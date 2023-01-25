登香港三大峰　尋中草藥

今天是農曆年初四，先和讀者拜個年，祝大家身體健康，事業像行山一樣步步高陞！

小生命得來不易，一天一天長大，小孩學習做人做事，我們學習做父母，一同進步，一同努力，家長們各自有自己教養小孩方式，沒有最好，大家也在摸索最適合的方式。

小孩子各有特質，有文靜、有好動、有的善解人意、有的充滿喜感，各有天份，潛能無窮，往往被他們嚇一跳。作為一個毅行者，從女兒2歳多起便帶到不同地方行山，香港仔水塘、肉桂山、太平山頂、九龍坑山、龍門郊遊徑、針山、草山、大刀屻、釣魚翁、大金鐘，一滴一滴累積，走得更穩、更加紥實。

於是，最近便起了一同挑戰香港三大高峰的念頭。香港三大高峰是大帽山、鳳凰山和大東山，分別高957米、934米和869米，雖不能與國內五嶽相比，但是一場自我勇氣與耐力的挑戰賽。

帶着女兒去攀山涉水，她有樣學樣，總是主動跟山友打招呼，山友們為女兒打氣、吶喊助威，樂也融融，人與人之間的隔膜不攻而破。不少行山初哥慨嘆自己「輸俾細路哥」，丈夫就會用激將法鼓勵他們，山友們卻十分受落。

行山是集德、智、體、群、美五育於一身的活動。女兒耳濡目染下便能隨口說出餘甘子、含羞草、雞屎藤和土沉香等草藥名字。餘甘子以成熟果實入藥，是一味常用的藏藥，具有清熱涼血，消食健胃，生津止咳的作用。女兒更可以輕易說出餘甘子初吃的時候帶酸澀，隨即渴水便會滿口甘甜，它的葉片可以製成枕頭，相當舒適。人仔細細「呃得吓人」！

但她最愛看的還是蝴蝶，沒關係，愛女兒所愛。女兒沿途累積了山友對她的讚賞，逐漸變得自信起來，結果在她6歳時已跟我們登上香港三大高峰，作為父母不要輕看孩子的能力，假如我們都輕看他們，還能期望他們活出自信的人生嗎？時光飛逝，愛惜孩子便要更懂得放手，或許就是「生仔要考牌」的其中一個準則吧！