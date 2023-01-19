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銅鑼灣 ｜牛角姊妹店好呷台灣火鍋開幕 $398任食53款地道食材

by editorial

講起台灣，除了有能讓你邊走邊吃的夜市、會上癮的手搖飲品外，還有無數主打「吃到飽」的火鍋。不過目前港人仍需以組團形式才能飛往台灣，想要到當地一嚐台式火鍋的話就有點困難。但大家又毋須失望，最近日式燒肉店牛角就於銅鑼灣開設主打台式火鍋的姊妹店「 好呷台灣火鍋 」，提供正宗台灣地道風味。

為迎接銅鑼灣新店開幕，火鍋店推出「任你行・環島遊」套餐，最便宜$398任食53款食材，除了包含多款台灣製的特產食品，還有來自各國的珍貴肉品，例如鮑魚、沙鎚魚片、水蓮、羽衣甘藍、美國SRF和牛牛肋粒、手切牛下肩胛翼板，食材會以三層盛盤架上桌，打卡一流。

好呷台灣火鍋
「任你行・環島遊」套餐有53款食材供大家任食
好呷台灣火鍋
輕奢華盛盤

湯底方面，餐廳一共提供8款選擇，當中包括兩款特別推介的養生當歸杞子鍋和黃金泡椒鍋。前者以紅棗、當歸、杞子及雞湯精煮面成，足料又美味；後者加入泡椒和酸菜，酸爽麻辣口味令人一試上癮。

好呷台灣火鍋
養生當歸杞子鍋
好呷台灣火鍋
黃金泡椒鍋

特色火鍋食材

好呷台灣火鍋

日本國產牛肩胛肉
好呷台灣火鍋

三星蔥爆漿貢丸【台灣產】
好呷台灣火鍋

蛋餃【台灣產】
好呷台灣火鍋

麻辣芫茜雞滑
好呷台灣火鍋

水蓮
好呷台灣火鍋

鯛魚片【呷呷推介】

台灣夜市小食推介

好呷台灣火鍋

蛋餅
台灣腸

滷味小食：
滷豆腐、滷牛肚、滷豬肚及滷甜不辣

麻辣小食：
麻辣肚絲、麻辣青瓜、涼伴豆腐干絲

紫芋地瓜球


甘梅地瓜條

香脆爆米花

鹽水雞

飲品和甜品推介

手搖飲品
冷泡茶
好呷台灣火鍋
台式超商飲品

好呷綜合紅豆湯
好呷台灣火鍋
無限窩心熱飲
好呷台灣火鍋

好呷台灣火鍋
試業日期：1月19-20日
試業時間：1200-1500、1800-2300
正式營業日期：1月21日起
正式營業時間：1200-2300
「任你行。環島遊」套餐價錢：午市（100分鐘）成人$398、小童及長者$328；晚市（120分鐘）成人$498、小童及長者$398；星期五至日及公眾假期前夕每位加$10
地址：銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心3樓全層
電話：2633 3978
IG：https://www.instagram.com/hap.taiwanesehotpot/