銅鑼灣 ｜牛角姊妹店好呷台灣火鍋開幕 $398任食53款地道食材

講起台灣，除了有能讓你邊走邊吃的夜市、會上癮的手搖飲品外，還有無數主打「吃到飽」的火鍋。不過目前港人仍需以組團形式才能飛往台灣，想要到當地一嚐台式火鍋的話就有點困難。但大家又毋須失望，最近日式燒肉店牛角就於銅鑼灣開設主打台式火鍋的姊妹店「 好呷台灣火鍋 」，提供正宗台灣地道風味。

為迎接銅鑼灣新店開幕，火鍋店推出「任你行・環島遊」套餐，最便宜$398任食53款食材，除了包含多款台灣製的特產食品，還有來自各國的珍貴肉品，例如鮑魚、沙鎚魚片、水蓮、羽衣甘藍、美國SRF和牛牛肋粒、手切牛下肩胛翼板，食材會以三層盛盤架上桌，打卡一流。

「任你行・環島遊」套餐有53款食材供大家任食

輕奢華盛盤

湯底方面，餐廳一共提供8款選擇，當中包括兩款特別推介的養生當歸杞子鍋和黃金泡椒鍋。前者以紅棗、當歸、杞子及雞湯精煮面成，足料又美味；後者加入泡椒和酸菜，酸爽麻辣口味令人一試上癮。

養生當歸杞子鍋 黃金泡椒鍋

特色火鍋食材



日本國產牛肩胛肉

三星蔥爆漿貢丸【台灣產】

蛋餃【台灣產】

麻辣芫茜雞滑

水蓮

鯛魚片【呷呷推介】

台灣夜市小食推介



蛋餅 台灣腸

滷味小食：

滷豆腐、滷牛肚、滷豬肚及滷甜不辣

麻辣小食：

麻辣肚絲、麻辣青瓜、涼伴豆腐干絲

紫芋地瓜球



甘梅地瓜條

香脆爆米花

鹽水雞

飲品和甜品推介

手搖飲品 冷泡茶

台式超商飲品

好呷綜合紅豆湯

無限窩心熱飲

好呷台灣火鍋

試業日期：1月19-20日

試業時間：1200-1500、1800-2300

正式營業日期：1月21日起

正式營業時間：1200-2300

「任你行。環島遊」套餐價錢：午市（100分鐘）成人$398、小童及長者$328；晚市（120分鐘）成人$498、小童及長者$398；星期五至日及公眾假期前夕每位加$10

地址：銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心3樓全層

電話：2633 3978

IG：https://www.instagram.com/hap.taiwanesehotpot/