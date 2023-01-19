新年派利是 10大注意事項

農曆新年將至，又是「恭喜發財，利是逗來」的時候！利是逗得多，但不少人可能今年由「收利是」之同時亦要「派利是」，要知道派利是是大學問，背後有其習俗和意義，以下10大派利是注意事項，記得要留心！

利是金額不能是單數

所謂「好事成雙」，雙數或是一對都屬較吉利的數字，而且喪禮上封的吉儀金額是單數，所以切記不要弄錯。

利是封的顏色

大多人都認為農歷新年就是要大紅大紫，紅色、紫色、金色等喜慶顏色都是大熱之選，另外粉紅色亦是不少人的心水。不過綠色、藍色、黑色或白色等，則被視為不太吉利的顏色，選擇利是封時切記要注意。

避免使用二手利是封

人們總說不要用二手利是封，因為利是封打開過的話，代表好運已被開過，再開也沒有了。不過現代人講求環保，每年都有不少團體發起利是封回收行動，將利是封收集後免費轉贈給有需要的人。派利是都是一份心意，相信很多人都不會太在意利是封的新舊？

避免使用過期利是封

例如今年是兔年，如果重用其他生肖款式的利是封，難免會給人一種不得體的感覺，而且過時生肖或會將「病氣」帶到今年，萬一沖太歲更不吉利。避免利是封「過期」的情況，不妨選擇一些沒有生肖主題的款式。

新婚夫婦派雙封

新婚夫婦首次派利是，婚後第一年會派「雙封」，即夫婦二人各派兩封，總共四封，不過亦有人認為「四」這個數字不吉利，所以選擇派兩封亦可，個人喜歡就好。

而在結婚第二年起，同樣是派雙封（不過是夫婦各人一封，總共兩封）。不過若對方不認識你的另一半，則可以選擇只派單封。離婚人士都可以各自派單封。

需要派利是給「他們」嗎？

有人會問，已婚弟妹要派利是嗎？這個則視乎各人的家庭習俗而定，有些家庭無論弟妹結婚與否，都會照派利是；至於未婚的長輩、上司等，其實派利是都是一份祝福、心意，所以照派可也，不必怕尷尬。

收到賀年禮物 封利是回禮

新年期間，親朋好友來拜年時多會準備賀年禮物，身為主人家，禮貌起見是應該要「擇利是」，給客人回一封利是作回禮，有來有往。而金額方面，一般都是$20或$50，但其實視乎個人而定。

利是要入新銀紙？

不少人都會在新年前提早到銀行換新鈔，作封利是之用，但其實封利是是否一定要用新銀紙？有人認為「新鈔沒晦氣」、外表雅觀，別人拆利是時感覺良好；但事實上使用舊鈔亦無不可，只要銀紙不是殘殘舊舊，看起來乾淨筆直，也可以用來封利是，相信收到的人也不會介意。

派利是時限

根據農曆新年的傳統，正月初一至十五都屬於新年，所以派利是可以派到正月十五；而拆利是的話，就最好過了正月十五之後，因為有指新年期間拆利是乃「不聚財」之舉。

家有白事

假如不幸在農曆新年前或期間家裡辦喪事，便要避免前往別人家拜年或派利是，因為有指這樣會把衰氣有給別人。傳統上，年初一前100天內遇有白事，都最好別派利是、拜年。