮券 或

HK$100 MCL電影禮券1張^及精美新春利是封乙套；名額300個。

【換購日期為2023年1月5日起】 翔龍灣廣場 HK$600，最多可憑2張不同商戶發出的即日電子機印發票#（每張發票至少滿HK$100或以上） 4,400名 HK$50 電子禮券及精美新春利是封乙套；名額300個

【換購日期為2023年1月5日起】 港灣豪庭廣場 HK$600，最多可憑2張不同商戶發出的即日電子機印發票#（每張發票至少滿HK$100或以上） 3,700名 HK$50 電子禮券及精美新春利是封乙套；名額300個

【換購日期為2023年1月5日起】

今年商場特別推出以日本御神籤作藍本設計的兔年好運利是封（一套兩款共8封），以金光閃閃的燙金及激凸加工效果製作，營造層次感和立體效果。用色方面就以大紅及紫色作主調，而圖案就是日本御神籤和兔年主角 — 兔子！寓意兔年人人行大運，紫氣東來。由1月5日開始，首300名換領電子禮券的顧客，同時也可獲贈賀年兔子吉祥利是封，數量有限，換完即止。

兔子吉祥利是封顏色鮮艷奪目，加上有應節兔子作主角，充滿新年氣氛。

「喜迎兔年獻禮」

日期：即日起至2月28日或換完即止

時間：1200-2200

地點：迎海薈（馬鞍山烏溪沙路8號）、逸峯廣場（粉嶺馬適路1號）、翔龍灣廣場（土瓜灣新碼頭街38號）及港灣豪庭廣場（大角咀福利街8號）