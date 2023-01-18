迎海薈、逸峯廣場、 翔龍灣廣場、 港灣豪庭廣場「喜迎兔年獻禮」消費回贈高達10%＋送90萬禮券
即將踏入兔年，各大商場早已換上充滿新春氣氛的新年布置，又提供一系列消費獎賞，好讓市民可以在新年期間以優惠抵價購買心水賀禮。今次迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場4大商場聯乘推出「喜迎兔年獻禮」活動，即日起至2月28日，顧客於指定商場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領商戶電子禮券及電影禮券，總值超過90萬元；即日起換領電子禮券同時也可獲贈賀年兔子喜祥利是封乙套，名額有限，換完即止。
「喜迎兔年獻禮」活動詳情
|商場
|以電子貨幣*即日消費滿
|換領名額
|獎賞
|迎海薈
|HK$1,000，最多可憑4張不同商戶發出的即日電子機印發票#（每張發票至少滿HK$100或以上）
|3,150名
|HK$100 電子禮券
及精美新春利是封 乙套；名額300個。
【換購日期為2023年1月5日起】
|逸峯
廣場
|HK$1,000，最多可憑4張不同商戶發出的即日電子機印發票#（每張發票至少滿HK$100或以上）
|HK$100 電子禮券
750名
電影禮券
742名
|HK$100 電子禮券 或
HK$100 MCL電影禮券1張^及精美新春利是封乙套；名額300個。
【換購日期為2023年1月5日起】
|翔龍灣廣場
|HK$600，最多可憑2張不同商戶發出的即日電子機印發票#（每張發票至少滿HK$100或以上）
|4,400名
|HK$50 電子禮券及精美新春利是封乙套；名額300個
【換購日期為2023年1月5日起】
|港灣豪庭廣場
|HK$600，最多可憑2張不同商戶發出的即日電子機印發票#（每張發票至少滿HK$100或以上）
|3,700名
|HK$50 電子禮券及精美新春利是封乙套；名額300個
【換購日期為2023年1月5日起】
今年商場特別推出以日本御神籤作藍本設計的兔年好運利是封（一套兩款共8封），以金光閃閃的燙金及激凸加工效果製作，營造層次感和立體效果。用色方面就以大紅及紫色作主調，而圖案就是日本御神籤和兔年主角 — 兔子！寓意兔年人人行大運，紫氣東來。由1月5日開始，首300名換領電子禮券的顧客，同時也可獲贈賀年兔子吉祥利是封，數量有限，換完即止。
「喜迎兔年獻禮」
日期：即日起至2月28日或換完即止
時間：1200-2200
地點：迎海薈（馬鞍山烏溪沙路8號）、逸峯廣場（粉嶺馬適路1號）、翔龍灣廣場（土瓜灣新碼頭街38號）及港灣豪庭廣場（大角咀福利街8號）