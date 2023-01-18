余文樂主理品牌Madness傳結業 北京門市不續租 網店月底停運

藝人余文樂曾幾何時是一代香港潮流指標，工裝穿搭、灰色New Balance波鞋人人跟風，而他於2014年創立個人服裝品牌「Madness」，亦曾深受不少潮人追捧。不過Madness近年人氣大減，又捲入抄襲風波，近日更被發現疑似即將結業！

余文樂品牌Madness 傳即將結業

余文樂主理的「Madness」，設計單品多以工裝及軍裝為主，每每由余文樂親身做模特兒示範，又曾與不少知名品牌聯乘，所以初期每次出新系列都被一掃而空！可是Madness出品定價不菲，又多次捲入抄襲風波，加上余文樂近年的幕前演出不多，令品牌的人氣下降，近日更傳出結業消息！

余文樂主理的服裝品牌「Madness」

Madness曾與不少知名品牌合作

Madness在天貓網上商店發出通和，稱將於本月28日終止營運。另外，有內地傳媒發現Madness位於北京三里屯的實體店，租約快將到期，但不會續約。不過，品牌的官網及社交平台仍如常運作，未見任何異樣。

Madness位於北京三里屯的實體店

陳冠希多年來被外界視為余文樂的「死對頭」，兩人同被視為潮流Icon，陳冠希除了亦有經營自家品牌「CLOT 」外，早年亦曾嘲諷余文樂的Madness為「Sadness」、「Copyness」等。難怪有網民重提舊事，指陳冠希今次又勝一仗！